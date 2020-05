Inscrivez-vous gratuitement à l'édition 2020 du .NET Challenge France organisé par SoftFluent Et testez vos connaissances dès lundi 1er juin 0PARTAGES 3 0 Fondée il y a 15 ans par d'anciens consultants Microsoft, SoftFluent c'est une équipe d'experts reconnus en développement .NET et qualité logicielle. SoftFluent intervient auprès de grands comptes, ETI, éditeurs ou start-ups sur des prestations de services pointues : logiciels sur mesure, modernisation d’applications, migration vers le Cloud Azure, audit applicatif, méthodologies agiles, processus DevOps…



Des arguments qui ont peut-être pesé dans la balance lorsque la société EDITx a contacté SoftFluent en 2018 pour organiser le premier Challenge .NET en France. EDITx est une société belge qui met à disposition des sociétés organisatrices de Challenges IT une plateforme de tests en ligne.



Élue cette année encore au palmarès Great Place to Work, SoftFluent a à cœur de tout mettre en œuvre pour le bien-être, la motivation et l’évolution de ses collaborateurs.



Édition 2020 du Challenge .NET



Fort du succès des deux éditions précédentes d’une part et de la volonté de promouvoir le métier de développeur d’autre part, SoftFluent renouvelle l’expérience avec cette troisième édition.



Cette année vous aurez la possibilité de vous qualifier avec session en ligne dès ce printemps. Cette première session se déroulera dès le 1er juin et jusqu’au 5 juillet !



Le concours étant basé sur la technologie, les fonctionnalités et le framework .NET de Microsoft, les questions seront essentiellement axées sur la programmation et la conception d’algorithme avec .NET.



Les 12 candidats ayant totalisé le meilleur score seront invités à l’épreuve finale avec de très beaux lots à la clé.





Calcul des scores et Jokers



Pour participer et tenter d’être parmi les finalistes, vous disposerez de 15 minutes pour répondre correctement à autant de questions que possible. Les questions sont à choix multiples (jamais plus de quatre choix possibles) élaborées conjointement par les membres du Jury avec une seule ou plusieurs bonnes réponses.



Le test en ligne contient un maximum de 18 questions de trois niveaux de difficulté, faible, moyen et élevé, qui sont associées à un score de 1, 2 ou 3 points respectivement en cas de réponse correcte :

7 questions faciles, 1 point

7 questions moyennes, 2 points

4 questions difficiles, 3 points

Pour les questions contenant une seule bonne réponse, une mauvaise réponse entraine un score de -1 (quel que soit le niveau de difficulté de la question). Lorsque vous passez une question, aucun point n’est gagné ou perdu. Le score total est l’addition des scores individuels aux questions auxquelles vous avez répondu dans le temps imparti de 15 minutes.



Le concours permet l’utilisation de deux « jokers », comme dans le célèbre jeu télévisé :

« le 50/50 », qui élimine la moitié des réponses possibles à une question,

« Appel aux Challengers », qui affiche le pourcentage de challengers ayant choisi chaque réponse possible,

Résultats, Confidentialité des données & Partage d’information



Votre score détaillé et votre classement seront publiés dans votre espace privé (EDITx userboard) à la fin du challenge, ceci afin d’éviter que les questions/réponses ne soient partagées entre les joueurs pendant le concours.



Le Challenge se déroule sur la plateforme sécurisée EDITx. Les données personnelles des participants suivantes sont collectées : prénom, nom, adresse, date de naissance, courriel, numéro de téléphone et profil LinkedIn (si présent). Ces données sont utilisées pour les finalités suivantes :

Contrôler le déroulement correct de la compétition (évaluer si tout se déroule selon les règles)

Analyser et optimiser EDITx

Établir le Statboard & Leaderboard à la fin du Challenge

EDITx partage les informations personnelles (nom, prénom, téléphone et email) des participants avec la société SoftFluent et les membres du jury uniquement ainsi que, à leur demande, avec toute agence ou autorité gouvernementale en France (en cas d’irrégularité).





