Microsoft vient de publier un utilitaire de désinstallation pour .NET Core disponible uniquement pour Mac et Windows, baptisé .NET Core Uninstall Tool 1.0. Ce nouvel utilitaire devrait plaire à tous ceux qui ont pu être frustrés par le comportement des anciennes versions de Visual Studio (itérations ultérieures à la version 16.3 de 2019) et de leur tendance à laisser derrière elles d’anciennes versions des SDK et des Runtimes .NET Core après une mise à jour.Il n’est probablement pas nécessaire de préciser que grâce à l’utilitaire .NET Core Uninstall Tool, les développeurs pourront libérer de l’espace sur leur disque dur en débarrassant leur système des SDK et des Runtimes .NET Core qui ne leur sont plus d’aucune utilité. Plusieurs options disponibles sur le nouvel outil permettent de spécifier les versions que vous souhaitez désinstaller.Sous Windows, l’outil ne peut désinstaller que les SDK et les Runtimes qui ont été installés à l’aide du programme d’installation des SDK et des Runtimes .NET Core ou du programme d’installation de Visual Studio dans les versions antérieures à Visual Studio 2019 qui correspond à la version 16.3.Microsoft a souligné à ce propos : « Depuis Visual Studio 2019 version 16.3, Visual Studio gère les versions du SDK et du Runtime qu’il installe. Dans les versions précédentes, les SDK et les Runtimes étaient laissés à niveau au cas où ces versions seraient ciblées ou épinglées avec global.json. Nous avons réalisé que ce n’était pas l’idéal et que de nombreux SDK et Runtimes .NET Core inutilisés pouvaient rester installés sur votre machine.La firme de Redmond a aussi révélé avoir mis à jour le comportement de Visual Studio. Dorénavant, « le programme d’installation autonome du SDK .NET Core va supprimer les versions de correctifs précédentes (les deux derniers chiffres, par exemple 3.1.1xx) dans .NET Core 3.0. Si vous avez besoin d’une version du SDK ou du Runtime qui a été supprimée lors d’une mise à jour, réinstallez-la à partir de l’archive .NET Core. Les SDK et les Runtimes installés avec les programmes d’installation hors-ligne (tels que ceux de l’archive .NET) ne sont pas supprimés par Visual Studio ».Sur macOS, le nouvel utilitaire ne peut désinstaller que les SDK et les Runtimes situés dans le dossier « /usr/local/share/dotnet ».En raison de ces limitations, l’outil peut ne pas être en mesure de désinstaller tous les Runtimes et les SDK .NET Core sur votre machine. Vous pouvez utiliser la commande « dotnet –info » pour trouver tous les SDK et Runtimes .NET Core installés, y compris les SDK et Runtimes que cet outil ne peut pas supprimer. La commande « dotnet-core-uninstall list » affiche les SDK qui peuvent être désinstallés avec l’outil. Si vous voulez savoir quelles versions de SDK ou de Runtimes .NET Core sont disponibles sur votre machine, tapez « dotnet --list-sdks » ou « dotnet --list-runtimes » respectivement.Source : Microsoft 1, Microsoft Que pensez-vous de cette initiative e Microsoft ?Avez-vous déjà testé ce nouvel outil ? Si oui, quelles ont été vos impressions ?