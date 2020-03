.NET 5 Preview 1 est disponible et apporte des améliorations des performances d'expression régulière Ainsi que des améliorations de la qualité du code dans RyuJIT 7PARTAGES 6 0 À la fin de l'année dernière, Microsoft a livré .NET Core 3.0 et 3.1. Ces versions ont ajouté les modèles d'applications de bureau Windows Forms (WinForms) et WPF, ASP.NET Blazor pour la création d'applications à page unique et gRPC pour la messagerie multiplateforme basée sur des contrats. Microsoft a également ajouté des modèles pour la création de services, une riche génération de code client pour parler à gRPC, des services d'API REST et bien plus encore. .NET Core 3 est devenu la version la plus rapide jamais adoptée de .NET et l’outil a gagné un autre million d'utilisateurs supplémentaires au cours de la dernière année seulement.



Microsoft a annoncé la disponibilité de la première préversion de .NET 5, mais n’a pas manqué de rappeler certains éléments au préalable :



« Alors que nous attendons avec impatience la prochaine version majeure, .NET 5, nous continuerons à unifier .NET en une seule plateforme en incluant notre modèle d'application pour appareil mobile .NET (Xamarin) dans .NET 5. .NET 5 inclura ASP.NET Core, Entity Framework Core, WinForms, WPF, Xamarin et ML.NET. Pour la première fois, la plateforme entière utilisera un BCL (Base Class Library) unifié pour tous les modèles d'application. Avoir une version 5 supérieure à .NET Core et .NET Framework montre également clairement que .NET 5 est l'avenir de .NET, qui est une plateforme unifiée unique pour la construction de tout type d'application.



« Nous l'avons dit à maintes reprises, mais nous le réitérons; .NET Core puis .NET 5 est le .NET avec lequel vous devez créer toutes vos NOUVELLES applications. .NET Framework restera pris en charge tant que Windows lui-même est pris en charge. Nous continuerons de fournir des correctifs de sécurité et de bogues et de mettre à jour les API de mise en réseau et de chiffrement. Il restera sécurisé et pris en charge pour conserver vos anciennes applications sur .NET Framework ».



Microsoft a présenté certains des objectifs de haut niveau pour .NET 5 :

Expérience du SDK .NET unifié :

BCL (Base Class Library) unique dans toutes les applications .NET 5. Aujourd'hui, les applications Xamarin utilisent le Mono BCL, mais vont utiliser le .NET Core BCL, améliorant la compatibilité entre nos modèles d'application. Le développement mobile (Xamarin) est intégré dans .NET 5. Cela signifie que le SDK .NET prend en charge les mobiles. Par exemple, vous pouvez utiliser « dotnet new XamarinForms » pour créer une application mobile.

Native Applications prenant en charge plusieurs plateformes : projet Single Device prenant en charge une application pouvant fonctionner sur plusieurs appareils, par exemple Windows Desktop, Microsoft Duo (Android) et iOS à l'aide des contrôles natifs pris en charge sur ces plateformes.

Web Applications prenant en charge plusieurs plateformes: projet Single Blazor qui prend en charge une application pouvant fonctionner dans les navigateurs, sur les appareils mobiles et en tant qu'application de bureau native (Windows 10x par exemple)

Cloud Native Applications: hautes performances, fichier unique (.exe) <50 Mo de microservices et prise en charge de la création de plusieurs projets (API, web front end, conteneurs) à la fois localement et dans le cloud.

Améliorations continues, telles que: algorithmes plus rapides dans la BCL, meilleure prise en charge des conteneurs lors de l'exécution, prise en charge de HTTP3.

Microsoft reconnait que la première préversion qui est proposée ne contient pas encore tout le travail nécessaire pour atteindre ces objectifs de haut niveau, mais l’éditeur assure qu’il va continuer d'annoncer davantage de capacités et de fonctionnalités dans les préversions futures.



Améliorations apportées par la Preview 1



Améliorations des performances d'expression régulière



Microsoft a investi dans des améliorations significatives du moteur Regex : « sur de nombreuses expressions que nous avons essayées, ces améliorations entraînent régulièrement des améliorations de débit de 3 à 6 fois, et dans certains cas, bien plus encore. Nous publierons prochainement un article de blog qui décrira ces améliorations de manière beaucoup plus détaillée ».



Améliorations de la qualité du code dans RyuJIT



Chaque version inclut un ensemble d'améliorations des performances du code généré par le JIT. Microsoft appelle ce type d'améliorations «CQ» ou code quality (qualité du code). Dans la plupart des cas, ces améliorations s'appliquent également au code généré pour les images prêtes à fonctionner.



