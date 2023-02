En 2017, nous avons publié la stratégie pour les langues .NET chez Microsoft sous la forme d'un article de blog. Aujourd'hui, nous publions une version actualisée de la stratégie pour les langages .NET chez Microsoft Learn. Cela fait longtemps que nous n'avons pas mis à jour notre stratégie, car nos engagements envers les langages sur lesquels vous comptez et la façon dont nous les envisageons ne changent pas d'une année sur l'autre. Nous sommes avec vous sur le long terme.Microsoft propose trois langages sur la plate-forme .NET : C#, F# et Visual Basic. La nouvelle stratégie linguistique .NET met à jour ces trois langages. Elle comprend également une description qui partage notre point de vue sur chaque langage. Vous trouverez d'autres articles contenant des commentaires supplémentaires sur les éléments clés de la stratégie linguistique pour C#, F# et Visual Basic. La stratégie linguistique .NET est disponible en anglais dès aujourd'hui et est en cours de traduction dans d'autres langues.Nous publions les stratégies mises à jour sur Microsoft Learn pour leur donner plus de permanence et les rendre plus faciles à trouver. Le précédent billet de blog était excellent et nous y faisions souvent référence. Mais, au fil du temps, il est devenu plus difficile à trouver et semblait dépassé. Si vous le trouviez, rien n'indiquait qu'il s'agissait toujours de notre stratégie active. La version publiée sur Microsoft Learn reflète la stratégie actuelle et nous permet de la maintenir à jour. Elle la rend également facile à trouver et indique son importance.Vous ne trouverez pas de grands changements. Nous restons attachés à une prise en charge complète des trois langues. Nous sommes également attachés à l'open source, à la compatibilité ascendante et à l'évolution agressive des langages C# et F#. Nous avons pris le temps de reconsidérer, d'ajuster et de réaffirmer notre stratégie. Vous restez la raison pour laquelle nous sommes passionnés par les langages, et l'engagement avec la communauté est un moteur essentiel de l'évolution des langages.Chaque langage .NET est unique. C# est le langage le plus largement utilisé et celui dans lequel la plupart des applications .NET sont écrites. F# explore de nouvelles possibilités de langage et la communauté offre une expérience riche sur toutes les plateformes. Nous restons attachés à Visual Basic et continuons à investir dans le maintien de l'interopérabilité de C# et des fonctionnalités de Visual Studio pour les personnes qui aiment Visual Basic ou qui souhaitent un langage stable.Nous savons que lorsque vous choisissez un langage, vous prenez un engagement envers votre entreprise et votre carrière. Nous sommes honorés que vous nous ayez choisis et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Nous aimons ce que nous faisons et nous pensons à vous, aux développeurs qui utilisent les langages .NET, dans chaque décision que nous prenons.Le succès de nos langages dépend d'une communication honnête et ouverte. Le nouvel emplacement permet de poursuivre plus facilement les conversations entamées par le précédent billet de blog. La publication de nos stratégies linguistiques à un endroit bien en vue nous permet également de les mettre en avant. Cela souligne l'importance de nos stratégies et la façon dont elles nous guident dans l'évolution des langues.Notre travail quotidien consiste à vous aider à faire votre travail plus facilement. Nous savons qu'une partie de cette tâche consiste à avoir confiance dans l'engagement de Microsoft envers les langues que vous aimez.