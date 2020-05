Build 2020 : Microsoft annonce .NET MAUI, une évolution de Xamarin.Forms, Pour la création d'applications natives multiplateformes mobiles et bureautiques 6PARTAGES 5 0 À la conférence Build de cette année qui a commencé hier, Microsoft a présenté .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI). Il s'agit d'une évolution de la boîte à outils Xamarin.Forms qui permet de créer des applications natives à l'aide d'une boîte à outils d'interface utilisateur multiplateforme .NET qui cible les facteurs de forme mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau sur Android, iOS, etc.



« Depuis des années, plusieurs entreprises tirent parti de l'expertise mobile de Xamarin au sommet de .NET pour alimenter leurs activités ; certaines depuis le tout début. Xamarin a également réussi à aider les petites entreprises à maximiser leur investissement en développement en partageant plus de 95 % de leur code et à battre leurs concurrents sur le marché », explique Microsoft. .NET MAUI étend donc ce succès sur mobile pour embrasser le bureau, ce qui en fait le meilleur moyen de créer des applications multiplateformes sur les deux.





.NET MAUI fournit une seule pile qui prend en charge toutes les charges de travail modernes : Android, iOS, macOS et Windows. Les fonctionnalités natives de chaque plate-forme et le contrôle de l'interface utilisateur sont à portée de main dans une API simple et multiplateforme pour offrir des expériences utilisateur sans compromis, selon Microsoft. .NET MAUI permettra aux développeurs de créer des applications pour n'importe quel appareil à partir d'une base de code unique et d'un système de projet.



Microsoft soutient que .NET MAUI est conçu pour la productivité des développeurs, notamment le système de projet et les outils multiplateformes dont les développeurs ont besoin. .NET MAUI simplifie la structure du projet en un seul projet pour cibler plusieurs plates-formes. Cela signifie que vous pouvez facilement déployer sur n'importe quelle cible que vous souhaitez, y compris votre bureau, émulateurs, simulateurs ou appareils physiques en un seul clic. Grâce aux ressources multiplateformes intégrées, vous pourrez ajouter des images, des polices ou des fichiers de traduction dans le projet unique, et .NET MAUI configurera automatiquement les crochets natifs afin que vous puissiez simplement coder.





L'entreprise explique que vous aurez toujours accès aux API natives du système d'exploitation sous-jacent et ce sera plus facile que jamais avec les nouvelles intégrations spécifiques aux plateformes. Sous les plateformes, vous pouvez ajouter des fichiers de code source pour un système d'exploitation spécifique et accéder aux API natives. Microsoft annonce que .NET MAUI sera disponible dans Visual Studio 2019, Visual Studio pour Mac et Visual Studio Code et prendra en charge les modèles MVVM et XAML existants ainsi que les capacités futures comme Model-View-Update (MVU) avec C#, ou même Blazor.



Pour les développeurs qui sont déjà habitués à Xamarin.Forms, Microsoft explique qu'ils se lanceront dans .NET MAUI avec de nouveaux projets, en utilisant les mêmes contrôles et API qu'ils ont l'habitude d'utiliser. « À mesure que nous nous rapprochons du lancement de .NET MAUI, afin d'aider les développeurs à effectuer une transition en douceur des applications existantes vers .NET MAUI, nous avons l'intention de fournir une prise en charge de la conversion et des guides de migration similaires à ce que nous avons aujourd'hui pour migrer vers .NET Core ».



Et vous ?



Avez-vous déjà utilisé Xamarin.Forms pour vos projets ? Que pensez-vous de .NET MAUI ?