Les améliorations suivantes sont dans la préversion 1 :

Améliorations pour le pliage des contrôles null : supprime la nécessité de générer des contrôles de null dans plus de cas en observant plus de modèles où les contrôles null sont manifestement inutiles.

supprime la nécessité de générer des contrôles de null dans plus de cas en observant plus de modèles où les contrôles null sont manifestement inutiles. Ajustement des common subexpression evaluation (CSE) : Le JIT recherche et réduit les expressions en double qui n'ont besoin d'être évaluées qu'une seule fois.

Le JIT recherche et réduit les expressions en double qui n'ont besoin d'être évaluées qu'une seule fois. Optimisation de “constant_string”.Length : optimisation de ce modèle et réduction du code à la valeur entière correcte.

optimisation de ce modèle et réduction du code à la valeur entière correcte. JIT: construction des listes de prédiction de bloc de base avant le morphing : réorganise les phases dans le JIT pour permettre l'utilisation des optimisations clés plus tôt, résultant en une meilleure qualité de code et moins de travail pour les phases suivantes, ce qui augmente le débit JIT.

Diagnostics de la charge de l'assemblage ajoutés au pipeline d'évènement



Microsoft a ajouté des informations sur la charge de l'assemblage au pipeline d'évènements. Cette amélioration est le début de la mise à disposition de fonctionnalités de diagnostic similaires, comme cela fait partie de .NET Framework avec Fusion Log Viewer. Vous pouvez maintenant utiliser dotnet-trace pour collecter ces informations, à l'aide de la commande suivante:



Code C# : Sélectionner tout dotnet-trace collect --providers Microsoft-Windows-DotNETRuntime: 4 : 4 --process-id [ process ID ]

Vous pouvez voir les informations de chargement d'assemblage pour une application de test simple.





API profileur pipeline d'évènement



Le pipeline d'évènement est un nouveau sous-système et une nouvelle API que Microsoft a ajoutée dans .NET Core 2.2 pour permettre d'effectuer des performances et d'autres investigations de diagnostic sur n'importe quel système d'exploitation. Dans .NET 5.0, le pipeline d'évènement a été étendu pour permettre aux profileurs d'écrire des évènements sur le pipeline d'évènement. Ce scénario est critique pour l'instrumentation des profileurs qui s'appuyaient auparavant sur ETW pour surveiller le comportement et les performances des applications.



Consolidation du référentiel GitHub



Dans le cadre de la version .NET 5, Microsoft a réduit le nombre de dépôts GitHub qu'il utilise pour créer et empaqueter .NET. Les limites du référentiel ont un impact significatif sur de nombreux aspects d'un projet, y compris les builds et la gestion des problèmes. « Avec .NET Core 1.0, nous avions plus de 100 référentiels sur ASP.NET, EF et .NET Core. Avec cette dernière version, nous pouvons désormais compter les dépôts principaux d'une part. Nous avons également déplacé presque tous les référentiels vers l'organisation dotnet ».



Preview 1 inclut la prise en charge de Windows ARM64 pour la première fois. La version d'aujourd'hui inclut le runtime .NET Core. Microsoft prévoit que la Preview 2 inclue le SDK (ASP.NET Core mais pas WPF ou Windows Forms). Une préversion ultérieure inclura WPF et Windows Forms. La prise en charge de Windows ARM64 sera également rétroportée vers .NET Core 3.1.



La disponibilité générale de .NET 5 est prévue pour novembre de l'année en cours.



