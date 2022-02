Microsoft .NET est le nom donné à un ensemble de produits et de technologies informatiques de l'entreprise Microsoft pour rendre des applications facilement portables sur Internet. L’équipe de développement de .NET, le framework de développement de Microsoft pour les applications d'entreprises, a annoncé le 8 novembre dernier la sortie de .NET 6 . Selon Microsoft, la CNCF a reconnu les dépôts .NET dans le top 30 des projets open-source à plus haute vélocité sur GitHub depuis 2017, ce qui témoigne de toutes les personnes qui améliorent activement la plateforme chaque jour. « Bienvenue à .NET 6. La version d'aujourd'hui est le résultat d'un peu plus d'un an d'efforts de la part de l'équipe .NET et de la communauté. .NET 6 est la première version qui prend en charge de manière native les processeurs Apple Silicon (Arm64) et a également été améliorée pour Windows Arm64 », avait déclaré Richard Lander, responsable de programme au sein de l'équipe .NET Core.Microsoft a toujours eu de profondes racines chez les développeurs. L'entreprise est née de DOS et de BASIC et, dans les années 90, elle disposait d'un vaste portefeuille d'outils de développement, avec de nombreux outils et langages différents pour créer de nombreux types d'applications. Chaque outil était efficace pour résoudre différents problèmes. Cependant, les applications avaient du mal à communiquer entre elles, en particulier entre les machines.Avec l'essor de l'internet, le monde a vu apparaître un moyen plus facile de partager l'information. La technologie s'est orientée vers des systèmes distribués qui communiquaient sur Internet. .NET a été conçu pour cette révolution Internet. Plusieurs langages, un seul moteur d'exécution et un ensemble de bibliothèques et d'API compatibles. .NET était à l'avant-garde de la transformation de Microsoft pour embrasser l'ère de l'Internet..NET 6 RC1 a été testé et est pris en charge par la Preview 4 de Visual Studio 2022. Dans la version 6 de .NET, les diagnostics du cloud ont été améliorés avec dotnet monitor et OpenTelemetry. La prise en charge de WebAssembly est plus performante. De nouvelles API ont été ajoutées, pour HTTP/3, le traitement de JSON, les mathématiques et la manipulation directe de la mémoire. L'équipe a ajouté le support initial pouravec .NET Core 3.0 et Arm32 avant cela. L'équipe a fait des investissements majeurs dansdans chacune des dernières versions. Dans .NET 6, elle s’est principalement concentrée sur la prise en charge des nouvelles puces Apple Silicon et du scénario d'émulation x64 sur les systèmes d'exploitation macOS et Windows« L'Arm64 suscite beaucoup d'enthousiasme en ce moment, que ce soit pour les ordinateurs portables, le matériel informatique et d'autres appareils. Nous ressentons cette même excitation au sein de l'équipe .NET et faisons de notre mieux pour suivre cette tendance industrielle. Nous collaborons directement avec les ingénieurs d'Arm Holdings, d'Apple et de Microsoft pour nous assurer que nos implémentations sont correctes et optimisées, et que nos plans s'alignent. Ces partenariats étroits nous ont beaucoup aidés », souligne Richard Lander.Il est possible d’installer les versionsetde .NET sur les systèmes d'exploitation macOS 11+ et Windows 11+ Arm64. Pour parvenir à ce résultat, l’équipe de développement de .NET a dû faire plusieurs choix de conception et modifier ses produits pour que cela fonctionne. Par défaut, si une application .NET 6 est exécutée avec le, elle s'exécutera en Arm64. Il est possible de passer facilement à l'exécution enavec l'argument, comme dotnet. Le même argument fonctionne pour les autres CLI.« Dès que j'ai commencé à jouer avec .NET, j'ai été accroché. À partir de ce moment, j'ai consacré ma carrière à partager mes connaissances et mon amour pour .NET. J'ai eu le plaisir de travailler chez Microsoft depuis maintenant près de 15 ans et toujours avec .NET. Au fil des années, j'ai vu .NET innover constamment. Il ne s'agit pas seulement des formidables ingénieurs de Microsoft. Les réactions et l'aide de la communauté des développeurs ont été la clé de son succès », déclare Beth Massi.Lorsque Microsoft a opéré une autre transformation majeure, cette fois vers l'open source, .NET était également à l'avant-garde. En 2012, L’entreprise a entièrement mis en libre accès le cadre Web ASP.NET MVC et acceptions les contributions. C'était l'un des premiers grands projets open source de Microsoft à l'époque. En 2014, avec le soutien et les contributions de la communauté open-source, Microsoft a commencé à construire un .NET multiplateforme et open-source sur GitHub. Elle a publié la première version lors de la conférence Red Hat DevNation en 2016 et a fait la démonstration de son fonctionnement sur Red Hat Enterprise Linux.« Nous venons de publier .NET 6 en novembre 2021 et nous sommes en train de construire .NET 7 à toute vitesse », déclare Microsoft. En fait, .NET 7 Preview 1 est annoncé pour cette semaine. .NET 6 est la version de .NET la plus rapidement adoptée à ce jour. « .NET 6 est vraiment le .NET le plus rapide à ce jour », déclare Alex Yakunin, Directeur technique chez ServiceTitan, une plateforme de technologie logicielle. Selon Yakunin, .NET 6 apporte jusqu'à 40 % de gain de vitesse par rapport .NET 5. Le 9 novembre, Microsoft a annoncé .NET 6, comme la version la plus rapide à ce jour avec prise en charge des puces Apple Silicon, des containers Windows isolés des processus et une amélioration des E/S de fichiers.Source : Microsoft Quelle est votre appréciation de Microsoft .NET après 20 ans d'existence ?Avez-vous une expérience avec .NET ? Que pensez-vous de ce framework ?