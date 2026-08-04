Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert et un framework open source lancé par Anthropic en novembre 2024 afin de normaliser la manière dont les systèmes dintelligence artificielle (IA), tels que les grands modèles de langage (LLM), sintègrent et partagent des données avec des outils, des systèmes et des sources de données externes. Le MCP fournit une interface standardisée pour lire des fichiers, exécuter des fonctions et gérer les invites contextuelles. Suite à son annonce, le protocole a été adopté par les principaux fournisseurs dIA, notamment OpenAI et Google DeepMind.
Le SDK C# du Model Context Protocol (MCP) est désormais disponible en version 2.0, mettant en uvre la révision du 28 juillet 2026 de la spécification MCP. Il sagit de la plus importante révision du protocole depuis son lancement. Cette version se distingue des précédentes. Les mises à jour antérieures ajoutaient des fonctionnalités en plus de la structure existante du protocole. La révision du 28 juillet 2026 revient aux fondamentaux et repense le fonctionnement du MCP sur HTTP. Elle rend le protocole sans état par défaut, normalise linterface HTTP afin que linfrastructure HTTP standard puisse acheminer le trafic MCP, et introduit les requêtes à allers-retours multiples (Multi Round-Trip Requests) pour que les outils interactifs naient plus besoin dune session de longue durée.
Cette évolution joue directement en faveur des atouts de .NET. Après tout, le MCP sur HTTP est une charge de travail web, et ASP.NET Core sest toujours concentré sur les préoccupations mêmes auxquelles sintéresse cette révision de la spécification MCP : routage, middleware, en-têtes, équilibrage de charge et évolutivité horizontale. Le SDK MCP en C# sappuie directement sur ASP.NET Core ; ainsi, une grande partie de ce quexige la nouvelle spécification est déjà une seconde nature dans .NET. Et avant daller plus loin, voici une assurance demblée : la version 2.0 est rétrocompatible. La mise à niveau du SDK ne vous oblige pas à abandonner les clients et serveurs dont vous disposez déjà, et votre code v1 stable continue de se compiler et de sexécuter.
Voici un aperçu des nouveautés :
Sans état par défaut
Dans la spécification précédente, appeler un outil via Streamable HTTP impliquait dabord deffectuer la poignée de main dinitialisation et, avec les paramètres par défaut du SDK v1, détablir une session. Le serveur renvoyait un Mcp-Session-Id que le client devait transmettre à chaque requête ultérieure, lassociant ainsi à linstance de serveur qui lavait émis. Les déploiements horizontaux nécessitaient un routage « sticky » ou une migration de session pour que cela fonctionne.
La révision du 28 juillet 2026 remplace cette configuration liée à la connexion par des requêtes autonomes : la procédure initialize / initialized a disparu (SEP-2575), tout comme len-tête Mcp-Session-Id (SEP-2567), et la version du protocole ainsi que ses capacités sont désormais transmises avec chaque requête. Concrètement, cela signifie que nimporte quelle instance de serveur peut traiter nimporte quelle requête ; ainsi, les sessions persistantes et les magasins de sessions partagés dont les déploiements horizontaux avaient besoin ne sont plus nécessaires au niveau de la couche protocole. Les déploiements sans serveur, multi-instances et en périphérie fonctionnent tout simplement.
Le SDK évolue au rythme de la spécification : le transport serveur HTTP fonctionne désormais sans état par défaut. Alors que la v1 configurait des sessions avec état par défaut, dans la v2, la valeur par défaut de HttpServerTransportOptions.Stateless est true.
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using ModelContextProtocol.Server; using System.ComponentModel; var builder = WebApplication.CreateBuilder(args); builder.Services.AddMcpServer() .WithHttpTransport() // stateless by default now .WithToolsFromAssembly(); var app = builder.Build(); app.MapMcp(); app.Run("http://localhost:3001"); [McpServerToolType] public static class EchoTool { [McpServerTool, Description("Echoes the message back to the client.")] public static string Echo(string message) => $"hello {message}"; }
Voilà tout ce quil y a à savoir sur le serveur. Placez-le derrière un équilibreur de charge de type « round-robin », déploiez-le sur autant dinstances que vous le souhaitez, et il ny a rien à synchroniser entre elles. La conteneurisation se fait également de manière très simple : un serveur MCP sans état est une application ASP.NET Core ordinaire ; il vous suffit donc dutiliser le Dockerfile multi-étapes habituel sous .NET pour le déployer partout où des conteneurs sont exécutés.
