Utilisations globales et implicites

Code C# : Sélectionner tout global using System;

Code C# : Sélectionner tout 1

global using static System.Console; global using Env = System.Environment;

Code C# : Sélectionner tout using static <nom de type complet>;

Code C# : Sélectionner tout 1

using static System.Console; using static System.Math; class Program { static void Main ( ) { WriteLine ( Sqrt ( 3 * 3 + 4 * 4 ) ) ; } }

Code C# : Sélectionner tout 1

using System; public class Circle { public Circle ( double radius ) { Radius = radius; } public double Radius { get ; set ; } public double Diameter { get { return 2 * Radius; } } public double Circumference { get { return 2 * Radius * Math.PI; } } public double Area { get { return Math.PI * Math.Pow ( Radius, 2 ) ; } } }

Code C# : Sélectionner tout 1

Code C# : Sélectionner tout 1

using System; using static System.Console; using static System.Math; using static System.String; class Program { static void Main ( ) { Write ( "Enter a circle's radius: " ) ; var input = ReadLine ( ) ; if ( !IsNullOrEmpty ( input ) && double .TryParse ( input, out var radius ) ) { var c = new Circle ( radius ) ; string s = "

Information about the circle:

" ; s = s + Format ( " Radius: { 0 :N2 }

" , c.Radius ) ; s = s + Format ( " Diameter: { 0 :N2 }

" , c.Diameter ) ; s = s + Format ( " Circumference: { 0 :N2 }

" , c.Circumference ) ; s = s + Format ( " Area: { 0 :N2 }

" , c.Area ) ; WriteLine ( s ) ; } else { WriteLine ( "Invalid input..." ) ; } } } public class Circle { public Circle ( double radius ) { Radius = radius; } public double Radius { get ; set ; } public double Diameter { get { return 2 * Radius; } } public double Circumference { get { return 2 * Radius * PI; } } public double Area { get { return PI * Pow ( Radius, 2 ) ; } } } // The example displays the following output: // Enter a circle's radius: 12.45 // // Information about the circle: // Radius: 12.45 // Diameter: 24.90 // Circumference: 78.23 // Area: 486.95

ImplicitUsing

ImplicitUsing

global using

ImplicitUsings

Combiner les fonctionnalités using

using

using

using

using

using

using

Using

Espaces de noms qui portent sur un fichier

namespace

Améliorations des expressions lambda et des groupes de méthodes

Func<...>

Action<...>

Code C# : Sélectionner tout Func< string , int > parse = ( string s ) => int .Parse ( s ) ;

Code C# : Sélectionner tout var parse = ( string s ) => int .Parse ( s ) ;

var parse

Func< string , int >

Code C# : Sélectionner tout var parse = s => int .Parse ( s ) ; // ERROR: Not enough type info in the lambda

objet

Delegate