SoftFluent, l’organisateur du concours, utilisera les informations des participants du challenge DotNet pour les finalités suivantes :

Contacter tous les participants pour partager les résultats du Challenge

Contacter les meilleurs participants pour les inviter à la finale

Contacter les participants à propos d’opportunités d’emploi ou de stages

Comme l’année dernière, le quiz est ouvert aux étudiants ! Les meilleurs étudiants seront également invités à la finale et une épreuve spécifique leur sera consacrée.



Aline, membre du jury a d’ailleurs souhaité faire passer un message aux étudiants en général :



« Lors de mon expérience de jury étudiant l'an passé j'ai pu découvrir des parcours très différents avec comme points communs la motivation et la passion. Ce fut un plaisir de permettre à ces étudiants de mettre en avant leur valeur devant le monde de l'entreprise dans le cadre prestigieux de l'amphi Microsoft.



« S'inscrire à un concours peut parfois être stressant lorsqu'on est étudiant ou jeune professionnel. Mais le bénéfice est toujours au-delà des espérances. Une super ambiance, de belles rencontres, et très souvent on s'étonne de ce qu'on est capable de faire ».



S'adressant à la communauté .NET, SoftFluent déclare : « le challenge .NET de SoftFluent est fait pour toutes et tous, chacun peut s'amuser quel que soit le niveau et l'expérience, et c'est en ça qu'il est vraiment sympa. Si vous hésitez à vous lancer dans un concours, c'est celui-là qu'il faut choisir, alors foncez ! »





Qualification et Disqualification



Chacune des raisons évoquées ci-dessous entrainera une disqualification :

Les participants doivent être âgés de 18 ans minimum et doivent résider en France pour pouvoir être invités aux finales et pouvoir gagner des prix.

Un seul enregistrement par personne est autorisé.

Le participant ne peut concourir qu’en son nom propre et pas pour quelqu’un d’autre.

Les informations personnelles des participants peuvent être vérifiées via différentes sources. Ces informations personnelles doivent être correctes. Des informations incorrectes ou fausses données par un participant entraineront la nullité de son enregistrement ou la perte de tout prix.

Communiquer et/ou publier tout type de données, de questions ou de solutions en lien avec le challenge, et partager directement ou indirectement cette information avec un autre participant avant que le challenge ne soit clôturé.

Tenter d’endommager le site web ou prendre des initiatives qui pourraient avoir un impact négatif sur le processus/procédure d'exploitation normale du challenge. Par ailleurs, cela peut aussi être considéré comme une violation légale et l'Organisateur se réserve le droit d'engager une procédure légale et de demander des dommages et intérêts devant la Cour.

Prendre des initiatives en violation des droits d'auteur/propriété intellectuelle qui appartiennent aux auteurs des questions, aux membres du jury, et à la communauté EDITx d’éducateurs IT.

Avoir plus d’un profil en participant au challenge.