« Protocole sans état » ne signifie pas « application sans état ». Si votre serveur doit conserver létat dun appel à lautre, faites ce que les API HTTP ont toujours fait : générez un identifiant explicite à partir dun outil (un basketId, un browserId) et demandez au modèle de le renvoyer comme un argument ordinaire lors des appels suivants. Il savère que le modèle qui transmet un identifiant dun appel à lautre est souvent plus puissant quun état de session caché dans les métadonnées de transport : le modèle peut composer des identifiants entre différents outils, les analyser et les transférer dune étape à lautre.
Activation des sessions : Labsence détat est le comportement par défaut, pas une obligation. Si vous avez réellement besoin de messages serveur-client non sollicités ou dun état de transport lié à une session, vous pouvez toujours activer le mode avec état. Les sessions étant désormais optionnelles, les points de terminaison SSE hérités et quelques options réservées au mode avec état sont désactivés ou obsolètes par défaut (diagnostics MCP9004 et MCP9006) ; vous recevrez donc un message davertissement si vous vous fiez à lancien comportement. Le principe est celui du « paiement à lutilisation » : vous nassumez la complexité liée aux sessions que lorsque vous les utilisez réellement.
Il existe une raison plus subtile pour laquelle le mode sans état est le mode par défaut, et elle concerne lavenir, pas seulement lévolutivité horizontale. Étant donné que le format de transmission 2026-07-28 supprime entièrement la poignée de main initialize et le Mcp-Session-Id, lutilisation de Stateless = true est le choix compatible avec les versions futures : cest la configuration qui permet à votre serveur de répondre directement aux clients 2026-07-28, en utilisant nativement le nouveau protocole. Les anciens clients ne sont pas laissés pour compte (le serveur revient toujours à la procédure de connexion héritée pour eux), mais les nouveaux clients bénéficient de la voie moderne sans aucun obstacle.
Conçu pour évoluer sur du HTTP classique
Le passage au mode « stateless » modifie la structure dune requête MCP : il sagit désormais dune seule requête HTTP POST auto-descriptive. Cela ouvre une porte qu'on ne pouvait pas franchir auparavant : votre infrastructure HTTP existante peut enfin traiter le MCP comme nimporte quel autre trafic. Pas de sidecar, pas danalyse du corps de la requête, pas de cas particuliers.
La révision du 28 juillet 2026 normalise un petit ensemble den-têtes HTTP qui reflètent les champs qui intéressent réellement les intermédiaires (SEP-2243). Un appel de type tools/call est désormais accompagné des en-têtes Mcp-Method: tools/call et Mcp-Name: get_order_status, en plus du corps JSON-RPC. Ainsi, un équilibreur de charge, un proxy, une passerelle, un WAF ou un outil dobservabilité peut traiter le trafic MCP sans avoir recours à linspection approfondie des paquets. De plus, vous pouvez transformer nimporte quel paramètre doutil en en-tête Mcp-Param-* à laide dun simple attribut.
Cest exactement ce dont le routage géo-distribué a besoin. Imaginez un outil qui appelle un service backend (un service de gestion des commandes, par exemple) déployé dans plusieurs régions. Loutil reçoit une region et un orderId, et un équilibreur de charge global doit acheminer chaque appel vers le déploiement régional colocalisé. Transforme region en en-tête, et le routeur peut lutiliser directement pour lacheminement, sans jamais lire le corps de la requête :
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[McpServerTool(Name = "get_order_status"), Description("Gets order status from the regional orders service")] public static async Task<string> GetOrderStatus( OrdersServiceClient orders, [McpHeader("Region"), Description("Orders service region")] string region, [Description("The order to look up")] string orderId) { // The client mirrors `region` into a request header: // Mcp-Param-Region: eastus2 return await orders.GetStatusAsync(region, orderId); }
Lattribut [McpHeader] annote le paramètre et ajoute un mot-clé x-mcp-header au schéma dentrée de loutil, afin que les clients sachent quils doivent transposer cet argument dans un en-tête lors de la transmission. Les objectifs de conception des en-têtes standardisés ressemblent à une lettre damour adressée à quiconque a déjà exploité un service derrière un proxy. Ils ont été conçus pour :
- Refléter la méthode, le nom et les paramètres choisis dans les en-têtes de chaque requête.
- Ne rien inspecter dans le corps : les intermédiaires acheminent les requêtes en se basant uniquement sur les en-têtes.
- Préserver lautorité du corps JSON-RPC : le serveur rejette tout en-tête qui ne correspond pas.
- Encoder les valeurs non ASCII en toute sécurité à laide dune sentinelle Base64 afin que les en-têtes restent propres.
