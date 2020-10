La deuxième version admissible de .NET 5.0 est disponible et constitue la dernière RC avant la sortie de la version stable en novembre, Microsoft autorise son utilisation en production 0PARTAGES 3 0 Microsoft a publié ce mardi la deuxième version candidate de .NET 5.0 et a expliqué qu’il s’agit d’une version “go live”, c’est-à-dire qu’il est possible de l’utiliser en production. Cette version du framework corrige les bogues de la RC1 et introduit également quelques nouvelles fonctionnalités, dont la correspondance de modèles en C# 9, l’option de déploiement ClickOnce et d’autres. Selon la feuille de route de Microsoft, c’est la dernière RC avant la sortie de la version stable de .NET 5.0 le mois prochain.



NET 5.0 comprend plusieurs améliorations, dont des applications à fichier unique, des images de conteneurs plus petites, des API JsonSerializer plus performantes, etc., un ensemble complet d'annotations de type référence Nullable et la prise en charge de Windows ARM64. Les performances ont été considérablement améliorées, dans les bibliothèques .NET, dans le GC et le JIT. Selon Microsoft, ARM64 est l’un des éléments clés qui ont motivé l’investissement dans les performances. Cela a permis d'améliorer de façon considérable le débit et de réduire les binaires. Voici quelques améliorations intervenues dans .NET 5.0 RC 2.



C# 9 Pattern Matching



Le Pattern matching est une fonctionnalité linguistique qui a été ajoutée pour la première fois dans C# 7.0. En effet, C# 7.0 a introduit la notion de modèle, qui sont, dans l'abstrait, des éléments syntaxiques permettant de procéder à des tests afin de voir si une valeur a une certaine “forme”, et d'extraire des informations de la valeur lorsqu'elle en a une. L'équipe C# a ajouté de nouveaux modèles dans chacune des versions C# 7, C# 8 et C# 9. Voici les trois nouveaux modèles introduits dans C# 9.



les modèles relationnels, utilisant des opérateurs relationnels tels que "<" et ">=" ;

les modèles logiques, utilisant les mots clés “and”, “or”, et “not”. Ce type de modèle est particulièrement utile lorsque vous souhaitez comparer plusieurs choses dans un même modèle ;

les modèles de type simple, utilisant uniquement un type et aucune autre syntaxe pour la comparaison.



ClickOnce



ClickOnce est une option de déploiement .NET très populaire disponible depuis .NET Framework 2.0. Il permet une distribution facile et une mise à jour automatique des applications Windows via des serveurs Web et des lecteurs réseau. L'installation est possible sans droits d'administrateur et a lieu dans le répertoire local de l'utilisateur. Selon Microsoft, ClickOnce est désormais pris en charge pour les applications Windows .NET Core 3.1 et .NET 5.0. De même, ClickOnce est également désormais disponible à la fois en ligne de commande et dans Visual Studio.





Microsoft a déclaré que le principal modèle de déploiement que ClickOnce prend actuellement en charge est celui des applications dépendantes du framework. Votre installateur ClickOnce installera le runtime .NET sur les machines des utilisateurs si nécessaire. L'entreprise a aussi l'intention de prendre en charge les applications autonomes et à fichier unique. Vous pouvez en outre profiter des fonctionnalités de ClickOnce même en étant hors ligne. Par ailleurs, avec .NET 5.0, Microsoft a également introduit des changements pour Mage.



Le grand changement avec Mage dans .NET 5.0 est qu'il est maintenant un outil .NET, distribué sur NuGet. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit de spécial sur votre machine. Vous avez juste besoin du SDK .NET 5.0 et vous pouvez ensuite installer Mage comme un outil .NET. Vous pouvez également l'utiliser pour publier des applications .NET Framework, mais la signature SHA1 et le support de confiance partiel ont été supprimés.



Windows Arm64



Les installateurs MSI sont maintenant disponibles pour Windows Arm64. Le SDK .NET 5.0 ne contient pas actuellement les composants du bureau Windows : Windows Forms et WPF. « Nous espérons ajouter le Windows Desktop Pack pour Windows Arm64 dans une mise à jour de maintenance. Nous n'avons pas de date à partager pour l’instant. Mais pour le moment, le SDK, la console et les applications ASP.NET Core sont pris en charge par Windows Arm64 », a précisé Richard Lander de l’équipe .NET.



Enfin, Microsoft considère cette deuxième version candidate comme une version “go live”, ce qui veut dire que vous pouvez l’utiliser en production, sans attendre forcément la publication de la version stable en novembre. D’ailleurs, Lander a annoncé que le site officiel de .NET fonctionne sous .NET 5.0 depuis l'aperçu 1 et fonctionne maintenant sous la RC 2.



