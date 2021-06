Bibliothèques : JsonSerializer Génération de sources

Génération d'une logique de sérialisation optimisée

namespace Test { internal class JsonMessage { public string Message { get ; set ; } } }

using System.Text.Json.Serialization; namespace Test { [ JsonSerializable ( typeof ( JsonMessage ) ] internal partial class JsonContext : JsonSerializerContext { } }

internal partial class JsonContext : JsonSerializerContext { public static JsonContext Default { get ; } public JsonTypeInfo<JsonMessage> JsonMessage { get ; } public JsonContext ( JsonSerializerOptions options ) { } public override JsonTypeInfo GetTypeInfo ( Type type ) => ...; }

using MemoryStream ms = new ( ) ; using Utf8JsonWriter writer = new ( ms ) ; JsonContext.Default.JsonMessage.Serialize ( writer, new JsonMessage { "Hello, world!" } ) ; writer.Flush ( ) ; // Writer contains: // {"Message":"Hello, world!"}

JsonSerializer.Serialize ( jsonMessage, JsonContext.Default.JsonMessage ) ; Here’s a similar use, with a different overload. JsonSerializer.Serialize ( jsonMessage, typeof ( JsonMessage ) , JsonContext.Default ) ;

JsonSerializer.Deserialize ( json, JsonContext.Default.JsonMessage ) ; Similar to serialization above, you might also write: JsonSerializer.Deserialize ( json, typeof ( JsonMessage ) , JsonContext.Default ) ;

