les tests de mise en cache et de boucles serrées serraient jusqu'à 30 % plus rapide avec .NET 6 ;

l’ajout du cache de Fusion à une API web ordinaire, obtient une accélération de 15 % avec .NET 6 ;

le test du pipeline HTTP "classique" (HttpClient frappant un contrôleur ASP.NET Core qui héberge un service EF Core de type CRUD) obtient une accélération d'environ 4,5 %.

plus de 15 % pour un code moyen qui ne dépend pas du réseau et des E/S ;

plus de 30 à 40 % de vitesse sur des boucles serrées et une logique favorable au cache ;

Plus de 5 % pour un service web typique qui dépend principalement du réseau et des entrées/sorties.

« Bienvenue à .NET 6. La version d'aujourd'hui est le résultat d'un peu plus d'un an d'efforts de la part de l'équipe .NET et de la communauté. .NET 6 est la première version qui prend en charge de manière native les processeurs Apple Silicon (Arm64) et a également été améliorée pour Windows Arm64 », a déclaré Richard Lander, responsable de programme au sein de l'équipe .NET Core. Suite à des tests de comparaison entre .NET 6 et .NET 5, il ressort que :Il y a un an, Alex Yakunin a écrit un article comparant les performances de .NET 5 avec celles de son prédécesseur sur les tests de performance de Fusion, les résultats sur les améliorations de performances de .NET 5 étaient simplement impressionnants. Cette année, avec il conclut que .NET 6 est vraiment le .NET le plus rapide à ce jour.Microsoft a déclaré que les performances du casting d'interface ont été améliorées de 16 % à 38 %. Cette amélioration est particulièrement utile pour la correspondance de modèle de C# vers et entre les interfaces. Le graphique ci-dessous illustre l'ampleur de l'amélioration pour un benchmark représentatif.L'un des principaux avantages du passage de certaines parties du moteur d'exécution de .NET de C++ à C# géré est qu'il réduit la barrière à la contribution. Cela inclut le casting d'interface, qui a été déplacé vers C# lors d'un changement précoce de .NET 6. Beaucoup plus de personnes dans l'écosystème .NET maîtrisent le C# que le C++ (et le runtime utilise des modèles C++ difficiles). Le simple fait de pouvoir lire une partie du code qui compose le moteur d'exécution est une étape importante pour développer la confiance dans la contribution sous ses différentes formes..NET 6 avec PGO activé pourrait apporter :Que pensez-vous de .NET 6 ?Avez vous une expérience avec .NET ?