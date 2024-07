preview

Amélioration de la collection de paramètres pour une plus grande flexibilité

Objet de verrouillage

Amélioration de l'opérateur d'indexation

Séquence d'échappement \e

Propriétés partielles

Amélioration des types naturels de groupes de méthodes

ref et unsafe dans les méthodes asynchrones et les itérateurs

et dans les méthodes asynchrones et les itérateurs Mise à jour sur les types d'extension

params

params

params

public void WriteNames ( params string [ ] names ) => Console.WriteLine ( String.Join ( ", " , names ) ) ; WriteNames ( "Mads" , "Dustin" , "Kathleen" ) ; WriteNames ( new string [ ] { "Mads" , "Dustin" , "Kathleen" } ) ; // Both of these Would output: Mads, Dustin, Kathleen

params

public void WriteNames ( params List< string > names ) => Console.WriteLine ( String.Join ( ", " , names ) ) ;

IEnumerable<T>

IEnumerable<T>

params

public void WriteNames ( params IEnumerable< string > names ) => Console.WriteLine ( String.Join ( ", " , names ) ) ; var persons = new List<Person> { new Person ( "Mads" , "Torgersen" ) , new Person ( "Dustin" , "Campbell" ) , new Person ( "Kathleen" , "Dollard" ) } ; // All of the following output: Mads, Dustin, Kathleen WriteNames ( "Mads" , "Dustin" , "Kathleen" ) ; WriteNames ( persons.Select ( person => person.FirstName ) ) ; WriteNames ( from p in persons select p.FirstName ) ;

