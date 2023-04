SDK

Difficile à utiliser parce que la disposition peut changer radicalement par le biais de modifications relativement simples de MSBuild.

Difficile pour les outils d'anticiper car la disposition par projet ne permet pas de s'assurer que vous avez obtenu les sorties pour chaque projet.

Le rassemblement de toutes les sorties de compilation dans un emplacement commun.

La séparation des sorties de compilation par projet dans cet emplacement commun.

L'aplatissement de la structure globale des sorties de compilation à un maximum de trois niveaux de profondeur.

UseArtifactsOutput

Code : Sélectionner tout <UseArtifactsOutput> true </UseArtifactsOutput>

ArtifactsPath

Type of Output est utilisé pour regrouper différentes catégories de sorties de compilation comme les binaires, les fichiers intermédiaires/générés, les applications publiées ou les paquets NuGet, et

est utilisé pour regrouper différentes catégories de sorties de compilation comme les binaires, les fichiers intermédiaires/générés, les applications publiées ou les paquets NuGet, et Pivots est utilisé pour aplanir toutes les différentes options qui sont utilisées pour différencier les builds, comme Configuration et RuntimeIdentifier.

.artifacts\bin\debug - Le chemin de sortie de la compilation pour un projet simple lorsque vous exécutez dotnet build .

- Le chemin de sortie de la compilation pour un projet simple lorsque vous exécutez . .artifacts\obj\debug - Le chemin de sortie intermédiaire pour un projet simple lorsque vous exécutez dotnet build .

- Le chemin de sortie intermédiaire pour un projet simple lorsque vous exécutez . .artifacts\bin\MyApp\debug_net8.0 - Le chemin de sortie de la compilation pour la compilation net8.0 d'un projet multi-cibles.

- Le chemin de sortie de la compilation pour la compilation d'un projet multi-cibles. .artifacts\publish\MyApp\release_linux-x64 - Le chemin de publication pour une application simple lors de la publication pour linux-x64 .

- Le chemin de publication pour une application simple lors de la publication pour . .artifacts\package\release - Le dossier dans lequel la version .nupkg sera créée pour un projet.

Exécution

ValidateOptionsResult

IValidateOptions.Validate ( String, TOptions )

using Microsoft.AspNetCore.Builder; using Microsoft.Extensions.Configuration; using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; WebApplicationBuilder builder = WebApplication.CreateBuilder ( args ) ; IConfigurationSection section = builder.Configuration.GetSection ( "MyOptions" ) ; // !! Configure call - to be replaced with source-gen'd implementation builder.Services.Configure<MyOptions> ( section ) ; // !! Get call - to be replaced with source-gen'd implementation MyOptions options0 = section. Get <MyOptions> ( ) ; // !! Bind call - to be replaced with source-gen'd implementation MyOptions options1 = new MyOptions ( ) ; section.Bind ( myOptions1 ) ; WebApplication app = builder.Build ( ) ; app.MapGet ( "/" , ( ) => "Hello World!" ) ; app.Run ( ) ; public class MyOptions { public int A { get ; set ; } public string S { get ; set ; } public byte [ ] Data { get ; set ; } public Dictionary< string , string > Values { get ; set ; } public List<MyClass> Values2 { get ; set ; } } public class MyClass { public int SomethingElse { get ; set ; } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

<PropertyGroup> <EnableMicrosoftExtensionsConfigurationBinderSourceGenerator> true </EnableMicrosoftExtensionsConfigurationBinderSourceGenerator> </PropertyGroup>

Conteneurs

--platform

Code : Sélectionner tout docker build --pull -t app --platform linux/amd64 .

Code : Sélectionner tout FROM --platform=$BUILDPLATFORM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk: 8.0 -preview-alpine AS build

$TARGETARCH

-a

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

RUN dotnet restore -a $TARGETARCH # copy everything else and build app COPY aspnetapp/. . RUN dotnet publish -a $TARGETARCH --self-contained false --no-restore -o /app

--platform

Code : Sélectionner tout USER $APP_UID

Code : Sélectionner tout 1

2

$ docker inspect app | jq . [ -1 ] .Config.User "64198"

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

$ docker run --rm -it mcr.microsoft.com/dotnet/runtime bash -c "export | grep APP" declare -x APP_UID= "64198" $ docker run --rm -it mcr.microsoft.com/dotnet/runtime cat /etc/passwd | tail -n 1 app:x: 64198 : 64198 ::/home/app:/bin/sh

