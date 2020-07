.NET 5.0 Preview 7 est disponible et s'accompagne d'améliorations au niveau de la récupération mémoire Ainsi que de nouvelles fonctionnalités 0PARTAGES 6 0 Microsoft a annoncé la disponibilité de .NET 5.0 Preview 7, l'avant-dernière des versions Preview (avant de passer à RC). La plupart des fonctionnalités devraient être proches de leur version stable à ce stade.



Récupération de mémoire (garbage collection - GC)



Le récupérateur de mémoire affiche maintenant des informations détaillées sur la récupération la plus récente, via la méthode GC.GetGCMemoryInfo , qui retourne une structure GCMemoryInfo . GCMemoryInfo fournit des informations sur la mémoire de la machine, la mémoire de tas (allocation dynamique) et la récupération la plus récente ou alors la récupération la plus récente du type de GC que vous spécifiez.



Les cas d'utilisation les plus probables de l'emploi de cette nouvelle API sont la journalisation / le monitoring ou pour indiquer à un équilibreur de chargeur qu'une machine doit être retirée de la rotation pour demander un GC complet. Elle pourrait également être utilisée pour éviter les limites strictes des conteneurs en réduisant la taille des caches.



Un autre changement, mineur, mais important, a été apporté pour reporter l'opération coûteuse de réinitialisation de la mémoire aux situations de mémoire insuffisante. Microsoft s'attend à ce que ces changements de politique réduisent la latence du GC (et l'utilisation du CPU du GC en général).





System.Text.Json



Microsoft a ajouté une fonctionnalité à la nouvelle API JSON. Les fonctionnalités suivantes sont nouvelles dans Preview 7 (et d'autres devraient venir dans la Preview 8) :

[Breaking change] Possibilité d'ignorer les valeurs par défaut des propriétés de type valeur lors de la sérialisation - peut être utilisée pour réduire les coûts de sérialisation.

Capacité à gérer les références circulaires lors de la sérialisation - la forme de l'API devrait maintenant être définitive.

RyuJIT



RyuJIT est le générateur de code d'assemblage pour .NET qui cible à la fois les puces Intel et ARM. La plupart des investissements dans RyuJIT sont axés sur la performance.

Améliorations générales

Possibilité d'activer l'élimination de certaines vérifications de limites Optimisation de Enum.CompareTo après avoir été réécrit en C# - les performances sont désormais à parité avec l'implémentation C++ précédente. Amélioration de l'allocation des registres pour les structs Améliorations de la suppression des initialisations zéro redondantes Amélioration de la duplication de la queue Correctif CQ de copie de structures basées sur la pile Nettoie une affectation de champ mort après avoir supprimé les initialisations de zéro redondantes

ARM64

Mise en œuvre de la majorité des éléments intrinsèques « par élément » Implémentation de fcvtxn, fcvtxn2, sqabs, sqneg, suqadd, usqadd intrinsèques Optimisation de SpanHelpers.IndexOf(byte), SpanHelpers.IndexOf(char) Optimisation de SpanHelpers.IndexOfAny(byte) Optimisation de WithLower, WithUpper, Create, AsInt64, AsUInt64, AsDouble Optimisation de AsVector, AsVector128, GetUpper, As and WithElement



Rappelons certains des objectifs de haut niveau pour .NET 5 :

Expérience du SDK .NET unifié :

BCL (Base Class Library) unique dans toutes les applications .NET 5. Aujourd'hui, les applications Xamarin utilisent le Mono BCL, mais vont utiliser le .NET Core BCL, améliorant la compatibilité entre nos modèles d'application. Le développement mobile (Xamarin) est intégré dans .NET 5. Cela signifie que le SDK .NET prend en charge les mobiles. Par exemple, vous pouvez utiliser « dotnet new XamarinForms » pour créer une application mobile.

Native Applications prenant en charge plusieurs plateformes : projet Single Device prenant en charge une application pouvant fonctionner sur plusieurs appareils, par exemple Windows Desktop, Microsoft Duo (Android) et iOS à l'aide des contrôles natifs pris en charge sur ces plateformes.

Web Applications prenant en charge plusieurs plateformes: projet Single Blazor qui prend en charge une application pouvant fonctionner dans les navigateurs, sur les appareils mobiles et en tant qu'application de bureau native (Windows 10x par exemple)

Cloud Native Applications: hautes performances, fichier unique (.exe) <50 Mo de microservices et prise en charge de la création de plusieurs projets (API, web front end, conteneurs) à la fois localement et dans le cloud.

Améliorations continues, telles que: algorithmes plus rapides dans la BCL, meilleure prise en charge des conteneurs lors de l'exécution, prise en charge de HTTP3.

Dans sa Preview 4, .NET 5 a apporté :

Des améliorations du compilateur RyuJIT JIT : qui comportent une nouvelle implémentation, beaucoup plus rapide et portable, des assistants tailcall ; la poursuite des progrès de la mise en œuvre du matériel ARM64 ; l’amélioration de la vitesse du JIT dans un cas qui affectait la compilation d'expressions régulières ; l’amélioration des performances de l'architecture Intel grâce à de nouvelles caractéristiques matérielles BSF/BSR et l'implémentation de Vector{Size}.AllBitsSet.

qui comportent une nouvelle implémentation, beaucoup plus rapide et portable, des assistants tailcall ; la poursuite des progrès de la mise en œuvre du matériel ARM64 ; l’amélioration de la vitesse du JIT dans un cas qui affectait la compilation d'expressions régulières ; l’amélioration des performances de l'architecture Intel grâce à de nouvelles caractéristiques matérielles BSF/BSR et l'implémentation de Vector{Size}.AllBitsSet. Les exportations natives (exportations pour les binaires natifs qui font appel au code .NET) : Microsoft a activé cette fonctionnalité à la demande des développeurs. La composante de base de cette fonctionnalité est l'hébergement de l'API pour l'attribut UnmanagedCallersOnlyAttribute .