Ce troisième objectif est essentiel pour garantir lexactitude. Le corps de la requête est toujours la source de vérité ; si un en-tête et le corps ne concordent pas, le serveur rejette la requête plutôt que de deviner, en renvoyant une erreur HeaderMismatch. Lensemble de cette fonctionnalité est additive et sans rupture de compatibilité : les clients envoient les en-têtes sur Streamable HTTP, mais les serveurs ne les appliquent quune fois que les deux parties communiquent selon la norme du 2026-07-28, de sorte que rien de ce que vous utilisez aujourdhui ne sera affecté.
Cest le genre de fonctionnalité qui ne semble évidente quavec le recul, et elle sintègre parfaitement à ASP.NET Core, où les en-têtes, le routage et les middlewares font partie du vocabulaire natif. Cest aussi, si vous me permettez un peu de sentimentalisme, lune de mes préférées : la personne qui la proposée a également écrit la première implémentation .NET, et cela se voit quand la proposition et le prototype proviennent du même clavier.
Demande de saisie utilisateur
Jusquà présent, le concept dabsence détat ne présente que des avantages. Mais il y a un hic, et il vaut la peine de le nommer clairement, car cest précisément ce que la v2 est censée résoudre.
Certains outils ne peuvent pas répondre en un seul aller-retour. Une action importante nécessite dabord une confirmation de la part de lutilisateur. Un outil de synthèse souhaite que le LLM du client rédige un brouillon. Un outil de gestion de fichiers veut savoir à quelles racines de lespace de travail il est autorisé à accéder. Dans lancien modèle, ces trois éléments (solicitation, échantillonnage et racines) faisaient lobjet de requêtes initiées par le serveur : celui-ci contactait le client en cours dappel et attendait une réponse.
Ce modèle ne fonctionne que dans le cadre dune session active et avec état. Il nécessite un canal persistant entre le serveur et le client, ce à quoi le modèle sans état renonce précisément. Ainsi, ce qui permet justement au MCP dévoluer à merveille (chaque requête pouvant aboutir sur nimporte quelle instance) est également ce qui aurait rendu les outils interactifs impossibles.
Si lhistoire sarrêtait là, le terme « sans état » saccompagnerait dun astérisque : une excellente évolutivité, mais au détriment de linteractivité. Mais cela ne sarrête pas là.
Requêtes à allers-retours multiples
Les requêtes à allers-retours multiples (MRTR) constituent la solution, et cest la fonctionnalité phare de la révision du 28 juillet 2026 (SEP-2322). Au lieu que le serveur contacte à nouveau le client via une session, le serveur renvoie un résultat qui dit, en substance : « Jai dabord besoin de quelque chose de ta part. »
Concrètement, un outil renvoie un InputRequiredResult (un résultat dont le type est "input_required" ) contenant une ou plusieurs demandes dentrée et un blob opaque requestState. Le client répond à ces demandes (en interrogeant lutilisateur, en appelant son LLM, en répertoriant les racines) et renvoie le même appel doutil avec les inputResponses collectées et le requestState renvoyé. Ce processus peut se répéter sur plusieurs itérations et, surtout, il fonctionne sans aucune session, car toute la continuité est transmise dans la charge utile.
Prise en charge de MRTR par le serveur
Côté serveur, vous lancez une exception InputRequiredException depuis votre outil, en transmettant les données dentrée requises ainsi quune chaîne requestState qui vous sera renvoyée lors de la nouvelle tentative. Vous construisez les requêtes individuelles à laide des méthodes dusine InputRequest.ForElicitation(...), InputRequest.ForSampling(...) et InputRequest.ForRootsList(...).
