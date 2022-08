Amélioration de l'initialisation des objets

Person

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

public class Person { public string FirstName { get ; init; } public string LastName { get ; init; } }

FirstName

LastName

FirstName

LastName

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

public class Person { public required string FirstName { get ; init; } public required string LastName { get ; init; } }

FirstName

LastName

Person

SetsRequiredMembers

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

public class Person { public required string FirstName { get ; init; } public required string LastName { get ; init; } [ SetsRequiredMembers ] public Person ( string firstName, string lastName ) { this .FirstName = firstName; this .LastName = lastName; } public Person ( ) { } }

SetsRequiredMembers

Person ( string firstName, string lastName )

ref

ref

ref

scoped

ref

Support mathématique générique

nint

nuint

System.IntPtr

System.UIntPtr

>>>

Autoriser les nouvelles lignes dans les "trous" des chaînes interpolées

$@ ""

$ ""

rn

""

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

var v = $ "Count ist: { this .Is.Really.Something ( ) .That.I.Should ( be + able ) [ to.Wrap ( ) ] } ." ;

Les motifs de liste (List patterns)

[ 1 , 2 , ..., 10 ]

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

int [ ] arr1 = { 1 , 2 , 10 } ; int [ ] arr1 = { 1 , 2 , 5 , 10 } ; int [ ] arr1 = { 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 } ;

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

public static int CheckSwitch ( int [ ] values ) => values switch { [ 1 , 2 , .., 10 ] => 1 , [ 1 , 2 ] => 2 , [ 1 , _ ] => 3 , [ 1 , .. ] => 4 , [ .. ] => 50 } ;

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 1 , 2 , 10 } ) ) ; // prints 1 WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 1 , 2 , 7 , 3 , 3 , 10 } ) ) ; // prints 1 WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 1 , 2 } ) ) ; // prints 2 WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 1 , 3 } ) ) ; // prints 3 WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 1 , 3 , 5 } ) ) ; // prints 4 WriteLine ( CheckSwitch ( new [ ] { 2 , 5 , 6 , 7 } ) ) ; // prints 50

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

public static string CaptureSlice ( int [ ] values ) => values switch { [ 1 , .. var middle, _ ] => $ "Middle { String.Join ( ", " , middle ) } " , [ .. var all ] => $ "All { String.Join ( ", " , all ) } " } ;

Length

Count

int

System.Index

Range

Slice

int

IEnumerable

Vérification des paramètres null

null

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

public static void M ( string s ) { if ( s is null ) { throw new ArgumentNullException ( nameof ( s ) ) ; } // Body of the method }

null

!!

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

public static void M ( string s!! ) { // Body of the method }

null

null

null

null

if ( param is null ) throw new ArgumentNullException ( ... )

!!

!!

les contrôles de nullité ne peuvent être appliqués aux paramètres que lorsqu'il existe une implémentation. Par exemple, un paramètre de méthode abstraite ne peut pas utiliser !! . Parmi les autres cas où il ne peut pas être utilisé, citons : les paramètres de méthodes externes, les paramètres des délégués, les paramètres des méthodes d'interface lorsque la méthode n'est pas une méthode d'interface par défaut (DIM - Default Interface Method ) ;

. Parmi les autres cas où il ne peut pas être utilisé, citons : les paramètres de méthodes externes, les paramètres des délégués, les paramètres des méthodes d'interface lorsque la méthode n'est pas une méthode d'interface par défaut (DIM - ) ; les contrôles de nullité ne peuvent être appliqués qu'aux paramètres qui peuvent être vérifiés.

null

ref

in

null

get

set

Code C# : Sélectionner tout public string this [ string key!! ] { get { ... } set { ... } }

Code C# : Sélectionner tout 1

2

// An identity lambda which throws on a null input Func<string, string> s = x!! => x;

null

null

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

class Iterators { IEnumerable< char > GetCharacters ( string s!! ) { foreach ( var c in s ) { yield return c; } } void Use ( ) { // The invocation of GetCharacters will throw IEnumerable< char > e = GetCharacters ( null ) ; } }

Interaction avec les types de référence null

!!

null

null

string ?

!!

Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

void WarnCase<T> ( string ? name!!, // CS8995 Nullable type 'string?' is null-checked and will throw if null. T value1!! // Okay )

Constructeurs

!!

