Microsoft annonce la sortie du kit de développement C# pour Visual Studio Code

Qu'est-ce que C# Dev Kit ?

L'extension C#, qui assure la prise en charge des services linguistiques de base et continue d'être maintenue indépendamment de cet effort.

L'extension C# Dev Kit, qui s'appuie sur les fondations de Visual Studio pour assurer la gestion des solutions, les modèles et la découverte/débogage des tests.

L'extension IntelliCode for C# Dev Kit (optionnelle), qui apporte à l'éditeur un développement basé sur l'intelligence artificielle.

Gérez vos projets à l'aide d'une nouvelle vue de la solution

Testez vos projets grâce aux fonctionnalités étendues de l'explorateur de tests

Des performances et une fiabilité accrues

L'analyse comparative a été réalisée à l'aide d'une solution de 2 Go comprenant 40 projets et 500 000 lignes de code source.

Rédigez votre projet plus rapidement grâce au développement C# optimisé par l'IA

Développez des applications C# où que vous soyez

Démarrer avec C# Dev Kit

Développez des applications C# où que vous soyez

Démarrer avec C# Dev Kit

Le C# Dev Kit est conçu pour améliorer votre productivité en C# lorsque vous travaillez dans VS Code. Il fonctionne avec l'extension C#, qui a été mise à jour pour être alimentée par un nouvel hôte Language Server Protocol (LSP) entièrement open-source, créant un environnement d'outils performant, extensible et flexible qui intègre facilement de nouvelles expériences dans C# pour VS Code. Le repo source de cette extension est en cours de migration et sera disponible dans le courant de la semaine.C# Dev Kit emprunte certains concepts familiers de Visual Studio pour apporter une expérience C# plus productive et plus fiable à VS Code. Cela garantit une excellente expérience, que vous modifiiez rapidement un fichier C#, que vous appreniez le C# ou que vous déboguiez une API dorsale. Le kit de développement C# se compose d'un ensemble d'extensions VS Code qui fonctionnent ensemble pour offrir une expérience d'édition C# riche, un développement optimisé par l'IA, une gestion des solutions et des tests intégrés. Comme le montre le graphique ci-dessous, le kit de développement C# se compose des éléments suivants :Les clients font souvent l'éloge de la puissance de la gestion de projet avec C#. C'est pourquoi, à l'instar de Visual Studio, C# Dev Kit ajoute une nouvelle vue de l'explorateur de solutions qui fonctionne parallèlement à la vue existante de l'espace de travail de VS Code. Cet ajout permet d'obtenir une vue curée et structurée de votre application pour une gestion de projet centralisée et sans effort. Cela vous permet d'ajouter rapidement de nouveaux projets ou fichiers via des modèles à vos solutions et de construire facilement tout ou partie de votre solution.Avec C# Dev Kit, vos tests dans XUnit, NUNIT, MSTest et bUnit seront découverts et organisés plus facilement pour une exécution rapide et une navigation dans les résultats. L'extension découvrira et fera apparaître vos tests dans le volet Test Explorer, comme pour vos autres langages. Elle peut également être exécutée via la palette de commandes.C# Dev Kit est alimenté par l'extension C# open-source récemment mise à jour, désormais alimentée par un hôte Language Server Protocol (LSP), également open-source. L'extension C# s'appuie sur l'incroyable base créée avec OmniSharp par l'extraordinaire communauté OSS. Les deux extensions s'intègrent à des composants tels que Roslyn et Razor afin d'offrir de superbes performances pour des outils tels que IntelliSense, la navigation dans les définitions et les symboles, la coloration syntaxique, le refactoring et le formatage du code.Outre les gains de performance et de fiabilité apportés par l'extension C# mise à jour, C# Dev Kit vous permet de bénéficier de ces mêmes améliorations de performance grâce aux fonctionnalités de solution, de débogage et de test.L'extension IntelliCode pour C# Dev Kit, qui s'installe automatiquement dans le cadre du kit C# Dev Kit, améliore la prise en charge assistée par l'IA au-delà de la complétion de code IntelliSense de base que l'on trouve dans l'extension C# existante. Elle apporte de puissantes fonctionnalités IntelliCode, telles que les complétions de lignes entières et les suggestions étoilées, plaçant ce que vous êtes le plus susceptible d'utiliser en haut de votre liste de complétion IntelliSense dans vos projets C#, le tout basé sur votre propre base de code personnelle.Il n'a jamais été aussi facile de créer des applications .NET modernes tout en travaillant sur votre système d'exploitation préféré. En tant qu'extension de VS Code, C# Dev Kit vous permet de travailler sur des projets C# avec Linux, macOS, Windows et même un conteneur de développement. Vous pouvez également profiter de ces mêmes fonctionnalités dans un environnement de développement basé sur le cloud, tel que GitHub Codespaces !C# Dev Kit permet aux développeurs de tous niveaux de mettre en place facilement un environnement C# dans VS Code. Installez l'extension C# Dev Kit et suivez les étapes de VS Code pour configurer votre espace de travail. Aujourd'hui, C# Dev Kit vous permet de créer et de travailler avec des applications web, des applications de console, des projets de bibliothèques de classes et des projets de test.Il n'a jamais été aussi facile de créer des applications .NET modernes tout en travaillant sur votre système d'exploitation préféré. En tant qu'extension de VS Code, C# Dev Kit vous permet de travailler sur des projets C# avec Linux, macOS, Windows et même un conteneur de développement. Vous pouvez également profiter de ces mêmes fonctionnalités dans un environnement de développement basé sur le cloud, tel que GitHub Codespaces !C# Dev Kit permet aux développeurs de tous niveaux de mettre en place facilement un environnement C# dans VS Code. Installez l'extension C# Dev Kit et suivez les étapes de VS Code pour configurer votre espace de travail. Aujourd'hui, C# Dev Kit vous permet de créer et de travailler avec des applications web, des applications de console, des projets de bibliothèques de classes et des projets de test. Si vous utilisez actuellement l'extension VS Code C# (powered by OmniSharp), l'installation de l'extension C# Dev Kit mettra à jour l'extension C# vers la dernière version pre-release compatible avec C# Dev Kit.Étant donné que C# Dev Kit repose sur les mêmes bases que Visual Studio pour certaines de ses fonctionnalités, il utilise le même modèle de licence que Visual Studio. Cela signifie qu'il est gratuit pour les particuliers, ainsi que pour les universités et les développeurs de logiciels libres, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à Visual Studio Community. Pour les entreprises, le C# Dev Kit est inclus dans les abonnements à Visual Studio Professional et Enterprise, ainsi que dans les GitHub Codespaces. Pour plus de détails, voir les conditions de licence.Source : Microsoft Que pensez-vous ?C# 11 est disponible et apporte les littéraux de chaîne UTF-8, les littéraux de chaîne bruts, ainsi que l'abstraction sur les membres statiques