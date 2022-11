Le concours Microsoft .NET Challenge est organisé par SoftFluent en partenariat avec la société EDITx. Précisons que SoftFluent est une entreprise fondée il y a plus de 15 ans par d'anciens consultants Microsoft, avec une équipe d'experts reconnus en développement .NET et qualité logicielle. En ce qui concerne EDITx, il s'agit d'une plateforme qui permet, entre autres, d'héberger des concours IT en ligne.La compétition Microsoft .NET Challenge France se déroulera en deux étapes. Le premier tour est joué en ligne et une plateforme dédiée est ouverte à la participation depuis le 19 septembre. Il faut noter que l’enregistrement est gratuit et est ouvert sur toute la durée du concours, c'est-à-dire jusqu'au 9 décembre prochain.Vous avez 10 minutes pour répondre correctement à autant de questions que possible (maximum 15 questions). Les questions sont à choix multiples avec une seule bonne réponse. Lorsque vous donnez une mauvaise réponse ou que vous passez une question, aucun point n’est gagné ou perdu. Le score total est l’addition des scores individuels aux questions auxquelles vous avez répondu dans le temps imparti de 10 minutes.A l’issue du tour joué en ligne, 30 finalistes seront invités à l’épreuve finale qui se déroulera également en ligne. La finale sera suivie de la cérémonie des prix et d’un échange entre les finalistes.Le concours étant basé sur la technologie et les fonctionnalités du framework .NET de Microsoft, les questions seront essentiellement axées sur des connaissances de base sur la programmation et la conception d’algorithmes avec .NET, et des concepts plus avancés spécifiquement liés à .NET ou aux services applicatifs Azure pour développeurs .NET.Si vous vous demandez pourquoi participer, sachez d'abord que vous n'avez rien à perdre. La participation est gratuite. Ce sera une expérience unique avec de l’amusement, de l’émotion et du stress, mais aussi une opportunité d'apprendre beaucoup de choses (découverte, rafraîchissement et amélioration des compétences .NET). Vous aurez en plus l'occasion d’interagir avec les participants, discuter avec les leaders et influenceurs de la communauté .NET. Enfin, c’est une compétition avec des prix à gagner. Les trois premiers auront respectivement des bons d'une valeur de 400 euros, 200 euros et 100 euros. Les autres finalistes partiront aussi avec un bon d'une valeur de 50 euros chacun.