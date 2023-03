1

<QuickGrid Items= "@people" > <PropertyColumn Property= "@(p => p.PersonId)" Title= "ID" Sortable= "true" /> <PropertyColumn Property= "@(p => p.Name)" Title= "Name" Sortable= "true" /> <PropertyColumn Property= "@(p => p.BirthDate)" Title= "Birth date" Format= "yyyy-MM-dd" Sortable= "true" /> </QuickGrid> @code { record Person ( int PersonId, string Name, DateOnly BirthDate ) ; IQueryable<Person> people = new [ ] { new Person ( 10895 , "Jean Martin" , new DateOnly ( 1985 , 3 , 16 ) ) , new Person ( 10944 , "António Langa" , new DateOnly ( 1991 , 12 , 1 ) ) , new Person ( 11203 , "Julie Smith" , new DateOnly ( 1958 , 10 , 10 ) ) , new Person ( 11205 , "Nur Sari" , new DateOnly ( 1922 , 4 , 27 ) ) , new Person ( 11898 , "Jose Hernandez" , new DateOnly ( 2011 , 5 , 3 ) ) , new Person ( 12130 , "Kenji Sato" , new DateOnly ( 2004 , 1 , 9 ) ) , } .AsQueryable ( ) ; }