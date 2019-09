WPF et Windows Forms



Une application .NET Core Windows Forms



Une application WPF affichée dans le nouveau concepteur

Support de C# 8.0

Code C# : Sélectionner tout 1

Index i1 = 3 ; // number 3 from beginning Index i2 = ^ 4 ; // number 4 from end int [ ] a = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 } ; Console.WriteLine ( $ " { a [ i1 ] } , { a [ i2 ] } " ) ; // "3, 6"

var slice = a [ i1..i2 ] ; // { 3, 4, 5 }

Prise en charge JSON intégrée rapide

Un nouveau SqlClient

Support ARM et IoT

Compilation hiérarchisée

Autres améliorations

le support de HTTP/2 dans HttpClient ;

les applications .NET Core ont maintenant des exécutables par défaut : dans les versions précédentes, les applications devaient être lancées via la commande dotnet ;

la taille de tas par défaut du récupérateur de mémoire a été réduite, aboutissant à une diminution de la quantité de mémoire utilisée par .NET Core. Le récupérateur de mémoire a également été mis à jour afin de mieux utiliser un grand nombre de cœurs sur des machines de plus de 64 cœurs ;

.NET Core fonctionne mieux avec Docker, le ramasse-miettes et le pool de threads ont été mis à jour pour fonctionner beaucoup mieux lorsqu'un conteneur a été configuré pour une mémoire ou un processeur limité. Les images docker .NET Core également sont plus petites, en particulier celles du SDK ;

etc.