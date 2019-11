Jusqu'au 17 novembre, participez gratuitement à la deuxième édition de .NET Challenge France, Organisé par SoftFluent et EDITx en partenariat avec Microsoft 0PARTAGES 6 0 Vous êtes des professionnels ou amateurs de la technologie .NET, vous avez au moins 18 ans et vous résidez en France. Alors vous êtes invités à participer au concours Microsoft .NET Challenge, organisé pour la deuxième année consécutive en France par SoftFluent en partenariat avec la société EDITx et avec le soutien de Microsoft.



Après la première édition où les candidats n’ont pas regretté leur participation, SoftFluent revient avec le même principe : la compétition se déroulera en deux étapes. La première phase du concours se passe en ligne. Vous avez 15 minutes pour répondre à autant de questions (QCM) que possible sur un total de 18 questions essentiellement axées sur la programmation et la conception d’algorithme avec .NET. Les questions sont de 3 niveaux de difficulté (faible, moyen et élevé) associés à un score de 1, 2 ou 3 points respectivement en cas de réponse correcte.



Le concours permet l’utilisation de trois "jokers" :



"le 50/50", qui élimine la moitié des réponses possibles à une question ;

"Appel aux challengers", qui affiche le pourcentage de challengers ayant choisi chaque réponse possible ; et

"Question bonus/Appel à un ami", avec lequel le challenger envoie une question bonus (après les 15 minutes imparties) à un ami qui pourra y répondre sur toute la durée du challenge. L’ami donne sa réponse et le score est adapté en fonction.



Cette première phase du concours sera close le 17 novembre et les 12 meilleurs candidats seront qualifiés pour la finale qui aura lieu le 16 décembre dans les bureaux de Microsoft à Issy-Les-Moulineaux. Elle sera suivie de la cérémonie des prix et d’un cocktail en présence des membres du jury et de l’équipe SoftFluent.



Le concours étant basé sur la technologie et les fonctionnalités du framework .NET de Microsoft, les questions seront essentiellement axées sur des connaissances de base sur la programmation et la conception d’algorithmes avec .NET, et des concepts plus avancés spécifiquement liés à .NET ou aux services applicatifs Azure pour développeurs .NET.



Si vous vous demandez pourquoi participer, sachez d'abord que vous n'avez rien à perdre. La participation est gratuite. Ce sera une expérience unique avec de l’amusement, de l’émotion et du stress, mais aussi une opportunité d'apprendre beaucoup de choses (découverte, rafraîchissement et amélioration des compétences .NET). Vous aurez en plus l'occasion d’interagir avec les participants, discuter avec les leaders et influenceurs de la communauté .NET. Enfin, c’est une compétition avec des prix à gagner (notamment des Microsoft Surface).



En savoir plus sur le challenge .NET