S'inscrire gratuitement Fondée il y a 15 ans par d'anciens consultants Microsoft, SoftFluent c'est une équipe d'experts reconnus en développement .NET et qualité logicielle. SoftFluent intervient auprès de grands comptes, ETI, éditeurs ou start-ups sur des prestations de services pointues : logiciels sur mesure, modernisation d’applications, migration vers le Cloud Azure, audit applicatif, méthodologies agiles, processus DevOps…Des arguments qui ont peut-être pesé dans la balance lorsque la société EDITx a contacté SoftFluent en 2018 pour organiser le premier Challenge .NET en France. EDITx est une société belge qui met à disposition des sociétés organisatrices de Challenges IT une plateforme de tests en ligne.Élue cette année encore au palmarès Great Place to Work, SoftFluent a à cœur de tout mettre en œuvre pour le bien-être, la motivation et l’évolution de ses collaborateurs.Fort du succès des deux éditions précédentes d’une part et de la volonté de promouvoir le métier de développeur d’autre part, SoftFluent renouvelle l’expérience avec cette troisième édition.Cette année vous aurez la possibilité de vous qualifier avec session en ligne dès ce printemps. Cette première session se déroulera dès le 1juin et jusqu’au 5 juillet !Le concours étant basé sur la technologie, les fonctionnalités et le framework .NET de Microsoft, les questions seront essentiellement axées sur la programmation et la conception d’algorithme avec .NET.Les 12 candidats ayant totalisé le meilleur score seront invités à l’épreuve finale avec de très beaux lots à la clé.Pour participer et tenter d’être parmi les finalistes, vous disposerez de 15 minutes pour répondre correctement à autant de questions que possible. Les questions sont à choix multiples (jamais plus de quatre choix possibles) élaborées conjointement par les membres du Jury avec une seule ou plusieurs bonnes réponses.Le test en ligne contient un maximum de 18 questions de trois niveaux de difficulté, faible, moyen et élevé, qui sont associées à un score de 1, 2 ou 3 points respectivement en cas de réponse correcte :Pour les questions contenant une seule bonne réponse, une mauvaise réponse entraine un score de -1 (quel que soit le niveau de difficulté de la question). Lorsque vous passez une question, aucun point n’est gagné ou perdu. Le score total est l’addition des scores individuels aux questions auxquelles vous avez répondu dans le temps imparti de 15 minutes.Le concours permet l’utilisation de deux « jokers », comme dans le célèbre jeu télévisé :Votre score détaillé et votre classement seront publiés dans votre espace privé (EDITx userboard) à la fin du challenge, ceci afin d’éviter que les questions/réponses ne soient partagées entre les joueurs pendant le concours.Le Challenge se déroule sur la plateforme sécurisée EDITx. Les données personnelles des participants suivantes sont collectées : prénom, nom, adresse, date de naissance, courriel, numéro de téléphone et profil LinkedIn (si présent). Ces données sont utilisées pour les finalités suivantes :EDITx partage les informations personnelles (nom, prénom, téléphone et email) des participants avec la société SoftFluent et les membres du jury uniquement ainsi que, à leur demande, avec toute agence ou autorité gouvernementale en France (en cas d’irrégularité).SoftFluent, l’organisateur du concours, utilisera les informations des participants du challenge DotNet pour les finalités suivantes :Comme l’année dernière, le quiz est ouvert aux étudiants ! Les meilleurs étudiants seront également invités à la finale et une épreuve spécifique leur sera consacrée.Aline, membre du jury a d’ailleurs souhaité faire passer un message aux étudiants en général :« Lors de mon expérience de jury étudiant l'an passé j'ai pu découvrir des parcours très différents avec comme points communs la motivation et la passion. Ce fut un plaisir de permettre à ces étudiants de mettre en avant leur valeur devant le monde de l'entreprise dans le cadre prestigieux de l'amphi Microsoft.« S'inscrire à un concours peut parfois être stressant lorsqu'on est étudiant ou jeune professionnel. Mais le bénéfice est toujours au-delà des espérances. Une super ambiance, de belles rencontres, et très souvent on s'étonne de ce qu'on est capable de faire ».S'adressant à la communauté .NET, SoftFluent déclare : « le challenge .NET de SoftFluent est fait pour toutes et tous, chacun peut s'amuser quel que soit le niveau et l'expérience, et c'est en ça qu'il est vraiment sympa. Si vous hésitez à vous lancer dans un concours, c'est celui-là qu'il faut choisir, alors foncez ! »Chacune des raisons évoquées ci-dessous entrainera une disqualification : Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Technicien helpdesk et proximité ↳ Curseur - France - Lisses Elasticsearch Engineer - Bruxelles ou Luxembourg ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Luxembourg - Luxembourg Chef d'équipe spécialiste télécommunication satellitaire (H/F) ↳ Armée de Terre - Ile de France - Paris (75001) Voir plus d'offres