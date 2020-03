.NET Core 3.0 est disponible depuis la fin du mois de septembre de l’année précédente. Lorsque Microsoft a annoncé sa disponibilité future à mi-parcours de l’année 2018, c’était avec une nouvelle de taille pour les développeurs : la variante open source et multiplateforme de .Net Framework permettra de développer des applications de bureau Windows.. En fait, c’est en quelque sorte pour apporter des améliorations à Windows Forms et Windows Presentation Foundation (WPF) que Microsoft a procédé à la manœuvre qui prépare au passage à .Net 5 – le futur de .NET Core 3.La firme de Redmond va vers un futur centré sur .NET Core 3.et une infrastructure utilisable sur une panoplie de plateformes : Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, tvOS, watchOS et WebAssembly, etc. La première préversion de .NET 5 sera disponible dans la première moitié de l’année en cours. La version finale est attendue en novembre 2020. Microsoft prévoit ensuite de publier une version majeure de .NET une fois par an, ce, tous les mois de novembre.Avec le passage annoncé à .Net 5, Visual Basic ne prendra donc plus uniquement les applications console et la bibliothèque de classes en charge. Le langage permettra de mettre sur pied des applications qui usent de Windows Forms, WPF, des Worker Service et de l’API ASP.Net Core.« Nous prenons en charge ces types d'applications afin de fournir une voie d'avenir pour les utilisateurs VB existants qui souhaitent migrer leurs applications vers le noyau .NET », explique Microsoft avant d’ajouter que « cela permet aux utilisateurs de Visual Basic de profiter des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, comme le déploiement côte à côte, le support multiplateforme, les performances et les nouvelles améliorations de l'API. ». La firme met en avant son objectif de maintien de la stabilité du langage et de compatibilité entre Visual Basic pour .NET Core et Visual Basic pour .NET Framework.« Nous n'avons pas l'intention de faire évoluer le langage Visual Basic. Cela permet d'assurer la stabilité du langage et de maintenir la compatibilité entre les versions .NET Core et .NET Framework de Visual Basic. Les futures fonctionnalités de .NET Core qui nécessitent des changements de langage pourraient ne pas être prises en charge dans Visual Basic. Il est donc fort possible qu’il y ait des différences entre Visual Basic sur .NET Framework et .NET Core », précise l’éditeur.Grosso modo, c’est le deuxième arrêt majeur qui touche à l’aspect évolution du langage Visual Basic. En effet, 10 ans après avoir lancé Visual Basic.Net,. Seulement, l’histoire du tandem Visual Basic – C# s’apparente assez à celle du duo Visual Basic for Applications – Javascript. Dans le second cas, le premier langage perd progressivement pied au sein de la suite d’applications office au profit du premier ; c’est la même tendance dans le premier cas, ce, depuis plusieurs années.Microsoft rassure les développeurs satisfaits de .NET Framework qu'il restera pris en charge car il est livré avec le système d'exploitation. Cependant, l'éditeur suggère que les développeurs dont les applications utilisent WebForms ou WCF qui ne sont pas pris en charge par le noyau .NET Core, restent sur le .NET Framework. En effet, la disponibilité de .Net Core 3 marquent l’arrêt de l’évolution du .Net Framework rendu à la version 4.8. Toutefois, ce dernier continuera néanmoins de bénéficier de prise en charge, mais la firme de Redmond se veut claire : elle axe ses travaux sur l’intégration de nouvelles technologies au sein du .NET Core.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Cette annonce signe-t-elle la fin du langage Visual Basic ?Visual Basic ou C# : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?