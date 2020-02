Plongez au cœur de l'environnement .NET à la conférence « NYAN Conference 2020 » organisée par Criteo Qui se déroulera le 3 mars 2020 dans ses locaux à Paris 0PARTAGES 4 0 Criteo, une entreprise française de reciblage publicitaire sur internet, lance NYAN Conference 2020. Il s'agit d'une conférence qui se déroulera le 3 mars 2020 dans les locaux de Criteo situé au 32 rue Blanche à Paris. À cette conférence, vous aurez l'occasion de plonger au cœur des entrailles de .NET.



Vous y apprendrez tout ce que vous devez savoir pour comprendre comment fonctionne votre code et pourquoi il peut échouer.



Au programme de cette conférence :



Windows internals : .NET fournit une abstraction sur de nombreux mécanismes de base de Windows, tels que les processus, les threads et la mémoire. Mais comment .NET est-il exactement lié à Windows ? Comment les threads doivent-ils être exécutés ? Quelle est la différence entre la mémoire virtuelle physique, privée et partagée ? Ces questions et bien d'autres auront une réponse à cette conférence pour renforcer la compréhension des plateformes .NET et Windows.



: .NET fournit une abstraction sur de nombreux mécanismes de base de Windows, tels que les processus, les threads et la mémoire. Mais comment .NET est-il exactement lié à Windows ? Comment les threads doivent-ils être exécutés ? Quelle est la différence entre la mémoire virtuelle physique, privée et partagée ? Ces questions et bien d'autres auront une réponse à cette conférence pour renforcer la compréhension des plateformes .NET et Windows. de « dotnet run » à « Hello World! » : cette conférence abordera les composants internes du runtime .NET Core, en examinant ce qui se passe et quand cela se produit et pourquoi. En utilisant des outils disponibles gratuitement tels que « PerfView », le moteur d'exécution, le chargeur de type, le compilateur Just-in-Time (JIT) et l'API d'hébergement CLR seront examinés pour voir comment tous ces composants jouent un rôle pour l'exécution d'un programme « Hello World! ».





: cette conférence abordera les composants internes du runtime .NET Core, en examinant ce qui se passe et quand cela se produit et pourquoi. En utilisant des outils disponibles gratuitement tels que « PerfView », le moteur d'exécution, le chargeur de type, le compilateur Just-in-Time (JIT) et l'API d'hébergement CLR seront examinés pour voir comment tous ces composants jouent un rôle pour l'exécution d'un programme « Hello World! ». les exceptions : vous savez gérer une exception, mais savez-vous comment ils sont mis en œuvre en interne ? Savez-vous ce que sont SEH, VEH et VCH dans Windows ? Ou savez-vous pourquoi C# a introduit des filtres d'exceptions ou comment gérer toute sorte d'exceptions, même StackOverflowException ? À cette conférence, vous apprendrez davantage sur les mécanismes internes utilisés par Windows pour gérer les exceptions, les constructs utilisés par les langages C++ et C#, les instructions CLR et les détails du code machine de ceux-ci. Il y aura un débogage en direct et du code de bas à haut niveau.



: vous savez gérer une exception, mais savez-vous comment ils sont mis en œuvre en interne ? Savez-vous ce que sont SEH, VEH et VCH dans Windows ? Ou savez-vous pourquoi C# a introduit des filtres d'exceptions ou comment gérer toute sorte d'exceptions, même StackOverflowException ? À cette conférence, vous apprendrez davantage sur les mécanismes internes utilisés par Windows pour gérer les exceptions, les constructs utilisés par les langages C++ et C#, les instructions CLR et les détails du code machine de ceux-ci. Il y aura un débogage en direct et du code de bas à haut niveau. débogage de scénarios asynchrones dans .NET : Les processeurs multicœurs sont devenus la norme et le multithread a été remplacé par une programmation asynchrone. Bien que le débogage du code synchrone puisse être simple, enquêter sur un blocage asynchrone s'avère étonnamment délicat. Des exemples et des débogages en temps réels seront faits lors de cette conférence pour couvrir les principaux modèles de code asynchrone.

Tous les participants doivent confirmer leur présence avant l'événement et pour des raisons de sécurité, devront fournir une pièce d'identité valide au comptoir d'enregistrement.



Les dons recueillis par inscription à l'événement seront pour soutenir l'association « Source Vive », une organisation à but non lucratif pour le cancer et la leucémie des enfants.



