Des ingénieurs demandent à ce que soient ajoutés les opérateurs de type Bash && et || à PowerShell Dans une RFC 0PARTAGES 6 0 Les requests for comments (RFC), littéralement « demande de commentaires », sont une série numérotée de documents officiels décrivant les aspects et spécifications techniques de l'Internet, ou de différents matériels informatiques (routeurs, serveur DHCP). Peu de RFC sont des standards, mais tous les documents publiés par l'IETF sont des RFC.



Dans une RFC, des ingénieurs ont demandé à ce que Powershell envisage d'ajouter des opérateurs && et || de type Bash. Robert Holt, ingénieur de l'équipe Powershell répondant au pseudonyme rjmholt a expliqué ceci :



Implémenter && et || .



Une instruction comme cmd1 && cmd2 devrait se comporter comme cmd1; if ($?) { cmd2 } .



Je voudrais avoir des retours sur ce Pull-Request concernant une telle implémentation et les tests (je suis toujours à la recherche de nouveaux tests!).



Notez s'il vous plaît :

J'ai choisi l'indicateur de fonctionnalité expérimentale en partant du principe que :

nous devrions tester les nouvelles fonctionnalités de langage le plus largement possible, et en faisant de la syntaxe une fonctionnalité expérimentale afin que les tests ne puissent pas utiliser cette syntaxe.

Après avoir discuté avec @daxian-dbw, je n’ai pas implémenté les continuations. Ils peuvent être mis en œuvre si vous le souhaitez à l'issue de la RFC. ImplémenteretUne instruction commedevrait se comporter commeJe voudrais avoir des retours sur ce Pull-Request concernant une telle implémentation et les tests (je suis toujours à la recherche de nouveaux tests!).Notez s'il vous plaît : mklement0. Il avait expliqué que le style Bash avec les opérateurs de contrôle && et || serait des ajouts pratiques au langage Powershell. Il a donné des exemples pour illustrer son propos disant qu'au lieu d'écrire



Code PowerShell : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

# If command A succeeds, execute command B too. csc /nologo file.cs if ( 0 -eq $LASTEXITCODE ) { git commit -m 'ok' } # if command A fails, execute command B. csc /nologo file.cs if ( 0 -ne $LASTEXITCODE ) { git commit -m 'failed' }

Quelqu'un serait en mesure d'écrire



Code PowerShell : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

# If command A succeeds, execute command B too. csc /nologo file.cs && git commit -m 'ok' # if command A fails, execute command B. csc /nologo file.cs || git commit -m 'failed'

Et Michael d'indiquer que « les exemples s'appuient sur des utilitaires externes, mais ces opérateurs seraient tout aussi pratiques pour les commandes natives de PowerShell (où $? Plutôt que $LASTEXITCODE devrait être examiné) ».



Ryan Yates, MVP Microsoft répondant au pseudonyme Kilasuit, a expliqué à Robert Holt :



« Honnêtement, les cas d'utilisation montrés dans le RFC ne rendent pas cela assez clair pour que je puisse penser que c'est un ajout utile au langage, mais c'est peut-être parce que je suis un utilisateur Windows PowerShell de longue date et que, pour certains des cas d'utilisation, j'aurais déjà codé les avantages supposés que cela pourrait apporter de manière beaucoup plus lisible subjectivement parlant



« J'ai un autre problème clé avec la RFC, c'est le fait qu'il soit prémarqué comme étant prévu pour implémentation. Techniquement, cela se lit comme si vous aviez rempli le RFC et, quels que soient les commentaires reçus, cela se produira. Ce qui, je l’espère, n’est pas le cas et que les commentaires ici seront correctement pris en compte (comme ils le devraient également pour les autres RFC)



« Je pense que cela devrait être renommé Désir d'implémenter: (Faible | Moyen | Élevé) bien que ce soit un aparté pour le modèle RFC ».



Les opérateurs && et || autorisent l’exécution conditionnelle d’une commande cmd suivant la valeur du code de retour de la dernière commande précédemment exécutée.



Opérateur : && Syntaxe : cmd1 && cmd2 Le fonctionnement est le suivant : cmd1 est exécutée et si son code de retour est égal à 0, alors cmd2 est également exécutée.



