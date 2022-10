Envoyé par Six Labors Envoyé par

Version 1.0, juin 2022

CONDITIONS D'UTILISATION, DE REPRODUCTION ET DE DISTRIBUTION



Définitions



"Vous" (ou "Votre") désigne une personne physique ou morale exerçant les autorisations accordées par la présente Licence.

La forme "source" désigne la forme préférée pour effectuer des modifications, y compris, mais sans s'y limiter, le code source du logiciel, la source de la documentation et les fichiers de configuration.

On entend par forme "objet" toute forme résultant de la transformation ou de la traduction automatique d'une forme source, y compris, mais sans s'y limiter, le code objet compilé, la documentation générée et les conversions vers d'autres types de supports.

"Œuvre " (ou " Œuvres ") désigne tout logiciel de Six Labors mis à disposition dans le cadre de la Licence, tel qu'indiqué par un avis de droit d'auteur inclus dans ou joint à la Licence.

"Direct Package Dependency" désigne toute œuvre sous forme de source ou d'objet que vous installez directement.

"Transitive Package Dependency " désigne toute œuvre sous forme d'objet qui est installée indirectement par une dépendance tierce sans lien avec Six Labors.



Licence



Les Œuvres sous forme de Source ou d'Objet font l'objet d'une licence partagée et peuvent être concédées sous la Licence Apache, Version 2.0 ou une Licence d'Utilisation Commerciale Six Labors.



Les licences sont accordées à condition que vous répondiez aux critères de qualification énoncés. Une fois accordée, vous devez faire référence à la licence accordée uniquement dans toute la documentation.



Les œuvres sous forme de source ou d'objet vous sont concédées sous la licence Apache, version 2.0 si :



vous utilisez l'œuvre pour l'utiliser dans un logiciel sous licence Open Source ou Source Available ;

vous utilisez l'œuvre en tant que dépendance transitive d'un paquet ;

vous utilisez l'œuvre en tant que dépendance directe d'un logiciel dans le cadre d'une société ou d'un individu à but lucratif dont le revenu annuel brut est inférieur à 1 million de dollars US ;

vous utilisez l'œuvre en tant que dépendance directe du paquet en tant qu'organisation à but non lucratif ou organisme caritatif enregistré.