params

IEnumerable<T>

ReadOnlySpan<T>

Span<T>

lock

System.Threading.Lock

System.Object

System.Threading.Lock

lock

System.Threading.Lock

System.Threading.Lock

Lock

object

TargetFramework

System.Threading.Lock

^

\e

\u001b

System.Console

var

Delegate

allows ref struct

ref struct

ref struct

allows ref struct

where

allows

allows ref struct

ref struct

ref

unsafe

async

yield return

async

ref

unsafe

async

ref

ref struct

await

yield return

unsafe

yield return

await

ref

ref struct

Selon une l'équipe de Microsoft en charge, C# 13 commence à prendre forme avec des fonctionnalités axées sur la flexibilité, les performances et l'amélioration des fonctionnalités pour une utilisation quotidienne. C# est construit de manière ouverte et lors de la Microsoft Build, Microsoft a donné un aperçu de ce qui allait arriver dans C# 13.Vous pouvez trouver les derniers aperçus de C# 13 dans le dernier aperçu de .NET 9 (depuis l'aperçu 6) et dans le dernier aperçu de Visual Studio 2022-17.11. Pour accéder aux fonctionnalités de prévisualisation, définissez votre version de langue surdans votre fichier de projet :Présentation rapide des mise à jour et des nouvelles fonctionnalités :C# 13 étendà tout type pouvant être construit via une expression de collection. Cela ajoute de la flexibilité, que vous écriviez une méthode ou que vous l'appeliez.Lorsque le mot-cléapparaît devant un paramètre, les appels à la méthode peuvent fournir une liste délimitée par des virgules de zéro ou plusieurs valeurs. Ce qui suit fonctionne dans toutes les versions de C# :Notez que vous pouvez appeler la méthode avec une liste de valeurs délimitée par des virgules ou avec un objet du type sous-jacent.À partir de C# 13, les paramètrespeuvent être de n'importe quel type pris en charge pour les expressions de collection. Par exemple :Lorsque vous appelez une méthode dont le paramètre est un, vous pouvez transmettre les résultats d'une expression LINQ. Si le paramètrepossède le modificateur, vous pouvez également transmettre une liste délimitée par des virgules. Vous pouvez utiliser une liste délimitée par des virgules lorsque vous avez des constantes et une expression LINQ lorsque vous en avez besoin :Lors de la création d'une méthode, vous pouvez fournir plusieurs surcharges de. Par exemple, l'ajout d'une surchargeprend en charge LINQ et l'ajout d'une surchargeouréduit les allocations, ce qui peut améliorer les performances.Lorsque l'un des types spécifiés est transmis, cette surcharge est utilisée. Lorsque des valeurs délimitées par des virgules ou aucune valeur sont transmises, la meilleure surcharge est sélectionnée. En utilisant les surcharges ci-dessus :Les surcharges multiples peuvent être plus pratiques et améliorer les performances. Les auteurs de bibliothèques doivent donner à toutes les surcharges la même sémantique afin que les appelants n'aient pas à se préoccuper de savoir quelle surcharge est utilisée..NET 9 inclut un nouveau typepour l'exclusion mutuelle qui peut être plus efficace que le verrouillage sur une instancearbitraire. La proposition de typecontient plus d'informations sur ce type et sur les raisons de sa création. Au fil du temps, ce type devrait devenir le mécanisme principal utilisé pour la plupart des verrouillages dans le code C#.C# 13 facilite l'utilisation de ce type. Lorsque le compilateur reconnaît que la cible de l'instructionest un objet, C# génère désormais des appels à l'APIet fournit des avertissements pour les cas où une instance d'unpourrait être traitée de manière incorrecte comme unnormal.Cette mise à jour signifie que la syntaxe familière de l'instruction de véroullage tire parti des nouvelles fonctionnalités du runtime. Un code familier s'améliore avec un minimum de changements. Il suffit de changer lede votre projet en .NET 9 et de changer le type du verrou d'objet enL'opérateur d'indexationpermet d'indiquer une position dans une collection dénombrable par rapport à la fin de la collection. Il fonctionne désormais dans les initialisateurs :C# 13 introduit une nouvelle séquence d'échappement pour le caractère que vous connaissez sous le nom deou. Auparavant, vous deviez taper ce caractère sous la forme d'une variante de. Cette nouvelle séquence est particulièrement pratique pour interagir avec des terminaux utilisant les codes d'échappement VT100/ANSI de. Par exemple :La création d'une sortie de terminal fantaisiste est plus facile et moins sujette aux erreurs.C# 13 ajoute les propriétés partielles. Tout comme les méthodes partielles, leur objectif principal est de prendre en charge les générateurs de sources. Les méthodes partielles sont disponibles depuis de nombreuses versions et ont été améliorées en C# 9. Les propriétés partielles ressemblent beaucoup à leurs homologues de méthodes partielles.Par exemple, à partir de .NET 7 (C# 12), le générateur de source d'expressions régulières crée un code efficace pour les méthodes :Dans .NET 9 (C# 13), le générateur de source Regex a été mis à jour et si vous préférez utiliser une propriété, vous pouvez également utiliser :Les propriétés partielles permettront aux concepteurs de générateurs de sources de créer plus facilement des API naturelles.Led'une expression est le type déterminé par le compilateur, par exemple lorsque le type est assigné àou. C'est simple lorsqu'il s'agit d'un type simple. En C# 10, ils ont ajouté la prise en charge des groupes de méthodes. Les groupes de méthodes sont utilisés lorsque vous incluez le nom d'une méthode sans parenthèses dans un délégué :C# 13 affine les règles de détermination du type naturel afin de prendre en compte les candidats en fonction de leur portée et d'élaguer les candidats qui n'ont aucune chance de réussir. La mise à jour de ces règles permettra de réduire les erreurs du compilateur lors de l'utilisation de groupes de méthodes.C# 13 ajoute une nouvelle façon de spécifier les capacités pour les paramètres de type générique. Par défaut, les paramètres de type ne peuvent pas être. C# 13 vous permet de spécifier qu'un paramètre de type peut être uneet applique les règles appropriées. Alors que d'autres contraintes génériques limitent l'ensemble des types pouvant être utilisés comme paramètre de type, cette nouvelle spécification élargit les types autorisés. Nous considérons qu'il s'agit d'une anti-contrainte puisqu'elle supprime plutôt qu'elle n'ajoute une restriction. La syntaxedans la clause, oùindique cette expansion de l'usage :Un paramètre de type spécifié aveca tous les comportements et restrictions d'un typeAvant C# 13, les méthodes itératrices (méthodes qui utilisent) et les méthodesne pouvaient pas déclarer de variables locales, ni avoir un contexteEn C# 13, les méthodespeuvent déclarer des variables localesou des variables locales de type. Ces variables ne peuvent pas être conservées au-delà d'une limiteou d'une limiteDe la même manière, C# 13 autorise les contextesdans les méthodes d'itérateur. Cependant, toutes les instructionsetdoivent être dans des contextes sûrs. Ces restrictions assouplies vous permettent d'utiliser les variables localeset les typesdans un plus grand nombre d'endroits.Une mise à jour sur les types d'extension sera disponibles dans les premiers aperçus de C# 14 (NET 10).Quel est votre avis sur le sujet ?