Microsoft cherche depuis quelques années maintenant à unifier et à étendre la plateforme .NET. Richard Lander, Program Manager au sein de l'équipe .NET, a expliqué que Microsoft a fait un pas vers cet objectif avec .NET Core, l'unification était censée être matérialisée avec .NET 5 avec un lancement en novembre 2020. Mais la pandémie du coronavirus ainsi que d'autres problèmes survenus au cours de l'année ont eu raison de ce calendrier.L’entreprise a publié la quatrième Preview de .NET 6 en mai dernier. Elle a également indiqué que .NET 6 sera lancée en novembre 2021 et représente l'aboutissement d'un effort de plusieurs années visant à fournir un framework multiplateforme à code source libre pour tout ce qui concerne .NET dans une offre globale unifiée. Dans .NET 6, l'équipe de développement se concentrera spécifiquement sur les performances des applications, l'ajout de nouveaux thèmes de contrôle et l'accélération des expériences des développeurs. Voici, ci-dessous, quelques nouveautés apportées par .NET 6 Preview 5 :L'épine dorsale de presque tous les sérialiseurs .NET est la réflexion. La réflexion est une excellente capacité pour certains scénarios, mais pas comme base d'applications cloud-native hautes performances (qui (dé)sérialisent et traitent généralement beaucoup de documents JSON). La réflexion est un problème pour le démarrage, l'utilisation de la mémoire et l'optimisation de l'assemblage.L'alternative à la réflexion à l'exécution est la génération de sources à la compilation. Les générateurs de sources génèrent des fichiers source C# qui peuvent être compilés dans le cadre de la construction de la bibliothèque ou de l'application. La génération du code source au moment de la compilation peut offrir de nombreux avantages aux applications .NET, notamment une amélioration des performances.Dans .NET 6, Microsoft inclut un nouveau générateur de sources dans System.Text.Json. Le générateur de sources JSON fonctionne conjointement avec JsonSerializer et peut être configuré de plusieurs façons. Il offre les avantages suivants :Les charges de travail du SDK sont une nouvelle fonctionnalité du SDK .NET qui nous permet d'ajouter la prise en charge de nouveaux types d'applications, comme les applications mobiles et WebAssembly, sans augmenter la taille du SDK. La fonctionnalité des charges de travail a été mise à jour pour inclure des verbes de liste et de mise à jour. Ces nouvelles fonctionnalités donnent un aperçu de l'expérience finale attendue.Les commandes dotnet workload fonctionnent dans le contexte du SDK donné. Imaginez que vous ayez installé à la fois .NET 6 et .NET 7. Si vous utilisez les deux, les commandes de charges de travail fourniront des résultats différents puisque les charges de travail seront différentes (du moins des versions différentes des mêmes charges de travail). Les charges de travail ont été introduites pour la première fois dans la version .NET 6 preview 4.L'outil de validation des paquets permet aux développeurs de bibliothèques NuGet de vérifier que leurs paquets sont cohérents et bien formés. Cela comprend :Selon Microsoft, l'abandon d'un framework dans un paquet est un changement qui casse la source. Dans le même temps, continuer à construire pour tous les frameworks livrés augmente la complexité et la taille d'un paquet.Pendant la construction, l'utisateur télécharge la version précédente du paquet et avec les binaires pour les anciens frameworks pour lesquels on ne construit plus. Cela signifie que l’utilisateur ne recevra jamais de corrections de bogues ou de nouvelles fonctionnalités s’il exploite un binaire téléchargé. En d'autres termes, les ressources téléchargées ne peuvent pas être entretenues, ce qui est maintenant caché, car, du point de vue de l’utilisateur, il peut continuer à mettre à jour le paquet vers une version ultérieure même s’il exploite le même vieux binaire qui n’est plus mid à jour.À partir du Preview 5 de .NET 6, prévois de ne plus effectuer aucune forme de moissonnage pour garantir que tous les actifs qu’elle livre peuvent être pris en charge. Cela signifie qu’elle abandonne la prise en charge de tout framework plus ancien que ceux-ci :Si l’utilisateur fait actuellement référence à un package impacté d'un framework antérieur, il ne pourra plus mettre à jour le package référencé vers une version ultérieure. Les utilisateurs ont le choix entre recibler le projet sur une version plus récente du framework ou ne pas mettre à jour le paquet référencé.Par défaut, le générateur de sources JSON émet une logique de sérialisation pour les types sérialisables donnés. Cela permet d'obtenir de meilleures performances qu'en utilisant les méthodes JsonSerializer existantes en générant un code source qui utilise directement. En bref, les générateurs de sources offrent un moyen de donner une implémentation différente à la compilation afin d'améliorer l'expérience à l'exécution.Si l'on fait un zoom arrière, JsonSerializer est un outil qui possède de nombreuses fonctionnalités permettant d'améliorer la (dé)sérialisation des types .NET depuis/vers le format JSON. Il est rapide, mais peut avoir une certaine surcharge de performance lorsque seul un sous-ensemble de fonctionnalités est nécessaire pour une routine de sérialisation.Étant donné un type simple :Le générateur de sources peut être configuré pour générer une logique de sérialisation pour les instances du typede l'exemple. Notez que le nom de la classeest arbitraire.Définition d’un ensemble de fonctionnalités de JsonSerializer qui sont prises en charge avec le mode de génération de source qui fournit le meilleur débit de sérialisation, via. Ces fonctionnalités peuvent être spécifiées au générateur de sources à l'avance, afin d'éviter des vérifications supplémentaires au moment de l'exécution. Si l'attribut n'est pas utilisé, lespar défaut sont prises en charge au moment de l'exécution.Dans le cadre de la construction, le générateur de sources augmente la classe partielleavec la forme suivante :L'invocation du sérialiseur avec ce mode pourrait ressembler à l'exemple suivant. Cet exemple fournit les meilleures performances possible.Il est possible de continuer à utiliser JsonSerializer, mais en lui passant une instance du code généré, avec JsonContext.Default.JsonMessage.La différence entre ces deux surcharges est que la première utilise l'implémentation typée des métadonnéeset la seconde utilise une implémentation non typée plus générale qui effectue des tests de type pour déterminer si une implémentation typée existe dans l'instance de contexte. En conséquence, elle est un peu plus lente (en raison des tests de type). S'il n'existe pas d'implémentation générée par la source pour un type donné, le sérialiseur lève une. Il ne se rabat pas sur une implémentation basée sur la réflexion (choix de conception explicite).Le générateur de sources émet également une logique d'initialisation des métadonnées de type qui peut également bénéficier à la désérialisation. Pour désérialiser une instance deen utilisant les métadonnées de type prégénérées, vous pouvez procéder comme suit :Le mode de génération de source le plus rapide et le plus optimisé basé surn'est actuellement disponible que pour la sérialisation. Un support similaire pour la désérialisation basé surpourrait être fourni à l'avenir en fonction de vos commentaires.Source : Microsoft Avez-vous effectué la migration vers .NET 6 Preview 5 ? Quels changements avez-vous rencontrés (difficultés, améliorations des performances, etc.) ?