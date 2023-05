Windows Update : Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC), et Windows 10 22H2

Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC), et Windows 10 22H2 Microsoft Update Catalog : Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC), Windows 10 22H2 et Windows Server 2022 (Desktop, Azure Editions), Azure Stack 21H2 et Azure Stack 22H2.

Quelles sont les nouveautés de .NET Framework 4.8.1 ?

Les infobulles doivent s'afficher soit au survol de la souris, soit en cas de navigation au clavier vers le contrôle.

Les infobulles doivent pouvoir être supprimées . En d'autres termes, une simple commande clavier telle que la touche ESC doit permettre de supprimer l'infobulle.

. En d'autres termes, une simple commande clavier telle que la touche ESC doit permettre de supprimer l'infobulle. Les info-bulles doivent pouvoir être survolées . Les utilisateurs doivent pouvoir placer le curseur de leur souris sur l'infobulle. Cela permet, par exemple, aux utilisateurs malvoyants d'utiliser une loupe pour lire l'info-bulle.

. Les utilisateurs doivent pouvoir placer le curseur de leur souris sur l'infobulle. Cela permet, par exemple, aux utilisateurs malvoyants d'utiliser une loupe pour lire l'info-bulle. Les info-bulles doivent être persistantes. Les info-bulles ne doivent pas disparaître automatiquement après un certain temps. Elles doivent plutôt disparaître lorsque l'utilisateur déplace sa souris vers un autre contrôle ou lorsqu'il supprime l'info-bulle comme décrit ci-dessus.

Prise en charge des motifs de texte - Dans cette version, WinForms a ajouté la prise en charge du motif de texte UIA. Ce modèle permet aux technologies d'assistance de parcourir lettre par lettre le contenu d'une TextBox ou d'un contrôle textuel similaire. Il permet de sélectionner et de modifier le texte à l'intérieur du contrôle, ainsi que d'insérer un nouveau texte au niveau du curseur. WinForms a ajouté cette prise en charge pour les contrôles TextBox, DataGridView, ComboBox, etc.

Résolution des problèmes de contraste - Les problèmes de contraste dans plusieurs contrôles ont été résolus et le rapport de contraste des rectangles de sélection a été modifié pour qu'ils soient plus sombres et plus visibles.

Correction de plusieurs problèmes liés aux DataGridView - Dans cette version, les noms des barres de défilement ont été mis à jour afin d'être cohérents. Le problème de l'impossibilité pour Narrator de se concentrer sur les cellules vides de DataGridView a été résolu. Les développeurs peuvent désormais définir la propriété de type de contrôle localisé pour les cellules DataGridView personnalisées. La couleur du lien pour les cellules DataGridViewLink a été mise à jour pour mieux contraster avec l'arrière-plan.

Comment puis-je obtenir .NET Framework 4.8.1 ?

Les participants au programme Windows Insider qui ont enregistré leur appareil dans le canal Release Preview seront les premiers à recevoir la dernière version du produit .NET Framework 4.8.1 en tant que Recommended.

Peu après, les utilisateurs de Windows Update Seekers pourront installer le .NET Framework 4.8.1 en recherchant les dernières mises à jour ( Démarrer > Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour ). La disponibilité des mises à jour sera limitée progressivement aux appareils connectés à Windows Update.

pourront installer le .NET Framework 4.8.1 en recherchant les dernières mises à jour ( ). La disponibilité des mises à jour sera limitée progressivement aux appareils connectés à Windows Update. Enfin, les versions prises en charge du client Windows recevront le .NET Framework 4.8.1 en tant que mise à jour recommandée sur Windows Update.

Les administrateurs informatiques pourront également télécharger directement le .NET Framework 4.8.1 ou l'importer dans WSUS à partir de Microsoft Update Catalog.

