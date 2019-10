La gestion de la mémoire .NET

JetBrains organise son premier événement « JetBrains Night » à Paris, une soirée entièrement consacrée au développement .NET. Au cours de cet événement, les différents intervenants partageront les meilleures pratiques pour l’utilisation de Rider et en matière de développement .NET.Rappelons-le, Rider est un EDI multiplateforme de JetBrains qui prend en charge .NET, Mono et .NET Core ainsi que des technologies utilisant des infrastructures telles que ASP.NET, ASP.NET Core, Xamarin et Windows Presentation Foundation (WPF). Il est également livré avec les fonctionnalités de ReSharper, le célèbre plug-in développé par JetBrains pour Visual Studio. Et il prend en charge de nombreux langages, tels que C#, VB.NET, F#, JavaScript et TypeScript, pour créer des applications console, des bibliothèques, des jeux Unity, des applications mobiles Xamarin, ASP.NET MVC et d’autres types d’applications Web, telles que Angular, React et Vue.js.Pour revenir à l'événement JetBrains Night, il cible tous ceux qui souhaitent devenir plus efficaces et productifs avec C#. Au menu, il y aura trois sessions techniques.Dans cette session, avec Maarten Biallauw, Developer Advocate chez JetBrains et spécialiste des technologies Web .NET, C#, Microsoft Azure et des performances des applications, vous allez passer en revue les concepts de base de la gestion de la mémoire .NET. Il expliquera également comment .NET aide les développeurs et comment ces derniers peuvent aider .NET à améliorer leurs applications. Cette session portera donc sur le profilage, Intermediate Language ou IL (un langage conçu pour être utilisé par les compilateurs pour le .NET Framework avant la compilation statique ou dynamique en code machine), la bibliothèque .Net ClrMD utilisée pour collecter des informations à partir d'un processus en direct ou d'un fichier d'image mémoire, et plus encore.Bon nombre de développeurs ne vont pas assez loin dans la connaissance de leurs outils, ils se concentrent plus sur ce qu'il faut savoir pour commencer à écrire du code... En tant que développeur professionnel, on ne peut pas se permettre de ne pas connaitre ses outils. C'est pourquoi, au cours de cette session, vous aborderez avec Matt Ellis, Technical Evangelist pour les plugins .NET chez JetBrains, certains des meilleurs conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de Rider (et la plupart d'entre eux s'appliquent également à ReSharper).Mais plus important encore, vous allez découvrir comment progresser avec l’EDI, continuer à rechercher de nouvelles fonctionnalités et les utiliser, même après la session. Il s'agira d'explorer la navigation, les inspections de code et quick-fix, les refactorings et la génération de code. Vous allez également examiner les outils intégrés, tels que le contrôle de version et l’historique locale. En outre, vous verrez les astuces que le débogueur a à sa portée, en allant des points d'arrêt conditionnels et dépendants à la décompilation à la volée et au débogage de code tiers. Vous apprendrez également les deux seuls raccourcis clavier dont vous aurez besoin dans Rider.Après quelques réflexions sur la réalité du développement logiciel agile, vous allez approfondir, avec Rui Carvalho de JetBrains, l’une de ses valeurs fondamentales : les « feedback loops » ou boucles de retour d'information. Vous allez voir les différents niveaux et types de boucles de retour d'information que vous devez comprendre pour être vraiment agile.Les sessions seront suivies par une séance de questions et réponses et un cocktail dînatoire.JetBrains Night Paris aura lieu le 21 novembre prochain, de 17h30 à minuit au Club Haussmann. Adresse : 23 rue Taitbout, 75009 Paris. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous dès maintenant afin de réserver votre place pour cette soirée d’exploration de l’univers .NET.