.NET 5.0 Preview 1 SDK

.NET 5.0 Preview 1 Runtime



Source : À la fin de l'année dernière, Microsoft a livré .NET Core 3.0 et 3.1. Ces versions ont ajouté les modèles d'applications de bureau Windows Forms (WinForms) et WPF, ASP.NET Blazor pour la création d'applications à page unique et gRPC pour la messagerie multiplateforme basée sur des contrats. Microsoft a également ajouté des modèles pour la création de services, une riche génération de code client pour parler à gRPC, des services d'API REST et bien plus encore. .NET Core 3 est devenu la version la plus rapide jamais adoptée de .NET et l’outil a gagné un autre million d'utilisateurs supplémentaires au cours de la dernière année seulement.Microsoft a annoncé la disponibilité de la première préversion de .NET 5, mais n’a pas manqué de rappeler certains éléments au préalable :« Alors que nous attendons avec impatience la prochaine version majeure, .NET 5, nous continuerons à unifier .NET en une seule plateforme en incluant notre modèle d'application pour appareil mobile .NET (Xamarin) dans .NET 5. .NET 5 inclura ASP.NET Core, Entity Framework Core, WinForms, WPF, Xamarin et ML.NET. Pour la première fois, la plateforme entière utilisera un BCL (Base Class Library) unifié pour tous les modèles d'application. Avoir une version 5 supérieure à .NET Core et .NET Framework montre également clairement que .NET 5 est l'avenir de .NET, qui est une plateforme unifiée unique pour la construction de tout type d'application.« Nous l'avons dit à maintes reprises, mais nous le réitérons; .NET Core puis .NET 5 est le .NET avec lequel vous devez créer toutes vos NOUVELLES applications. .NET Framework restera pris en charge tant que Windows lui-même est pris en charge. Nous continuerons de fournir des correctifs de sécurité et de bogues et de mettre à jour les API de mise en réseau et de chiffrement. Il restera sécurisé et pris en charge pour conserver vos anciennes applications sur .NET Framework ».Microsoft a présenté certains des objectifs de haut niveau pour .NET 5 :Microsoft reconnait que la première préversion qui est proposée ne contient pas encore tout le travail nécessaire pour atteindre ces objectifs de haut niveau, mais l’éditeur assure qu’il va continuer d'annoncer davantage de capacités et de fonctionnalités dans les préversions futures.Microsoft a investi dans des améliorations significatives du moteur Regex : « sur de nombreuses expressions que nous avons essayées, ces améliorations entraînent régulièrement des améliorations de débit de 3 à 6 fois, et dans certains cas, bien plus encore. Nous publierons prochainement un article de blog qui décrira ces améliorations de manière beaucoup plus détaillée ».Chaque version inclut un ensemble d'améliorations des performances du code généré par le JIT. Microsoft appelle ce type d'améliorations «CQ» ou(qualité du code). Dans la plupart des cas, ces améliorations s'appliquent également au code généré pour les images prêtes à fonctionner.Les améliorations suivantes sont dans la préversion 1 :Microsoft a ajouté des informations sur la charge de l'assemblage au pipeline d'évènements. Cette amélioration est le début de la mise à disposition de fonctionnalités de diagnostic similaires, comme cela fait partie de .NET Framework avec Fusion Log Viewer. Vous pouvez maintenant utiliser dotnet-trace pour collecter ces informations, à l'aide de la commande suivante:Vous pouvez voir les informations de chargement d'assemblage pour une application de test simple.Le pipeline d'évènement est un nouveau sous-système et une nouvelle API que Microsoft a ajoutée dans .NET Core 2.2 pour permettre d'effectuer des performances et d'autres investigations de diagnostic sur n'importe quel système d'exploitation. Dans .NET 5.0, le pipeline d'évènement a été étendu pour permettre aux profileurs d'écrire des évènements sur le pipeline d'évènement. Ce scénario est critique pour l'instrumentation des profileurs qui s'appuyaient auparavant sur ETW pour surveiller le comportement et les performances des applications.Dans le cadre de la version .NET 5, Microsoft a réduit le nombre de dépôts GitHub qu'il utilise pour créer et empaqueter .NET. Les limites du référentiel ont un impact significatif sur de nombreux aspects d'un projet, y compris les builds et la gestion des problèmes. « Avec .NET Core 1.0, nous avions plus de 100 référentiels sur ASP.NET, EF et .NET Core. Avec cette dernière version, nous pouvons désormais compter les dépôts principaux d'une part. Nous avons également déplacé presque tous les référentiels vers l'organisation dotnet ».Preview 1 inclut la prise en charge de Windows ARM64 pour la première fois. La version d'aujourd'hui inclut le runtime .NET Core. Microsoft prévoit que la Preview 2 inclue le SDK (ASP.NET Core mais pas WPF ou Windows Forms). Une préversion ultérieure inclura WPF et Windows Forms. La prise en charge de Windows ARM64 sera également rétroportée vers .NET Core 3.1.La disponibilité générale de .NET 5 est prévue pour novembre de l'année en cours.Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Membre confirmé https://www.developpez.com



Améliorations pour le pliage des contrôles null : supprime la nécessité de générer des contrôles de null dans plus de cas en observant plus de modèles où les contrôles null sont manifestement inutiles. Améliorations pour le pliage des contrôles null : supprime la nécessité de générer des contrôles de null dans plus de cas en observant plus de modèles où les contrôles null sont manifestement inutiles. 0 0 La traduction automatique c'est bien mais pour ce qui est technique ça laisse à désirer quand même:

Ingénieur data scientist - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Paris (75000) Back end software engineer (player back-end team) ↳ GAMING1 - Belgique - Liège Ingénieur Validation ↳ Cs-novidys - Ile de France - Le Plessis-Robinson (92350) Voir plus d'offres