SDK .NET : modernisation des modèles de projets C#

déclarations de haut niveau ;

async Main ;

utilisation globale de directives (via les valeurs par défaut du SDK) ;

espaces de noms à l'échelle du fichier ;

nouvelles expressions typées cibles ;

types de référence nuls.





Plusieurs améliorations ont été apportées à l'API

Quelques améliorations pour les projets Web

Les améliorations en rapport avec MAUI

Microsoft annonce la fin de la prévisualision

L'équipe a annoncé avoir mis à jour les modèles du SDK .NET afin d'utiliser les dernières fonctionnalités et modèles du langage C#. Cela faisait longtemps que l'équipe n'avait pas revu les modèles en matière de nouvelles fonctionnalités du langage. Richard Lander, Program Manager au sein de l'équipe .NET, a déclaré qu'il était temps de le faire et que l'équipe veillera à ce que les modèles utilisent des fonctionnalités nouvelles et modernes à l'avenir. Les caractéristiques de langage suivantes sont utilisées dans les nouveaux modèles :Il a expliqué pourquoi l'équipe a choisi d'activer certaines fonctionnalités via des modèles au lieu de les activer par défaut lorsqu'un projet cible .NET 6. « Nous acceptons de vous demander un peu de travail pour mettre à niveau vos applications vers une nouvelle version de .NET en contrepartie de l'amélioration du comportement par défaut de la plateforme. Cela nous permet d'améliorer le produit sans compliquer les fichiers de projet au fil du temps. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent être assez perturbantes avec ce modèle, comme les types de référence», a expliqué Lander.« Nous ne voulons pas lier ces fonctionnalités à l'expérience de mise à niveau, mais nous voulons vous laisser ce choix, quand et si jamais. Les modèles sont un point de pivot beaucoup moins risqué, où nous sommes en mesure de définir ce que le nouveau "bon modèle par défaut" est pour le nouveau code sans presque autant de conséquences en aval. En activant ces fonctionnalités via les modèles de projet, nous obtenons le meilleur des deux mondes : le nouveau code démarre avec ces fonctionnalités activées, mais le code existant n'est pas impacté lors de la mise à jour », a ajouté Lander.Lander a annoncé que dans .NET 6 Preview 7, a intégré un certain nombre d'améliorations dans les bibliothèques de classes. À titre d'exemple, dans la nouvelle classe, les développeurs de logiciels .NET trouveront des opérations de mémoire directes qui correspondent aux commandeset. Lander a toutefois souligné dans son billet de blogue que ces accès directs à la mémoire sont destinés au code de bas niveau et aux algorithmes spéciaux, et non au développement normal d'applications.En outre, la classesauvegarde également les autorisations du système de fichiers Unix lors de la création du fichier ZIP. Le sérialiseur JSONintroduit dans .NET Core 3.0 a été amélioré et Lander a déclaré qu'il génère désormais des notifications dans différentes phases de travail (par exemple,et). De plus, il permet de spécifier un ordre pour la sérialisation dans les propriétés :. D'autres améliorations mineures de l'API sont énumérées dans l'article de blogue de Langer.Le framework Web Blazor, relativement jeune, peut maintenant prendre les paramètres des composants directement à partir de la chaîne de requête avec l'annotation. Lors de la navigation avec, l'URL actuelle peut être remplacée au lieu de devoir placer une nouvelle URL dans l'historique du navigateur. Avec le nouveau composant, les développeurs Web peuvent influencer directement l'en-tête d'une page HTML. Dans le cas d'un contrôle de liste déroulante, l'événementfournit immédiatement une sélection multiple sous forme de tableau.Ledéjà introduit dans .NET 6 Preview 1 possède une propriété d'instance. Selon Lander, la nouvelle interface de streamingpermet l'échange de plus grandes quantités de données entre C# et JavaScript - des téléchargements de fichiers de plus de 2 Go sont possibles. D'autres amélioration mentionnées dans l'article de blogue se rapportent à ASP.NET. Il s'agit notamment de la prise en charge de HTTP/3 dans le serveur Web Kestrel et de la prise en charge de la journalisation du serveur Web dans le W3C Extended Log File Format viaL'interface utilisateur multiplateforme (MAUI) de .NET, le successeur de Xamarin Forms, a également été révisée dans l'aperçu 7 de .NET 6. En effet, jusqu'à présent, les mises en page que vous avez utilisées dans MAUI sont les mises en page de Xamarin.Forms qui savent comment dimensionner et positionner les moteurs de rendu et les nouveaux contrôles basés sur des gestionnaires. L'équipe a désormais construit des mises en page optimisées basées sur une nouvelle approchegrâce à ses 7 années d'apprentissage des mises en page Xamarin.Forms pour optimiser la cohérence, la performance et la maintenabilité.D'après Lander s'agit notamment des nouveaux contrôles de mise en pageet. Les anciennes structures de mise en page de Xamarin Forms, telles que AbsoluteLayout et, ont été déplacées vers l'espace de nom. Tous les contrôles utilisent la mise à l'échelle automatique des polices, mais les développeurs peuvent la désactiver avec. Microsoft a nettoyé les API d'accessibilité dans MAUI, dont les détails peuvent être trouvés dans le billet de blogue de Lander.Selon Lander, l'aperçu 7 publié mardi représente la dernière version des aperçus de .NET 6. Par la suite, Microsoft prévoit de publier deux versions "release candidate" (RC) en septembre et octobre avant que la version stable de .NET 6 ne soit disponible en novembre.Source : .NET 6 Preview 7 Que pensez-vous des améliorations apportées à la plateforme .NET ?