Code Bash : Sélectionner tout 1

2

3

4

$ grep daemon pass && echo daemon existe daemon:x: 1 : 1 :daemon: / usr / sbin: / bin / sh daemon existe $

La chaîne de caractères daemon est présente dans le fichier pass, le code de retour renvoyé par l’exécution de grep est 0 ; par conséquent, la commande echo daemon existe est exécutée.



Opérateur : || Syntaxe : cmd1 || cmd2 cmd1 est exécutée et si son code de retour est différent de 0, alors cmd2 est également exécutée.



Pour illustrer cela, supposons que le fichier tutu n’existe pas.



Code Bash : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

$ ls pass tutu ls: impossible d 'accéder à tutu: Aucun fichier ou dossier de ce type pass $ $ rm tutu || echo tutu non efface rm: impossible de supprimer «tutu»: Aucun fichier ou dossier de ce type tutu non efface $

Le fichier tutu n’existant pas, la commande rm tutu affiche un message d’erreur et produit un code de retour différent de 0 : la commande interne echo qui suit est donc exécutée.



Source :



Et vous ?



Utilisez-vous PowerShell ?

Que pensez-vous de cette proposition ? Les requests for comments (RFC), littéralement « demande de commentaires », sont une série numérotée de documents officiels décrivant les aspects et spécifications techniques de l'Internet, ou de différents matériels informatiques (routeurs, serveur DHCP). Peu de RFC sont des standards, mais tous les documents publiés par l'IETF sont des RFC.Dans une RFC, des ingénieurs ont demandé à ce que Powershell envisage d'ajouter des opérateursetde type Bash. Robert Holt, ingénieur de l'équipe Powershell répondant au pseudonymea expliqué ceci :En fait, cette suggestion ne date pas de maintenant. Des suggestions similaires avaient déjà été faite avant comme celle de mars 2017 par l'ingénieur Michael Klement répondant au pseudonyme. Il avait expliqué que le style Bash avec les opérateurs de contrôleetserait des ajouts pratiques au langage Powershell. Il a donné des exemples pour illustrer son propos disant qu'au lieu d'écrireQuelqu'un serait en mesure d'écrireEt Michael d'indiquer que « les exemples s'appuient sur des utilitaires externes, mais ces opérateurs seraient tout aussi pratiques pour les commandes natives de PowerShell (oùPlutôt quedevrait être examiné) ».Ryan Yates, MVP Microsoft répondant au pseudonyme, a expliqué à Robert Holt :« Honnêtement, les cas d'utilisation montrés dans le RFC ne rendent pas cela assez clair pour que je puisse penser que c'est un ajout utile au langage, mais c'est peut-être parce que je suis un utilisateur Windows PowerShell de longue date et que, pour certains des cas d'utilisation, j'aurais déjà codé les avantages supposés que celaapporter de manière beaucoup plus lisible subjectivement parlant« J'ai un autre problème clé avec la RFC, c'est le fait qu'il soit prémarqué comme étant prévu pour implémentation. Techniquement, cela se lit comme si vous aviez rempli le RFC et, quels que soient les commentaires reçus, cela se produira. Ce qui, je l’espère, n’est pas le cas et que les commentaires ici seront correctement pris en compte (comme ils le devraient également pour les autres RFC)« Je pense que cela devrait être renommé Désir d'implémenter: (Faible | Moyen | Élevé) bien que ce soit un aparté pour le modèle RFC ».Les opérateursetautorisent l’exécution conditionnelle d’une commandesuivant la valeur du code de retour de la dernière commande précédemment exécutée.Opérateur :Syntaxe :Le fonctionnement est le suivant :est exécutée et si son code de retour est égal à 0, alorsest également exécutée.La chaîne de caractères daemon est présente dans le fichier pass, le code de retour renvoyé par l’exécution de grep est 0 ; par conséquent, la commande echo daemon existe est exécutée.Opérateur :Syntaxe :est exécutée et si son code de retour est différent de 0, alorsest également exécutée.Pour illustrer cela, supposons que le fichier tutu n’existe pas.Le fichier tutu n’existant pas, la commande rm tutu affiche un message d’erreur et produit un code de retour différent de 0 : la commande interne echo qui suit est donc exécutée.Source : Pull-Request Utilisez-vous PowerShell ?Que pensez-vous de cette proposition ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Tech Lead (H/F) ↳ be-ys - Auvergne - Clermont-Ferrand (63000) Lead Developer H/F ↳ IoT Valley - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Développeur(se) Java - Nantes ↳ Artelys - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres