Visual Studio 2019 v16.10 intègre plusieurs changements et nouveautés, mais le plus notable est la prise en charge de C++20, le compilateur et les bibliothèques standard étant désormais complets pour la dernière norme C++20. Pendant ce temps, Visual Studio 2019 v16.11 Preview 1 présente de nouvelles fonctionnalités dans le pipeline, notamment Hot Reload, qui permet aux développeurs de modifier le code source pendant que l'application est en cours d'exécution, plus la prise en charge de .NET Multi-platform App UI (MAUI).L'entreprise a révélé dernièrement qu'outre ces nouveautés, il a également apporté de nouvelles améliorations à l'outil d'allocation d'objets .NET. Ce dernier fait partie de Performance Profiler, un ensemble d'outils de profilage et de diagnostic qui vous aident à diagnostiquer l'utilisation de la mémoire et du CPU et d'autres problèmes au niveau de l'application. Grâce à ces outils, vous pouvez accumuler des données de performance pendant que vous exécutez votre application. Selon Microsoft, l'outil d'allocation d'objets .NET prend désormais en charge la fonction Source Link, qui permet à l'outil d'extraire les fichiers sources lorsqu'il se rend à la source.Cela vous permet de voir exactement où les allocations se produisent, même si elles ne sont pas dans votre code. En outre, la recherche a maintenant des suggestions de complétion automatique pour vous aider à trouver et à fouiller les rapports plus rapidement. Enfin, l'équipe de l'EDI a ajouté des informations supplémentaires à la vue Collections pour essayer de donner un meilleur aperçu du Garbage Collector (GC) de .NET. Vous pouvez maintenant voir pourquoi un GC s'est exécuté ainsi que des statistiques pertinentes telles que le temps qu'il a pris, la taille du tas et le nombre d'objets collectés.Selon Nik Karpinsky, de l'équipe de Visual Studio, l'un des domaines dans lesquels l'équipe a dépensé le plus d'énergie est l'amélioration des performances de l'outil d'allocation d'objets .NET. Pour ce faire, ils se sont concentrés sur les deux tâches principales de l'outil : la construction du modèle d'allocation initial qui est utilisé pour rechercher les allocations pour les vues ; et la construction de l'arbre d'appel qui est utilisé pour afficher l'arbre d'appel, les fonctions et la vue backtrace. « Ce n'est que le début, le premier outil », a écrit Karpinsky.« Nous étendons ces changements à d'autres outils du Performance Profiler for Visual Studio 2022 et avons d'autres idées sur la façon dont nous pouvons gagner encore plus de temps. Attendez-vous à ce que votre expérience de profilage devienne beaucoup plus rapide », a-t-il conclu.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces améliorations du Performance Profiler ?