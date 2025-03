Microsoft annonce le modèle IA .NET en avant-première pour rendre le développement de l'IA avec .NET plus facile à découvrir et à utiliser, avec un échafaudage et des conseils

Code : Sélectionner tout dotnet new install Microsoft.Extensions.AI.Templates

dotnet new aichatweb

Commencer avec le modèle Chat IA .NET

Chat avec données personnalisées : Le modèle vous permet de créer une interface utilisateur basée sur le chat qui peut interagir avec des exemples de PDF ou vos propres données à l'aide du modèle RAG.

: Le modèle vous permet de créer une interface utilisateur basée sur le chat qui peut interagir avec des exemples de PDF ou vos propres données à l'aide du modèle RAG. Intégration locale et Azure : Le modèle prend en charge à la fois un magasin de vecteurs local pour le prototypage et Azure AI Search pour les configurations plus avancées.

: Le modèle prend en charge à la fois un magasin de vecteurs local pour le prototypage et Azure AI Search pour les configurations plus avancées. Code personnalisable : Le code généré comprend des composants d'interface utilisateur pour les interactions de chat, le suivi des citations et les suggestions de suivi. Vous pouvez personnaliser ou supprimer ces composants selon vos besoins.

: Le code généré comprend des composants d'interface utilisateur pour les interactions de chat, le suivi des citations et les suggestions de suivi. Vous pouvez personnaliser ou supprimer ces composants selon vos besoins. Ingestion de données : Le modèle inclut du code pour l'ingestion, la mise en cache et le traitement des données, ce qui vous permet de gérer différentes sources et différents formats de données.

Utilisation du modèle dans Visual Studio

Utilisation de Visual Studio Code et du kit de développement C#

Dialoguer avec vos propres données

Si votre projet est en cours d'exécution, arrêtez-le. Supprimez les fichiers PDF d'exemple du dossier /wwwroot/Data. Ajoutez vos propres fichiers PDF au dossier /wwwroot/Data. Exécutez à nouveau l'application.

Étendre le comportement du chatbot

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

private async Task<string> GetWeather([Description("The city, correctly capitalized")] string city) { string[] weatherValues = ["Sunny", "Cloudy", "Rainy", "Snowy", "Balmy", "Bracing"]; return city == "London" ? "Drizzle" : weatherValues[Random.Shared.Next(weatherValues.Length)]; }

Code : Sélectionner tout 1

2

chatOptions.Tools = [ AIFunctionFactory.Create(SearchAsync), AIFunctionFactory.Create(GetWeather) ];



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 197 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour commencer avec la première version du modèle, vous devez installerà partir de votre terminal. Exécutez :Une fois installé, le modèle est disponible dans Visual Studio, Visual Studio Code (avec le Dev Kit C#), ou vous pouvez simplement exécuterpour le créer dans votre répertoire de travail.Le modèle Chat IA .NET est conçu pour vous aider à créer rapidement une application de chat alimentée par l'IA afin de commencer à discuter avec des données personnalisées. Cette version initiale se concentre sur une application web basée sur Blazor, construite à l'aide des abstractionset. Le modèle utilise le modèle(RAG) couramment utilisé pour les applications de chat.Une fois le modèle installé à partir de la ligne de commande, vous pouvez le trouver dans Visual Studio en utilisant le menu. Vous pouvez rechercher Chat IA ou choisir le type de projet IA pour trouver le modèle :Après avoir choisi le nom et l'emplacement de votre projet, vous pouvez sélectionner un fournisseur de modèle d'IA et un magasin de vecteurs pour commencer. Par défaut, Microsoft utilisent les modèles GitHub avec un magasin de vecteurs local, ce qui est la façon la plus simple de démarrer avec une configuration minimale.Pour utiliser le modèle dans Visual Studio Code, installez d'abord l'extension C# Dev Kit. Ensuite, utilisez la commandePar défaut, cette commande créera un nouveau projet utilisant le fournisseur de modèles GitHub Models et un magasin de vecteurs local. Vous pouvez découvrir d'autres options dans la documentation .NET AI Templates.Ce modèle inclut deux exemples de fichiers PDF et un exemple de code d'ingestion de données pour traiter les PDF. Ce code d'ingestion de données est flexible et vous permet d'intervertir les exemples de fichiers PDF. Pour chatter avec vos propres données, procédez comme suit :Au démarrage de l'application, le code d'ingestion de données (situé dans) comparera le contenu du dossier Data ; il supprimera les anciens fichiers du magasin de vecteurs configuré et en ajoutera de nouveaux. Remarque : en fonction du nombre et de la taille de vos fichiers, il se peut que vous rencontriez des limites de quota et de taux avec votre fournisseur de modèles d'IA configuré. Lorsque vous atteignez une limite, il se peut qu'un message d'erreur s'affiche ou que le démarrage de l'application soit retardé.Le code est construit en utilisant, ce qui rend très simple l'ajout de comportements personnalisés. Vous pouvez donner au chatbot la possibilité d'appeler n'importe quelle fonction C#. Cela permet d'étendre ses capacités à la récupération de données supplémentaires ou à l'exécution d'actions.Pour donner un exemple très simple, vous pouvez essayer de lui donner accès aux données « météo ». Dans, définissez une fonction C# dans le bloc @code :Ensuite, dans la méthode, mettez à jourpour y inclure votre méthode :Essayez maintenant de placer un point d'arrêt à l'intérieur de GetWeather et interrogez le chatbot sur le temps qu'il fait. Vous verrez qu'il appellera votre méthode et utilisera le résultat dans sa réponse.Vous pouvez utiliser cette méthode pour récupérer n'importe quelle information de systèmes externes, y compris via des appels asynchrones. Gardez à l'esprit que les paramètres transmis par le LLM doivent être traités comme des données non fiables.Dans les prochaines versions, Microsoft prévoit d'étendre l'offre de modèles pour inclure un modèle de console d'IA, un modèle d'API minimale, la prise en charge de .NET Aspire et l'inclusion des modèles par défaut dans le SDK .NET. Microsoft explore également la prise en charge d'Azure AI Foundry et travaille avec l'équipe Semantic Kernel pour étendre les options de modèles pour les utilisateurs de Semantic Kernel.Pensez-vous que ce modèle est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?