SDK : Améliorations des API métriques

IMeterFactory

Code : Sélectionner tout 1

2

3

// service is the DI IServiceCollection // Register the IMeterFactory to the DI container using the default meter factory implementation. services.AddMetrics ( ) ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

IMeterFactory meterFactory = serviceProvider.GetRequiredService<IMeterFactory> ( ) ; MeterOptions options = new MeterOptions ( "MeterName" ) { Version = "version" , } ; Meter meter = meterFactory.Create ( options ) ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MeterOptions options = new MeterOptions ( "name" ) { Version = "version" , // Attach these tags to the created meter Tags = new TagList ( ) { { "MeterKey1" , "MeterValue1" } , { "MeterKey2" , "MeterValue2" } } } ; Meter meter = meterFactory.Create ( options ) ; Instrument instrument = meter.CreateCounter< int > ( "counter" , null , null , new TagList ( ) { { "counterKey1" , "counterValue1" } } ) ; instrument. Add ( 1 ) ;

SDK : Source Link fait partie du SDK .NET !

SDK : Nouveaux analyseurs de bibliothèques .NET

SDK : Linux autonome

SDK : Self-contained n'est plus une valeur par défaut

Code : Sélectionner tout > warning NETSDK1179: One of '--self-contained' or '--no-self-contained' options are required when '--runtime' is used.

-r/--runtime

--self-contained

ajouter l'option CLI explicitement, ou

ajouter la propriété <SelfContained> true </SelfContained> à vos fichiers de projet.

Images composites Alpine ASP.NET Docker

mcr.microsoft.com/dotnet/nightly/aspnet

-composite

L'hôte d'exécution détermine les ressources spécifiques au RID sans graphique RID par défaut

Codegen

<TieredPGO> false </TieredPGO>

.csproj

Avec le PR#85032, nous avons activé l'optimisation peephole pour remplacer str pair par stp .

pair par . Avec le PR#85657, nous avons activé l'optimisation peephole pour remplacer la paire de ldr/str par ldp/stp à l'intérieur du prolog.

Les instructions x64 telles que movzx , movsx et movsxd ont été optimisées dans le PR#85780, ce qui a légèrement amélioré le code-gen en éliminant plus d'instructions mov redondantes.

, et ont été optimisées dans le PR#85780, ce qui a légèrement amélioré le code-gen en éliminant plus d'instructions redondantes. Le PR#86318 a amélioré le pliage des constantes pour certains objets gelés (objets non-GC). Il a permis de réduire la taille du code généré de près de 10 fois (par exemple, de 424 octets à 41 octets).

Le PR#85389 a activé l'AVX-512 pour les déroulements de blocs, ce qui augmente les plages où l'on avait auparavant recours à memcpy/memset et réduit le temps d'exécution de moitié.

Diverses fonctions intrinsèques pour les entiers sont activées pour AVX512F, AVX512BW et AVX512CD, PR#85833.

Améliorez votre productivité dans VS Code avec l'extension C# Dev Kit !