Processus

ImageSharp est un projet .NET populaire et une bibliothèque importante dans notre écosystème. Au début de cette année, James South, le chef du projet, a annoncé son intention de changer la licence du projet et a ensuite annoncé que la licence avait changé. Ce changement est important pour ses utilisateurs et son statut de projet de la Fondation .NET.Les licences logicielles sont au cœur de ce qu'est l'open source. La Fondation .NET suit la définition de l'open source, selon l'Open Source Initiative (OSI). L'OSI maintient un ensemble de licences OSS approuvées que les projets OSS peuvent utiliser. La Fondation .NET accepte les projets qui utilisent des licences permissives au sein de cet ensemble. « Nous nous tournons vers l'OSI pour son leadership en matière de licences, et nous pensons que de nombreux développeurs de notre communauté font de même », déclare la Fondation .NET.La durabilité des logiciels est un défi pour l'ensemble du secteur. Cela va de l'attente de la communauté d'une résolution rapide des problèmes et des RP à la génération de revenus. La génération de revenus aide à lutter contre la saturation des mainteneurs car elle permet de consacrer plus de temps à un projet. La double licence (par exemple, GPL et commerciale) est une approche qui a été utilisée pour générer des revenus.La Fondation .NET estime que le parrainage est une composante nécessaire de la durabilité. C'est un moyen important pour les utilisateurs de dire « merci ». C'est formidable de voir des sociétés s'engager dans le parrainage de projets, comme AWS et Microsoft. Clairement, ImageSharp et les projets comme lui ont besoin de niveaux plus élevés de parrainage.ImageSharp a historiquement utilisé une stratégie de double licence, avec Apache 2 et commerciale. La double licence avec une licence permissive a l'avantage de maximiser l'adoption au détriment de la génération de revenus puisque les licences commerciales sont optionnelles. Selon l'annonce de Six Labors, l'approche historique n'a pas généré suffisamment de revenus. « Les tentatives précédentes (parrainage, licence de support) pour fournir un revenu durable afin d'assurer le développement continu des bibliothèques Six Labors n'ont pas été couronnées de succès, produisant moins de quelques mois de revenus pour les développeurs sur une période de plusieurs années », déclare Six Labors.La licence séparée Six Labors a été explicitement conçue pour permettre aux consommateurs de produits Open Source ou disponibles à la source de poursuivre leurs activités comme si de rien n'était. Toutefois, si votre revenu annuel brut est supérieur ou égal à 1 million de dollars et que vous utilisez l'une des bibliothèques dans un logiciel Closed Source en tant que, comme défini dans la licence, vous devez acheter une licence d'utilisation commerciale Six Labors.Les membres du conseil d'administration de la Fondation .NET ont commencé à discuter avec Six Labors d'un changement de licence au début de l'année. Ils voulaient idéalement aider le projet à atteindre ses objectifs tout en respectant les objectifs de la Fondation. « Nous ne voulions pas non plus prendre une décision hâtive sur le statut du projet ImageSharp au sein de la Fondation », disent-ils.Après réflexion, le conseil d'administration de la Fondation .NET a décidé qu'il n'y avait pas de voie à suivre pour satisfaire les objectifs de Six Labors et de la Fondation. Le conseil a précisé que les projets de la Fondation devaient utiliser une licence permissive approuvée par l'OSI et que tous les projets seraient traités de la même manière.Il est probable que les utilisateurs d'ImageSharp ont une variété de points de vue sur la nouvelle approche adoptée par le projet. Les utilisateurs ont pris une dépendance sur cette bibliothèque avec un ensemble de termes qui sont maintenant différents. « Si vous trouvez le projet ImageSharp utile et que vous avez la capacité de payer, cela peut être votre meilleure option. D'autres peuvent choisir d'utiliser la dernière bibliothèque 2.x pendant un certain temps. Cependant, ce n'est probablement pas une option à long terme », déclarent les responsables de la Fondation .NET.Il y a aussi la question de savoir si la Fondation .NET elle-même devrait assurer la continuité des projets qui quittent la Fondation ou sont abandonnés. ImageSharp est une bibliothèque de haute qualité dans un domaine complexe et en évolution rapide. La Fondation se retrouverait rapidement avec les mêmes défis que James a articulés, mais sans son expertise du domaine et celle de ses co-mainteneurs. « Nous ne voyons pas de voie à suivre où nous maintenons un fork d'ImageSharp », déclare la Fodation.NET.Par ailleurs, les paquets NuGet 2.x ne seront pas supprimés. La durabilité des logiciels libres est un sujet important pour la Fondation .NET et la communauté des logiciels libres dans son ensemble. Les comités et les membres du conseil d'administration annoncent qu’ils travailleront ensemble avec la communauté sur des programmes qui pourront éventuellement relever certains de ces défis.Le conseil de la Fondation .NET et le comité des mainteneurs ont passé beaucoup de temps à discuter de ce sujet. Il convient également de noter que le conseil compte de nombreux mainteneurs chevronnés qui gèrent leurs propres projets. « Nous avons considéré que cette situation créait un précédent et avons ressenti le besoin de prendre une décision que nous pourrions annoncer et répéter à l'avenir », indique la Fondation .NET.« Nous encourageons les utilisateurs à valider le statut de leurs dépendances et à participer aux communautés associées. L'open source, ce n'est pas seulement des mainteneurs qui livrent du code qui satisfait les lignes PackageReference dans vos fichiers de projet. C'est aussi, au minimum, un engagement à comprendre les plans et les défis de chacune de vos dépendances (et de leurs dépendances) », ajoute-t-elle.André Staltz, développeur et blogueur, soutien : « le code open source rend la création de logiciels exponentiellement moins chère. » Ce qui pose une fois de plus la question de la durabilité des logiciels. La plupart des gens pensent que la durabilité des logiciels libres est un problème difficile à résoudre. En tant que développeur open source moi-même, ma propre perspective sur ce problème était plus optimiste : je crois au modèle de don, pour sa simplicité et sa possibilité d'extension. »Dans ses écrits, André Staltz explique :« J'ai récemment rencontré d'autres développeurs open source qui gagnent leur vie grâce aux dons, et ils m'ont aidé à élargir ma perspective. À Amsterdam.js, j'ai entendu Henry Zhu parler de la durabilité dans le projet Babel et au-delà, et le tableau était plutôt sombre. Plus tard, au cours du petit-déjeuner, Henry et moi avons eu une conversation plus approfondie sur ce sujet. À Amsterdam, j'ai également rencontré Titus, qui maintient le projet Unified à plein temps. En rencontrant ces personnes, j'ai confirmé ma croyance dans le modèle de don pour la durabilité. Ce modèle fonctionne. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la question suivante : est-ce juste ? »L'open source ne signifie pas nécessairement qu'il ne doit pas être rémunéré, en particulier lorsque la valeur est élevée. Il est important pour nous tous d'explorer les moyens de rendre plus durables les logiciels sur lesquels nous nous appuyons de plus en plus.Sources : .NET Foundation, Peut-on dire sans risque de se tromper que les développeurs open source ne sont pas assez-bien rémunérés ?Que pensez-vous de cette décision d'ImageSharp de quitter la Fondation .NET ?Quel est votre avis sur le sujet ?