Résumé

Vous pouvez télécharger .NET 8 Preview 3 pour Linux, macOS et Windows..NET 8 a été testé avec la version 17.6 Preview 3. Si vous souhaitez essayer .NET 8 avec la famille de produits Visual Studio, nous vous recommandons d'utiliser les builds du canal de prévisualisation. La prise en charge de .NET 8 par Visual Studio for Mac n'est pas encore disponible.Jetons un coup d'œil à quelques-unes des nouvelles fonctionnalités.Plusieurs améliorations ont été apportées au SDK, ainsi qu'une modification majeure.Les améliorations apportées au SDK .NET sont les suivantes :Les applications .NET peuvent être construites de différentes manières et, par conséquent, les utilisateurs de la plateforme se sont familiarisés avec un ensemble très profond et complexe de chemins de sortie pour différents artefacts de construction. Des dossiers tels que, et les nombreuses permutations et dispositions différentes de ceux-ci constituent la mémoire musculaire de nombreux développeurs .NET. Le concept de répertoires par projet pour ces sorties est tout aussi fort. Cependant, au fil du temps, nous avons reçu des commentaires de la part d'utilisateurs de longue date et de nouveaux utilisateurs de .NET, selon lesquels cette disposition est :Pour relever ces deux défis et rendre les sorties de compilation plus faciles à utiliser et plus cohérentes, le SDK .NET a introduit une option qui crée une structure de chemin de sortie plus unifiée et simplifiée.Le nouveau chemin de sortie se concentre sur :Pour opter pour la nouvelle disposition des chemins de sortie, vous devez définir la propriétédans un fichier. La façon la plus simple de commencer est d'exécuterà la racine de votre référentiel, d'ouvrir le fichiergénéré, puis d'ajouter ce qui suit aude ce fichier :À partir de ce moment, la sortie de la compilation pour tous les projets sera placée dans le répertoireà la racine du référentiel. Ceci est configurable - il suffit de définir la propriétédans votre fichierà n'importe quel répertoire que vous préférez. Si vous ne souhaitez pas utiliserpar défaut, nous serions ravis d'entendre vos commentaires lors de la discussion sur la conception.La disposition du répertoiresera de la forme, où :Voici quelques exemples de chemins qui seraient créés sous le nouveau format :Nous pensons que cette structure de sortie unifiée répond aux préoccupations que nous avons entendues de la part des utilisateurs et nous donne une base sur laquelle nous pouvons construire pour l'avenir. Les sectionsetnous permettent d'ajouter de nouveaux types de sorties ou de constructions sans modifier radicalement la présentation à l'avenir. L'ancrage de toutes les sorties dans un seul dossier facilite l'inclusion, l'ignorance ou la manipulation des sorties de construction par les outils. Nous aimerions connaître votre expérience de l'activation et de l'utilisation de la nouvelle présentation dans le cadre de cette enquête SurveyMonkey.Au fil des mises à jour du SDK .NET et de Visual Studio, il est possible que les workload packs (les unités de fonctionnalité, les outils et les modèles qui composent une charge de travail) soient oubliés. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, mais dans tous les cas, c'est une source de confusion pour les utilisateurs finaux. Certains utilisateurs vont jusqu'à supprimer manuellement les répertoires de charge de travail de leur emplacement d'installation du SDK, ce que l'équipe SDK ne recommande vraiment pas ! Au lieu de cette mesure drastique, nous avons implémenté dans cette version préliminaire une nouvelle commande pour aider à nettoyer les packs de charge de travail restants.La nouvelle commande est la suivante :La prochaine fois que vous rencontrerez des problèmes dans la gestion des charges de travail, pensez à utiliserpour restaurer en toute sécurité un état connu avant de réessayer.a deux modes d'opération, qui sont discutés ci-dessous.Exécute le garbage collection de la charge de travail pour les charges de travail basées sur des fichiers ou des MSI. Dans ce mode, le garbage collection se comporte normalement, nettoyant uniquement les paquets orphelins eux-mêmes.Il nettoiera les paquets orphelins provenant de versions désinstallées du SDK .NET ou de paquets pour lesquels les enregistrements d'installation n'existent plus. Il ne le fera que pour la version donnée du SDK ou pour une version plus ancienne. Si une version plus récente du SDK est installée, vous devrez répéter la commande.Si Visual Studio est installé et gère également des charges de travail,répertorie toutes les charges de travail Visual Studio installées sur la machine et signale qu'elles doivent être désinstallées via Visual Studio plutôt que via l'interface de gestion du SDK .NET. Cela permet de comprendre pourquoi certaines charges de travail ne sont pas nettoyées/désinstallées après l'exécution deContrairement à workload clean,exécute le garbage collection de manière irrégulière, ce qui signifie qu'il nettoie chaque pack existant sur la machine qui ne provient pas de Visual Studio et qui est du type d'installation de la charge de travail SDK actuelle (soit basée sur des fichiers, soit basée sur MSI).Pour cette raison, il supprime également tous les enregistrements d'installation de charge de travail pour la bande de fonctionnalités du SDK .NET en cours d'exécution et les bandes inférieures.ne supprime pas encore les enregistrements d'installation, car les manifestes sont actuellement le seul moyen de faire correspondre un