Microsoft a activé cette fonctionnalité à la demande des développeurs. La composante de base de cette fonctionnalité est l'hébergement de l'API pour l'attribut . La suppression du support WinRT intégré dans .NET 5.0 (une annonce anticipée pour la Preview 6) : les avantages de ce changement sont : WinRT interop peut être développé et amélioré séparément du runtime .NET ; la suppression rend WinRT interop symétrique avec les systèmes interop fournis pour d'autres systèmes d'exploitation, comme iOS et Android, d’après l’équipe .Net ; elle peut également tirer parti de nombreuses autres fonctionnalités de .NET (AOT, fonctionnalités C#, liaison IL) et simplifier la base de code du runtime .NET.

les avantages de ce changement sont : WinRT interop peut être développé et amélioré séparément du runtime .NET ; la suppression rend WinRT interop symétrique avec les systèmes interop fournis pour d'autres systèmes d'exploitation, comme iOS et Android, d’après l’équipe .Net ; elle peut également tirer parti de nombreuses autres fonctionnalités de .NET (AOT, fonctionnalités C#, liaison IL) et simplifier la base de code du runtime .NET. Extension du System.DirectoryServices.Protocols à Linux et MacOS : System.DirectoryServices.Protocols est une API de niveau inférieur à System.DirectoryServices, et permet (ou peut être utilisé pour permettre) un plus grand nombre de scénarios. Les deux ensembles d'API permettent de contrôler un serveur de services d'annuaire, comme LDAP ou Active Directory, et d'interagir avec lui. L’équipe .NET a ajouté un support multiplateforme pour les protocoles System.DirectoryServices.Protocols. Dans la Preview 5, la prise en charge de Linux a été ajoutée et la prise en charge de MacOS sera ajoutée dans la Preview 6. La prise en charge de Windows était préexistante.

System.DirectoryServices.Protocols est une API de niveau inférieur à System.DirectoryServices, et permet (ou peut être utilisé pour permettre) un plus grand nombre de scénarios. Les deux ensembles d'API permettent de contrôler un serveur de services d'annuaire, comme LDAP ou Active Directory, et d'interagir avec lui. L’équipe .NET a ajouté un support multiplateforme pour les protocoles System.DirectoryServices.Protocols. Dans la Preview 5, la prise en charge de Linux a été ajoutée et la prise en charge de MacOS sera ajoutée dans la Preview 6. La prise en charge de Windows était préexistante. Support d'Alpine Linux 3.12 : Microsoft a ajouté, cette semaine, la prise en charge d'Alpine 3.12 (sorti en le 29 mai), de .NET Core 3.1 et de .NET 5. L’équipe continue de travailler sur l'ajout de la prise en charge des nouvelles versions de distribution de Linux.



Télécharger .NET 5.0 Preview 7 (Windows, macOS, Linux)



Source : Microsoft a annoncé la disponibilité de .NET 5.0 Preview 7, l'avant-dernière des versions Preview (avant de passer à RC). La plupart des fonctionnalités devraient être proches de leur version stable à ce stade.Le récupérateur de mémoire affiche maintenant des informations détaillées sur la récupération la plus récente, via la méthode, qui retourne une structurefournit des informations sur la mémoire de la machine, la mémoire de tas (allocation dynamique) et la récupération la plus récente ou alors la récupération la plus récente du type de GC que vous spécifiez.Les cas d'utilisation les plus probables de l'emploi de cette nouvelle API sont la journalisation / le monitoring ou pour indiquer à un équilibreur de chargeur qu'une machine doit être retirée de la rotation pour demander un GC complet. Elle pourrait également être utilisée pour éviter les limites strictes des conteneurs en réduisant la taille des caches.Un autre changement, mineur, mais important, a été apporté pour reporter l'opération coûteuse de réinitialisation de la mémoire aux situations de mémoire insuffisante. Microsoft s'attend à ce que ces changements de politique réduisent la latence du GC (et l'utilisation du CPU du GC en général).Microsoft a ajouté une fonctionnalité à la nouvelle API JSON. Les fonctionnalités suivantes sont nouvelles dans Preview 7 (et d'autres devraient venir dans la Preview 8) :RyuJIT est le générateur de code d'assemblage pour .NET qui cible à la fois les puces Intel et ARM. La plupart des investissements dans RyuJIT sont axés sur la performance.Rappelons certains des objectifs de haut niveau pour .NET 5 :Dans sa Preview 4, .NET 5 a apporté :Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Membre habitué https://www.developpez.com 0 0 Je comprend pas trop l'idée derrière .Net 5, au lieu d'avoir .Net Core et .Net Framework séparés, on les réunis, mais comment ? juste on les mets côtes à côtes dans un même package ?