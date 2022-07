1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



var modifier = new IgnorePropertiesWithNameOrType ( ) ; modifier.IgnorePropertyWithType ( typeof ( SecretHolder ) ) ; modifier.IgnorePropertyWithName ( "IrrelevantDetail" ) ; JsonSerializerOptions options = new ( ) { TypeInfoResolver = new DefaultJsonTypeInfoResolver ( ) { Modifiers = { modifier.ModifyTypeInfo } } } ; ExampleClass obj = new ( ) { Name = "Test" , Secret = new SecretHolder ( ) { Value = "MySecret" } , IrrelevantDetail = 15 , } ; string output = JsonSerializer.Serialize ( obj, options ) ; // {"Name":"Test"} class ExampleClass { public string Name { get ; set ; } public SecretHolder Secret { get ; set ; } public int IrrelevantDetail { get ; set ; } } class SecretHolder { public string Value { get ; set ; } } class IgnorePropertiesWithNameOrType { private List<Type> _ignoredTypes = new List<Type> ( ) ; private List< string > _ignoredNames = new List< string > ( ) ; public void IgnorePropertyWithType ( Type type ) { _ignoredTypes.Add ( type ) ; } public void IgnorePropertyWithName ( string name ) { _ignoredNames.Add ( name ) ; } public void ModifyTypeInfo ( JsonTypeInfo ti ) { JsonPropertyInfo [ ] props = ti.Properties.Where ( ( pi ) => !_ignoredTypes.Contains ( pi.PropertyType ) && !_ignoredNames.Contains ( pi.Name ) ) .ToArray ( ) ; ti.Properties.Clear ( ) ; foreach ( var pi in props ) { ti.Properties.Add ( pi ) ; } } }