C# 11 est presque terminé. Microsoft a présenté quelques les nouveautés dans cette préversion. Selon Microsoft, Visual Studio 17.1 (Visual Studio 2022 Update 1) et .NET SDK 6.0.200 incluent des fonctionnalités de prévisualisation pour C# 11. Vous pouvez mettre à jour Visual Studio ou télécharger la dernière version du SDK .NET pour bénéficier de ces fonctionnalités. Passons en revue quelques éléments disponibles.Les membres requis vous permettent d'écrire des types de classe et de structure qui nécessitent que les appelants définissent certaines propriétés. Considérez ce typeLes appelants doivent utiliser des initialiseurs d'objet pour définir les valeurs des propriétéset. Mais avant la version 17.3, le compilateur ne pouvait pas obliger les appelants à définir ces propriétés. Un constructeur qui requiert des paramètres est le seul moyen de s'assurer que l'utilisateur définit les propriétéset. Les membres requis indiquent au compilateur et aux appelants qu'ils doivent définir ces propriétés. Ajoutez le modificateur requis aux déclarations de membre :Tous les appelants doivent inclure des initialiseurs d'objet pour les propriétéset, sinon le compilateur émet une erreur. Le compilateur informe les appelants que les membres requis n'ont pas été initialisés. Le développeur doit résoudre le problème immédiatement.Si le typea été écrit pour une version antérieure et inclut un constructeur qui définit les propriétés, vous pouvez toujours utiliser les membres requis. Vous devez annoter tous les constructeurs existants avec l'attributL'attributindique qu'un constructeur définit tous les membres requis. Le compilateur sait que les appelants utilisant le constructeur, on défini les membres requis. Le constructeur sans paramètre n'inclut pas cet attribut, donc les appelants utilisant ce constructeur doivent initialiser tous les membres requis à l'aide des initialiseurs d'objet.Les exemples ci-dessus utilisaient des propriétés, mais vous pouvez également appliquer les membres requis aux déclarations de champ.Cet aperçu contient également une implémentation initiale des champset des valeurs délimitées. Ces modifications permettent d'utiliser les champsdans les types de structures. Vous pouvez également utiliser le mot-clépour limiter la durée de vie des paramètres. La proposition de fonctionnalité et les modifications mises à jour fournissent actuellement la meilleure documentation sur cette fonctionnalité. Nous avons découvert certains scénarios qui nécessitaient des changements de langue pour être utilisés en toute sécurité. Les modifications mises à jour seront disponibles dans un aperçu ultérieur et la documentation reflétera la conception finale.Microsoft a ajouté des fonctionnalités où le scénario motivant était les mathématiques génériques. Vous n'utiliserez ces fonctionnalités directement que dans des scénarios avancés, tels que l'écriture d'algorithmes mathématiques qui fonctionnent sur plusieurs types de nombres. Sinon, vous en bénéficierez indirectement car l'environnement d'exécution utilise ces fonctionnalités.L'ajout de membres statiques abstraits et virtuels dans les interfaces fournit une grande partie de l'infrastructure importante pour les mathématiques génériques. Cette fonctionnalité permet aux interfaces de déclarer des opérateurs ou d'autres méthodes statiques. Les classes qui implémentent une interface doivent fournir l'implémentation de méthodes abstraites statiques, tout comme les autres méthodes déclarées dans les interfaces. Le compilateur résout les appels aux méthodes statiques, y compris les opérateurs, au moment de la compilation. Il n'y a pas de mécanisme de répartition d'exécution comme c'est le cas avec les méthodes d'instance. Les documents fournissent plus de détails sur les règles de langage spécifiques requises pour faire fonctionner cette fonctionnalité.D'autres fonctionnalités du langage atténuent certaines différences dans les types numériques pour faciliter l'écriture d'algorithmes mathématiques génériques. L'opérateur de décalage vers la droite n'exige plus que le deuxième opérande soit un entier. N'importe quel type intégral fera l'affaire ! Les typesetsont respectivement synonymes deet. Ces mots-clés peuvent être utilisés à la place de ces types. En fait, de nouveaux analyseurs vous pousseront doucement à préférer les mots-clés aux noms de type. Enfin, l'opérateur de décalage à droite non signé () évite les transtypages lorsque vous effectuez un décalage non signé.Combinés, ces changements et d'autres changements comme les opérateurs cochés prennent en charge les changements d'exécution mathématiques génériques. Les améliorations du langage signifient que l'équipe d'exécution peut apporter des améliorations à tous les types numériques dans .NET. Vous pouvez également tirer parti des fonctionnalités lorsque vos types implémentent des contrats à l'aide d'opérateurs ou d'autres méthodes statiques.C# supporte deux styles de chaînes interpolées : les chaînes interpolées verbatim et non verbatim (et, respectivement). Selon Kathleen Dollard de Microsoft, l'une des principales différences entre ces deux types de chaînes est qu'une chaîne interpolée non verbatim ne peut pas contenir de nouvelles lignes dans ses segments de texte et doit utiliser des échappatoires (comme). Une chaîne interpolée verbatim peut contenir de nouvelles lignes dans ses segments de texte, et n'échappe pas les nouvelles lignes