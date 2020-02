Les prochaines étapes du processus visant à rendre WPF entièrement open source se précisent : On y est presque 0PARTAGES 4 0 En décembre 2018, après avoir annoncé que .NET Core 3.0 va prendre en charge le développement d’applications de bureau, Microsoft a marqué sa volonté de s’impliquer davantage dans l’univers de l’open source et d’ouvrir .NET Core en rendant ses frameworks de GUI WPF, Windows Forms et WinUI open source. Selon Microsoft, cette initiative devait permettre d’assurer plus de transparence entre l’équipe produit et la communauté et favoriser plus d’engagements de la part de la communauté.



Windows Presentation Foundation (WPF) est la spécification graphique de Microsoft .NET 3.0, une sorte de framework de GUI utilisé avec le .NET Framework. Il intègre le langage descriptif XAML qui permet de l’utiliser d’une manière proche d’une page HTML pour les développeurs. WPF ne sert pas uniquement à afficher l’interface graphique de logiciels de traitement de texte, de jeux ou autres, il fournit également un environnement d’exécution évolué pour la création d’applications Web. Cette interface graphique se présente sous la forme d’un programme d’installation indépendant ou d’une applet Silverlight (un fichier – pour XBAPs XAML Browser Applications – qui s’exécute sur la CLR de Silverlight).



WPF peut être vu comme une surcouche logicielle de DirectX utilisée pour la fabrication d’interfaces utilisateurs en dehors d’applications ludiques. Il peut remplacer Windows Forms (USER et GDI) et est entièrement vectoriel (2D et 3D), pour le dessin comme pour le texte. Il supporte aussi l’affichage de nombreux formats d’images ou vidéo (MPEG, AVI, et bien sûr WMV de Microsoft) et l’intégration de diverses autres fonctionnalités multimédias. Tous ces éléments font de WPF une plateforme unifiée dédiée à la création d’interfaces riches pour les applications de bureau et pouvant être utilisée pour le développement à la fois des applications locales et des applications Web (à travers Silverlight).



Même si Micorsoft a annoncé l’open sourcing de WFP en décembre 2018, cette procédure n’était pas encore achevée parce que certains éléments du runtime de WFP étaient encore verrouillés. L’équipe en charge du développement de WPF/dotnet chez l’éditeur de Windows a récemment confirmé que WFP est désormais entièrement open source, après la fin du traitement des deux composants natifs du runtime de WPF (wpfgfx_cor3.dll et penimc_cor3.dll) qui manquaient encore à l’appel. D’après les ingénieurs de Microsoft, cette ultime étape a également permis de compléter le portage de WPF sur .NET Core – le « reboot » complet, entièrement open source et multiplateforme de l’environnement .NET distribué via NuGet.





Les développeurs ont cependant précisé que PresentationNative_cor3.dll et bilinearspan.lib, une petite bibliothèque utilisée par wpfgfx_cor3.dll, contiennent encore du contenu propriétaire et ne sont pas open source. « Ces éléments ont toutefois fait l’objet d’un travail préparatoire approfondi afin notamment de les assainir en supprimant, par exemple, le contenu qui ne convient pas à l’open-sourcing », ont-ils déclaré. L’équipe en charge du développement de WPF/dotNET a en outre évoqué l’arrivée de nouvelles améliorations dans la prochaine mise à jour de .NET Core 3.1 qui est attendue au courant de ce mois.



Source : Microsoft



.NET Core 3.1 est disponible, il s'agit d'une version prise en charge à long terme (LTS) qui apporte des corrections et des améliorations à .NET Core 3.0