Informations supplémentaires

.NET Framework 4.8.1 sera disponible pour les versions de Windows et les canaux de distribution suivants :Les clients qui utilisent Windows Server Updates Services (WSUS) ou tout autre outil de gestion des mises à jour pourront importer le produit .NET Framework 4.8.1 à partir de Microsoft Update Catalog. Notez également que .NET Framework 4.8.1 est déjà inclus par défaut dans les nouvelles versions de Windows, à partir de Windows 11 22H2..NET Framework 4.8.1 inclut la prise en charge native de l'architecture Arm64 (Windows 11+) et des améliorations en matière d'accessibilité ainsi que d'autres améliorations. Vous pouvez consulter la liste complète des améliorations dans les notes de mise à jour de .NET Framework 4.8.1..NET Framework 4.8.1 ajoute la prise en charge native d'Arm64 à la famille .NET Framework. Ainsi, vos investissements dans le vaste écosystème d'applications et de bibliothèques .NET Framework peuvent désormais bénéficier des avantages de l'exécution native des charges de travail sur Arm64 pour de meilleures performances par rapport à l'exécution de code x64 émulé sur Arm64.Microsoft s'engage à fournir des produits et des plateformes accessibles à tous . Le Framework .NET 4.8.1 fournit deux plateformes de développement d'interface utilisateur Windows, qui offrent toutes deux aux développeurs le support nécessaire pour créer des applications accessibles pour leurs utilisateurs. Au cours des dernières versions, Windows Forms et WPF ont ajouté plusieurs fonctionnalités et corrigé de nombreux problèmes de fiabilité liés à l'accessibilité.Dans cette version, Windows Forms et WPF ont apporté des améliorations à la gestion des infobulles afin de les rendre plus accessibles. Dans les deux cas, les infobulles sont désormais conformes aux directives énoncées dans le guide WCAG2.1 sur le contenu au survol ou au focus . Les exigences relatives aux info-bulles sont les suivantes :Dans WinForms, ce support n'est disponible que sur le système d'exploitation Windows 11 ou supérieur. WinForms est une enveloppe gérée finement autour de l'API Windows, et le nouveau comportement de l'infobulle n'est disponible que depuis Windows 11. WPF ne dépend pas de la version du système d'exploitation pour ses infobulles accessibles.WPF a mis en œuvre la plupart des exigences relatives aux infobulles conformes à WCAG2.1 dans .NET Framework 4.8. Dans cette version, WPF a amélioré l'expérience en veillant à ce qu'une infobulle dans la fenêtre actuelle puisse être facilement supprimée en utilisant la touche ESC, la touche CTRL (seule) ou la combinaison Ctrl+Shift+F10. La portée de la touche Echap a été réduite dans cette version pour ne s'appliquer qu'à la fenêtre en cours, alors qu'auparavant elle s'appliquait à n'importe quelle bulle d'aide ouverte dans l'application.Windows Forms a été la première pile d'interface utilisateur Windows créée pour .NET Framework. En tant que telle, elle a été créée à l'origine pour utiliser une technologie d'accessibilité héritée, qui ne répond pas aux exigences actuelles en matière d'accessibilité. Dans cette version, WinForms a résolu un certain nombre de problèmes. Pour obtenir une liste complète des modifications liées à l'accessibilité, consultez la page Nouveautés en matière d'accessibilité dans .NET Framework Cette section se concentre sur les principales nouveautés apportées par WinForms dans .NET Framework 4.8.1.Les installateurs du produit .NET Framework 4.8.1 seront également mis à jour pour inclure tous les derniers correctifs de sécurité et de qualité depuis la sortie initiale de .NET Framework 4.8.1.Le .NET Framework 4.8.1 peut être téléchargé à partir de : Download .NET Framework | Free official downloads (microsoft.com) pour les versions de Windows prises en charge. Il est également inclus dans Visual Studio 17.3 et Windows 11 22H2, ainsi que dans leurs versions plus récentes correspondantes.Très bientôt, .NET Framework 4.8.1 sera également disponible sur Windows Update et Microsoft Update Catalog comme suit :Les packs linguistiques de .NET Framework 4.8.1 seront également disponibles sur Windows Update et Microsoft Update Catalog pour les clients qui utilisent des versions localisées de Windows qui ne sont pas en anglais ou qui ont installé un ou plusieurs packs d'interface utilisateur multilingue (MUI).Les entreprises peuvent avoir des machines clientes qui se connectent directement aux serveurs publics de mise à jour de Windows. Dans ce cas, un administrateur peut vouloir empêcher le déploiement de .NET Framework 4.8.1 sur ces machines clientes afin de pouvoir tester les applications internes avant de les déployer.Dans de tels scénarios, les administrateurs peuvent déployer un paramètre de clé de registre et empêcher .NET Framework 4.8.1 d'être proposé à ces périphériques. De plus amples informations sur l'utilisation de cette clé de registre de blocage sont disponibles dans l'article KB5027101 de la base de connaissances de Microsoft : How to temporarily block the installation of the .NET Framework 4.8.1.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quels sont les avantages apportés par cette mise en disponibilité de .NET Framework 4.8.1 sur Windows Update et Microsoft Update Catalog ?