pack à l'ID de la charge de travail, mais les fichiers manifests peuvent ne pas exister pour les packs orphelins.Les améliorations suivantes ont été apportées au moteur d'exécution et aux bibliothèques.Le ValidateOptionsResultBuilder facilite la création d'un objet, qui est nécessaire pour implémenter. Ce constructeur vous permet d'accumuler plusieurs erreurs, ce qui vous permet de voir tous les problèmes en même temps et de les résoudre en conséquence. Grâce à ce nouvel outil, vous gagnerez du temps et de l'énergie en rationalisant le processus de validation.Voici un exemple d'utilisation :La configuration d'une application dans ASP.NET Core est réalisée à l'aide d'un ou plusieurs fournisseurs de configuration. Les fournisseurs de configuration lisent des données (sous forme de paires clé-valeur) à partir d'une variété de sources telles que les fichiers de paramètres (par exemple,), les variables d'environnement, Azure Key Vault, etc.Au cœur de ce mécanisme se trouve, une classe d'extension qui fournit les méthodesetqui mappent les valeurs de configuration (instances IConfiguration) vers des objets fortement typés.prend une instance, tandis queen crée une pour le compte de l'appelant. L'approche actuelle utilise la réflexion, ce qui pose des problèmes pour l'élagage et l'AOT natif.Dans .NET 8, nous utilisons un générateur de source qui génère des implémentations de liaison sans réflexion et compatibles avec AOT. Le générateur recherche les appels Configure,età partir desquels nous pouvons récupérer des informations sur les types.L'exemple suivant montre un code qui invoque la liaison :Lorsque le générateur est activé dans un projet, les méthodes générées sont implicitement choisies par le compilateur, au détriment des implémentations préexistantes du framework basées sur la réflexion. Pour activer le générateur de source, téléchargez la dernière version preview de. Le générateur est désactivé par défaut. Pour l'utiliser, ajoutez la propriété suivante à votre fichier de projet :Dans l'aperçu 4, nous ajouterons le mécanisme d'activation au SDK .NET, de sorte que la référence du paquet NuGet ne soit pas nécessaire pour utiliser le générateur de source.Nous continuons à améliorer les capacités et l'expérience d'utilisation de .NET dans les conteneurs. Dans cette version, nous nous concentrons sur la sécurité et le ciblage d'architectures multiples.Il est désormais courant d'utiliser régulièrement des machines Arm64 et x64. Les machines x64 existent depuis des décennies, mais les machines de dév Arm64 (comme les Mac d'Apple) et les nœuds cloud Arm64 sont relativement récents. Docker prend en charge l'utilisation et la construction d'images multiplateformes qui fonctionnent dans plusieurs environnements. Nous avons développé un nouveau modèle qui vous permet de mélanger les architectures avec les images .NET que vous construisez.Imaginez que vous êtes sur un Apple Mac et que vous voulez cibler un service cloud x64 dans Azure. Vous pouvez créer l'image en utilisant le commutateurcomme suit.En utilisant le nouveau modèle, vous ne mettrez à jour qu'une seule ligne dans votre fichier Docker (l'étape de construction) :Cette ligne permet au SDK de s'exécuter sur l'architecture de la machine locale, ce qui le rendra plus rapide et plus compatible (puisque .NET ne supporte pas QEMU). Cette ligne n'a pas nécessité de changement dans .NET mais est une fonctionnalité utile de Docker.Nous avons également mis à jour le SDK (dans la Preview 3) pour prendre en charge les valeurset ajouter l'argumentlors de la restauration. Vous pouvez le constater dans l'exemple suivant.Cette approche permet de produire des applications plus optimisées d'une manière qui s'intègre bien avec les valeursde Docker.Nous avons ajouté une variable d'environnement pour l'UID de l'utilisateur non root que nous avons ajouté dans la Preview 1. Nous avons réalisé que le test Kubernetes runAsNonRoot exigeait que l'utilisateur du conteneur soit défini par l'UID et non par le nom. En même temps, nous voulions éviter aux développeurs d'avoir à appliquer un numéro spécial à des milliers de Dockerfiles (collectivement). Au lieu de cela, nous exposons cette valeur - 64198 - dans une variable d'environnement.Vous pouvez voir cela utilisé dans ce Dockerfile C'est le modèle que nous recommandons pour .NET 8.Lorsque vous construisez une image de conteneur avec USER défini de cette manière, vous verrez ce qui suit dans les métadonnées du conteneur.Vous pouvez voir comment cette variable d'environnement est définie.Nous entrerons bientôt dans les détails de ce modèle dans un article sur Kubernetes..NET 8 Preview 3 contient de nouvelles fonctionnalités et améliorations passionnantes qui n'auraient pas été possibles sans le travail acharné et le dévouement d'une équipe diversifiée d'ingénieurs chez Microsoft et d'une communauté open-source passionnée. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à .NET 8 jusqu'à présent, que ce soit par des contributions au code, des rapports de bogues ou des commentaires.Vos contributions ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des avant-premières de .NET 8, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour .NET et l'ensemble de la communauté technologique.Curieux de savoir ce qui s'en vient ? Allez voir par vous-même ce qu'il y a de nouveau dans .NET !Source : Microsoft Que pensez-vous des nouveautés apportées par ce nouvel apercu de .NET 8 ? Vous seront-elles utiles dans vos projets ?