Voici un outil qui demande confirmation avant dexécuter une action importante :
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[McpServerTool, Description("Closes a support ticket, recording why it was closed.")] public static string CloseSupportTicket( McpServer server, RequestContext<CallToolRequestParams> context, [Description("The ID of the ticket to close")] long ticketId, [Description("Why the ticket is being closed")] string? closeReason = null) { // Handles four client scenarios: // 1. Provided up-front: client sends `closeReason` in the initial call // 2. MRTR round-trip request: client confirms via `InputResponses["closeReason"]` // 3. MRTR initial request: server proposes a default reason and asks for confirmation // (with automatic SDK down-level bridge) // 4. Session-less down-level: server returns a guidance message requesting the reason up-front // The default reason proposed to the caller and used if none is provided. string defaultCloseReason = "completed"; // (1) Provided up-front. Works on any client, including down-level session-less. // These requests are typically sent after (4) returns a guidance message. var confirmedReason = closeReason; // (2) MRTR round-trip request. Works with native MRTR support or the automatic down-level // SDK bridge after (3) throws an `InputRequiredException` to request a `closeReason`. if (string.IsNullOrWhiteSpace(confirmedReason) && context.Params?.InputResponses?.TryGetValue("closeReason", out var reasonResponse) is true) { var reasonResult = reasonResponse.Deserialize(InputResponse.ElicitResultJsonTypeInfo); // Branch on the elicitation action: `decline` or `cancel` leaves the ticket open. if (reasonResult?.IsAccepted is not true) return "Ticket close cancelled"; // Accepted: use the reason the caller confirmed, falling back to the proposed default. confirmedReason = reasonResult.Content?.TryGetValue("closeReason", out var reasonValue) is true ? reasonValue.GetString() : null; confirmedReason = string.IsNullOrWhiteSpace(confirmedReason) ? defaultCloseReason : confirmedReason; } // (1) or (2) A reason is in hand; proceed with closing the ticket. if (!string.IsNullOrWhiteSpace(confirmedReason)) return $"Closed ticket {ticketId}: {confirmedReason}"; // (3) MRTR initial request: propose "completed" as the default reason and ask the caller // to confirm (or adjust) it. This uses the 2026-07-28 MRTR input request, but the SDK // provides an automatic bridge to a legacy elicitation on a down-level, stateful // session. When the bridge can be provided, `server.IsMrtrSupported` is `true` and the // exception leads to a legacy elicitation response automatically. if (server.IsMrtrSupported) { throw new InputRequiredException( inputRequests: new Dictionary<string, InputRequest> { ["closeReason"] = InputRequest.ForElicitation(new ElicitRequestParams { Message = $"Close ticket '{ticketId}'? Accept the default reason or provide your own.", RequestedSchema = new() { Properties = { ["closeReason"] = new ElicitRequestParams.StringSchema { Title = "Close reason", Description = "The reason for closing the ticket", Default = defaultCloseReason, }, }, }, }) }, requestState: ticketId.ToString()); // opaque; echoed back to us on the retry } // (4) Down-level and stateless: we can't prompt an elicitation through an MRTR // round-trip request or an elicitation. Return a natural language response // with guidance for providing the reason up-front. return "Closing a ticket requires a reason. Resend with `closeReason`."; }
Une seule méthode, pour tous les clients. Loutil peut gérer un aller-retour dans deux situations : un client du 2026-07-28 (MRTR natif), ou un client de niveau inférieur sur une session avec état, où le SDK redirige cette exception vers lélucidation héritée. Dans les deux cas, il propose un motif de fermeture par défaut et termine lors de la nouvelle tentative à partir de context.Params.InputResponses. Le seul cas quil ne peut pas couvrir est celui dun client de niveau inférieur sans session, cas exclu par McpServer.IsMrtrSupported. Dans ce cas, il se rabat sur largument closeReason, afin que lappelant fournisse directement le motif au lieu de se retrouver bloqué. Il sagit du même outil, que le client prenne en charge MRTR ou non. Le tableau de compatibilité ci-dessous détaille les quatre cas.
Prise en charge de MRTR par le client
Côté client, linterface de haut niveau McpClient gère automatiquement MRTR. Enregistrez les gestionnaires correspondants, et le client traitera les requêtes dentrée et relancera lappel à votre place. Il vous suffit de récupérer le résultat final via CallToolAsync.
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var client = await McpClient.CreateAsync( clientTransport, clientOptions: new() { Handlers = new McpClientHandlers { ElicitationHandler = (requestParams, ct) => { // Accept the proposed default close reason. return ValueTask.FromResult(new ElicitResult { Action = "accept" }); }, } }); // The client transparently handles the input_required round trip. var result = await client.CallToolAsync( "close_support_ticket", new Dictionary<string, object?> { ["ticketId"] = 1234L }, cancellationToken: CancellationToken.None);
Un seul modèle remplace trois
Comme MRTR généralise linteraction « le serveur a besoin de quelque chose de la part du client », il remplace lancien modèle de requête initiée par le serveur pour lélicitation, léchantillonnage et les racines sur les serveurs sans état. Lélicitation seffectue désormais avec InputRequiredException et InputRequest.ForElicitation(...). Lancienne méthode ElicitAsync continue de fonctionner sur les sessions avec état, mais elle lève une exception en mode sans état, car il ny a pas de session pour acheminer la requête initiée par le serveur.
Pour le cas particulier du consentement sécurisé hors bande (OAuth tiers, données sensibles), la v2 ajoute UrlElicitationRequiredException pour lélicitation en mode URL dans les flux sans état. Le client présente une URL hébergée par le serveur, recueille...
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