ou tout autre caractère (à l'exception depour échapper à une citation elle-même). Tout ce comportement reste le même.Auparavant, ces restrictions s'étendaient aux trous des chaînes interpolées non verbatim. Les trous sont une façon abrégée de dire "expressions d'interpolation" et sont les portions à l'intérieur des accolades qui fournissent des valeurs d'exécution. Les trous eux-mêmes ne sont pas du texte, et ne doivent pas être soumis aux règles d'échappement/saut de ligne des segments de texte de la chaîne interpolée. Par exemple, l'exemple suivant aurait entraîné une erreur de compilation en C# 10 , mais est autorisé dans cet aperçu de C# 11 :Selon l'équipe C#, le nouveau motif de liste vous permet d'établir des correspondances avec des listes et des tableaux. Vous pouvez faire correspondre des éléments et éventuellement inclure un motif de tranche qui correspond à zéro ou plusieurs éléments. En utilisant les motifs de tranche, vous pouvez écarter ou capturer zéro ou plusieurs éléments. La syntaxe des motifs de liste est constituée de valeurs entourées de crochets et celle des motifs de tranche de deux points. Le motif de tranche peut être suivi d'un autre motif de liste pour capturer le contenu de la tranche.Le motifcorrespond à tous les éléments suivants :Pour explorer les modèles de liste, considérez :Lorsqu'on lui passe les tableaux suivants, les résultats sont ceux indiqués :Vous pouvez également capturer les résultats d'un motif de tranche :Les motifs de liste fonctionnent avec tout type qui est dénombrable et indexable, ce qui signifie qu'il possède une propriétéouaccessible et un indexeur avec un paramètreou. Les modèles de tranche fonctionnent avec tout type qui est dénombrable et "tranchable", ce qui signifie qu'il a un indexeur accessible qui prend uncomme argument ou a une méthodeaccessible avec deux paramètres. L'équipe envisage également d'ajouter la prise en charge des motifs de liste pour les typesDollard a déclaré que l'équipe a mis cette fonctionnalité dans ce premier aperçu pour s'assurer qu'elle a le temps de recevoir des commentaires. Selon elle, il y a eu des discussions sur une syntaxe très succincte par rapport à une syntaxe plus verbeuse. « Nous voulons obtenir les commentaires des clients et des utilisateurs qui ont eu la chance d'expérimenter cette fonctionnalité », a-t-elle déclaré. Il est assez courant de valider si les arguments d'une méthode sontavec des variations de code passe-partout comme :Avec la vérification des paramètres, vous pouvez abréger votre intention en ajoutantau nom du paramètre :Ainsi, du code sera généré pour effectuer le contrôle de nullité. Le contrôle de nullité généré sera exécuté avant tout code de la méthode. Pour les constructeurs, la vérification des paramètresse produit avant l'initialisation du champ, les appels aux constructeurs de base et les appels à ce constructeur. De plus, l'équipe a déclaré que cette fonctionnalité est indépendante des types de référence nullable (NRT - Nullable Reference Types), bien qu'elles fonctionnent bien ensemble. NRT vous aide à savoir, au moment de la conception, si unest possible.La vérification des paramètrespermet de vérifier plus facilement, au moment de l'exécution, si des valeursont été transmises à votre code. Ceci est particulièrement important lorsque votre code interagit avec du code externe qui peut ne pas avoir de NRT activé. La vérification est similaire à. Lorsque plusieurs paramètres contiennent l'opérateur, les vérifications sont effectuées dans l'ordre de déclaration des paramètres. Il existe quelques directives limitant l'utilisation de l'opérateur, notamment :Les paramètres de rejet et de sortie sont un exemple de scénarios exclus en vertu de la deuxième règle. Le contrôle des valeurspeut être effectué sur les paramètreset. La vérification du caractèreest autorisée pour les paramètres de l'indexeur, et la vérification est ajoutée à l'accesseuret. Par exemple :Les contrôles de nullité peuvent être utilisés sur les paramètres, qu'ils soient ou non entourés de parenthèses :Les méthodes asynchrones peuvent avoir des paramètres vérifiés comme. La vérification de la nullité a lieu lorsque la méthode est invoquée. La syntaxe est également valable pour les paramètres des méthodes d'itération. La vérification du caractèrese produit lorsque la méthode de l'itérateur est invoquée, et non lorsque l'énumérateur sous-jacent est parcouru. Ceci est vrai pour les itérateurs traditionnels ou asynchrones :Tout paramètre dont le nom est accompagné de l'opérateurcommencera avec l'état, c'est-à-dire non. Ceci est vrai même si le type du paramètre lui-même est potentiellement. Cela peut se produire avec un type explicitement, comme, ou avec un paramètre de type non contraint. Lorsque la syntaxesur les paramètres est combinée avec un type explicitementsur le paramètre, le compilateur émet un avertissement :Selon l'équipe, il y a un petit changement, mais observable, lorsque vous passez de contrôles de nullité explicites dans votre code à des contrôles de nullité utilisant la syntaxe de vérification des nullités (). Votre vérification explicite se produit après les initialiseurs de champ, les constructeurs de classe de base et les constructeurs appelés à l'aide de ceci. Les contrôles de nullité effectués avec la syntaxe de contrôle de nullité des paramètres se produiront avant l'exécution de l'un de ces éléments.Source : Microsoft