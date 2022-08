Commande simplifiée avec System.LINQ

Avant le changement

OrderBy/OrderByDescending

var data = new [ ] { 2 , 1 , 3 } ; var sorted = data.OrderBy ( static e => e ) ; var sortedDesc = data.OrderByDescending ( static e => e ) ;

Après le changement

var data = new [ ] { 2 , 1 , 3 } ; var sorted = data.Order ( ) ; var sortedDesc = data.OrderByDescending ( ) ;

Prise en charge des modes de fichiers Unix

syscalls

pinvoke

__xstat

stat

enum

public enum UnixFileMode { None, OtherExecute, OtherWrite, OtherRead, GroupExecute, GroupWrite, GroupRead, UserExecute, UserWrite, UserRead, ... }

File.GetUnixFileMode

File.SetUnixFileMode

handle

FileInfo

DirectoryInfo

UnixFileMode

Directory.CreateDirectory

FileStreamOptions

umask

// Create a new directory with specific permissions Directory.CreateDirectory ( "myDirectory" , UnixFileMode.UserRead | UnixFileMode.UserWrite | UnixFileMode.UserExecute ) ; // Create a new file with specific permissions FileStreamOptions options = new ( ) { Access = FileAccess.Write, Mode = FileMode.Create, UnixCreateMode = UnixFileMode.UserRead | UnixFileMode.UserWrite, } ; using FileStream myFile = new FileStream ( "myFile" , options ) ; // Get the mode of an existing file UnixFileMode mode = File.GetUnixFileMode ( "myFile" ) ; // Set the mode of an existing file File.SetUnixFileMode ( "myFile" , UnixFileMode.UserRead | UnixFileMode.UserWrite | UnixFileMode.UserExecute ) ;

Améliorations des structures de bas niveau : prise en charge du champ ref

ref

ByRefLike

ref

Span<T> et ReadOnlySpan<T>

Générateur de sources LibraryImport P/Invoke

LibraryImport

DllImport

LibraryImport

marshalling

DllImport

LibraryImport

Avant la prise en charge de LibraryImport

public static class Native { [ DllImport ( nameof ( Native ) , CharSet = CharSet.Unicode ) ] public extern static string ToLower ( string str ) ; }

Avec la prise en charge de LibraryImport

public static class Native { [ LibraryImport ( nameof ( Native ) , StringMarshalling = StringMarshalling.Utf16 ) ] public static partial string ToLower ( string str ) ; }

DllImport

LibraryImport

dotnet_diagnostic.SYSLIB1054.severity = suggestion

Amélioration du comportement de ClientWebSocket

ClientWebSocket

Support

Lorsque le développement de .NET 7 a commencé, Microsoft a expliqué à la communauté que cette nouvelle version unifiera enfin tous les composants disparates des outils de développement .NET, permettant aux développeurs de créer tous les types d'applications - bureautiques, mobiles, Web et autres - sur la même bibliothèque de classes de base (BCL), le même moteur d'exécution et les mêmes compilateurs. C'était en fait l'objectif de .NET 5 - qui succède aux offres .NET Core - lorsqu'il a fait ses débuts en novembre 2020. Mais des problèmes de développement exacerbés par la pandémie n'ont pas permis d'atteindre cet objectif.En effet, tous les éléments prévus n'ont pas été intégrés à .NET 5 et ont été reportés jusqu'à l'arrivée de .NET 6 en novembre 2021 en tant que version LTS (Long Term Support). Mais même à ce moment-là, l'effort d'unification global de Microsoft était incomplet, car certains composants, tels que .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI), n'ont pas respecté le calendrier. .NET MAUI a depuis atteint la disponibilité générale, et l'unification complète est désormais attendue pour novembre. Lors de la célébration des 20 ans de .NET en février dernier, Microsoft a réitéré son intention d'unifier tous les composants du framework à partir de .NET 7.« .NET 7 s'appuie sur la base établie par .NET 6, qui comprend un ensemble unifié de bibliothèques de base, de runtime et de SDK, une expérience de développement simplifiée et une productivité accrue des développeurs. Les principaux domaines d'intérêt de .NET 7 comprennent une meilleure prise en en charge des scénarios cloud native, des outils facilitant la mise à niveau des projets existants et la simplification de l'expérience du développeur en facilitant le travail avec les conteneurs », a écrit Jeremy Likness de l'équipe .NET à propos de cette version. En gros, .NET 7 vise à faciliter le développement d'applications cloud natives et la conteneurisation.Dans le cadre de l'aperçu 7, Likness a déclaré mardi que l'équipe de développement s'est concentrée sur l'amélioration de System.LINQ, des permissions de fichiers Unix, des structures de bas niveau, de la génération de sources p/Invoke, de la génération de code et des websockets. Tous ces éléments spécifiques relèvent des conseils généraux fournis sur le site Themes of .NET. Voici ci-dessous les points forts de .NET 7 Preview 7 :comprend maintenant de nouvelles méthodes,et, qui sont utilisées pour commander unen fonction de T.supporte également ces méthodes maintenant.Auparavant, vous deviez appeleren faisant référence à la valeur propre.Maintenant, vous pouvez écrire :Auparavant, .NET ne disposait d'aucun support intégré pour l'obtention et la définition des autorisations de fichiers Unix, qui contrôlent les utilisateurs autorisés à lire, écrire et exécuter des fichiers et des répertoires. Il n'est pas toujours facile d'invoquer manuellement les, car certains sont exposés différemment selon les distributions. Par exemple, sur Ubuntu, vous pouvez avoir à, sur RedHat à, et ainsi de suite. Selon l'équipe, c'est la raison pour laquelle il est important de disposer d'une API .NET de première classe. Dans l'aperçu 7, l'équipe a introduit un nouveau typeElle a également ajouté les APIetqui permettent d'obtenir et de définir le mode de fichier sur un chemin ou un(descripteurs de fichiers). Ainsi qu'une nouvelle propriété suretnommée. Il existe également une nouvelle surcharge deet une nouvelle propriété surpour vous permettre de créer un répertoire ou un fichier avec un mode particulier en une seule fois.Selon l'équipe, lorsque vous les utilisez,est toujours appliqué, comme si vous aviez créé le répertoire ou le fichier dans votre Shell. Voici un exemple :Les moteurs d'exécution .NET 7 prennent désormais pleinement en charge les champsdans les types(c'est-à-dire les structures). Grâce à cette fonctionnalité, les types qui nécessitaient auparavant une gestion spécialisée dans les moteurs d'exécution (par exemple,) peuvent désormais être entièrement implémentés en C#.Le générateur de sourcesest désormais disponible de manière supportée pour tous les utilisateurs. Fruit de plus de 18 mois de travail, ce générateur de sources est conçu pour remplacer directement la majorité des utilisations de, tant dans le produit d'exécution que dans le code utilisateur. L'équipe indique que les bibliothèques .NET ont toutes adoptéet sont livrées avec du code degénéré par les sources depuis .NET 7 Preview 1.Le générateur source est livré avec le TFM (target framework moniker) .NET 7 et est facilement disponible pour la consommation. Pour bénéficier de la mise en correspondance générée par les sources, remplacez l'utilisation depar. Il existe des analyseurs et des correcteurs qui peuvent vous aider dans ce processus. Voici un exemple :L'équipe a indiqué qu'il existe un analyseur et un correcteur de code pour convertir automatiquement vos attributsen. Pour l'aperçu 7, il s'agit d'un opt-in. Ajoutezà votre fichierpour activer l'analyseur de conversion en tant que diagnostic.Auparavant,ne fournissait aucun détail sur la réponse de mise à niveau. Cependant, les informations sur les en-têtes de réponse et le code d'état peuvent être importantes dans les scénarios d'échec et de réussite. En cas d'échec, le code d'état peut aider à faire la distinction entre les erreurs récupérables et non récupérables (le serveur ne prend pas du tout en charge les websockets ou il s'agit simplement d'une petite erreur transitoire).Les en-têtes peuvent aussi contenir des informations supplémentaires sur la manière de gérer la situation. Les en-têtes sont également utiles même en cas de connexion réussie d'un websocket. ils peuvent contenir un jeton lié à une session, des informations relatives à la version du sous-protocole, etc..NET 7 est une version de support à court terme (Short Term Support - STS), ce qui signifie qu'elle bénéficiera d'un support et de correctifs gratuits pendant 18 mois à compter de sa date de sortie. L'équipe indique que la qualité de toutes les versions est la même. La seule différence est la durée de l'assistance. Enfin, l'équipe explique que .NET 7 Preview 7 a été testé avec Visual Studio 17.4 Preview 1.Elle recommande d'utiliser les builds du canal preview si vous voulez essayer .NET 7 avec les produits de la famille Visual Studio. Si vous êtes sur macOS, elle recommande d'utiliser la dernière version de Visual Studio 2022 pour Mac. Microsoft prévoit de lancer .NET 7 lors d'un événement qui se tiendra du 8 au 10 novembre 2022.Source : .NET 7 Preview 7 Que pensez-vous des nouveautés et améliorations introduites par .NET 7 Preview 7 ?