Résumé

La Microsoft Build 2023 a été un énorme succès, en grande partie grâce à des développeurs .NET comme vous ! L'équipe .NET a enregistré une forte participation à nos sessions, au cours desquelles nous avons parlé de certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de .NET 8 et répondu aux questions des participants.Jetons maintenant un coup d'œil à quelques nouvelles fonctionnalités de .NET 8.L'aperçu 5 apporte un certain nombre d'améliorations et de mises à jour aux API métriques qui couvrent des cas d'utilisation supplémentaires.L'équipe est ravie d'introduire l'interface, qui peut être enregistrée dans des conteneurs DI et utilisée pour créer des objets Meter de manière isolée.Les consommateurs peuvent maintenant utiliser le code ci-dessous pour créer une fabrique de compteurs et l'utiliser pour créer facilement un nouvel objet Meter.Les Meters et les Instruments peuvent également être créés avec des balises de paires clé-valeur attachées. Cette fonctionnalité permet aux agrégateurs de mesures métriques publiées de différencier les valeurs agrégées sur la base de ces balises.Le SDK .NET inclut désormais Source Link pour améliorer l'expérience de l'IDE lors de l'inspection des paquets NuGet liés à la source. L'objectif est qu'en intégrant Source Link dans le SDK au lieu d'exiger une PackageReference séparée, plus de paquets incluront cette information par défaut. Nous pensons que cela améliorera l'expérience des développeurs en matière d'IDE !Source Link est un système indépendant du langage et du contrôle de la source qui fournit des expériences de débogage de source de première classe pour les binaires. L'objectif du projet est de permettre à n'importe qui de construire des bibliothèques NuGet pour fournir un débogage des sources à leurs utilisateurs avec peu ou pas d'effort supplémentaire. Source Link est soutenu par Microsoft et est activé par des bibliothèques telles que .NET Core et Roslyn.Visual Studio et de nombreux autres éditeurs prennent en charge la lecture des informations Source Link à partir des symboles pendant le débogage. Les éditeurs peuvent télécharger et afficher la source appropriée spécifique au commit pour les utilisateurs, telle que raw.githubusercontent, qui permet des points d'arrêt et toutes les autres sources de débogage sur les dépendances arbitraires de NuGet.L'implémentation de Source Link inclut des fournisseurs pour git, GitHub, GitLab, Azure Repositories, et BitBucket, mais il y a encore plus de fournisseurs disponibles sur NuGet.Les analyseurs sont des partenaires de codage intégrés au SDK et à l'environnement de développement interactif (IDE) qui identifient les problèmes et suggèrent des corrections au fur et à mesure que vous écrivez du code. À partir de .NET 8 Preview 1, notre équipe a ajouté plusieurs analyseurs et correcteurs de code qui aident les développeurs à vérifier l'utilisation correcte et/ou plus performante des API des bibliothèques .NET.Voir la liste des analyseurs Nous prévoyons de continuer à ajouter d'autres analyseurs à .NET 8 afin d'aider les développeurs à écrire un meilleur code et nous espérons que la communauté apportera encore plus de contributions. Il s'agit d'une excellente occasion pour la communauté d'ajouter une nouvelle fonctionnalité complète au SDK .NET 8.Le SDK Linux construit à partir d'une distribution (source-build) peut maintenant construire des applications autonomes qui utilisent des paquets d'exécution source-build. Un paquet d'exécution spécifique à la distribution sera fourni avec le SDK construit à la source. Lors du déploiement d'applications autonomes, ce paquetage d'exécution sera référencé, ce qui permettra à l'utilisateur de bénéficier de cette fonctionnalité. Veuillez noter qu'il n'y a pas de changement pour le SDK construit par MS.Depuis .NET 6, la spécification d'une durée d'exécution lors de la publication entraîne l'avertissement suivant :Pour .NET 8, cela va enfin disparaître. Dorénavant,n'impliquera pluspour les applications ciblant net8.0 et les Target Frameworks supérieurs. Si vous souhaitez un tel comportement, vous devrez soitLes applications ciblant net7.0 ou une version inférieure ne sont pas affectées.Nous faisons ce changement parce que nous pensons que cibler des plateformes spécifiques est une décision indépendante de l'intégration du runtime pour cette plateforme. Le fait que plus d'applications soient déployées par défaut en fonction du framework signifie que le runtime sur lequel l'application fonctionne peut être mis à jour en toute sécurité sans nécessiter de reconstruction ou de redéploiement. Cela permet également de réduire la taille des applications par rapport aux déploiements autonomes.Nous proposons désormais une nouvelle image ASP.NET Docker qui utilise une nouvelle variante de la compilation prête à l'emploi (R2R) appelée "composite". Les images R2R composites sont construites en compilant plusieurs assemblages MSIL en un seul binaire de sortie R2R. Les images composites peuvent présenter une combinaison d'avantages : réduction du temps JIT, réduction des performances au démarrage et réduction de la taille de l'image R2R.Les images composites ont un couplage de version plus étroit. Cela signifie que l'application finale ne peut pas utiliser des versions différentes du framework (telles que System.Reflection.Metadata et/ou les binaires ASP.NET) que celles qui sont intégrées dans l'image composite. Cette limitation est la raison pour laquelle nous produisons une nouvelle saveur d'image. Il est possible que vos applications ne fonctionnent pas avec le composite, tel qu'il est construit actuellement.Cette nouvelle image de conteneur est nouvelle. Nous avons décidé de commencer par une nouvelle variante basée sur Alpine. Les images alpines sont souvent choisies en raison de leur taille réduite, ce qui correspond à l'objectif de ce projet. Il est possible que nous étendions le support à d'autres types d'images, comme nos images sans distorsion, à l'avenir.Pour l'instant, les images composites sont disponibles en aperçu dans le repo. Les tags sont listés avec le suffixedans la page officielle nightly Dotnet Docker Lors de l'exécution d'une application avec des ressources spécifiques au Runtime (RID), l'hôte détermine quelles ressources sont pertinentes pour la plateforme sur laquelle elle s'exécute. Cela s'applique à la fois à l'application elle-même et à la logique de résolution utilisée par AssemblyDependencyResolver. Par défaut, dans .NET 8, cette détermination n'utilisera plus le graphe RID, mais s'appuiera sur une liste connue de RID basée sur la façon dont le runtime lui-même a été construit.Le graphe RID s'est avéré coûteux à maintenir, difficile à comprendre et généralement fragile. Ce changement fait partie d'un objectif à plus long terme visant à simplifier notre modèle RID.L'optimisation dynamique guidée par le profil (PGO) est désormais activée par défaut, ce qui signifie que les paramètres de configuration spéciaux ne sont plus nécessaires. Nous prévoyons que les performances d'une large catégorie d'applications s'amélioreront de 5 % à 500 % (15 % étant une attente raisonnable), en fonction de la nature des goulets d'étranglement de l'application. Dans notre série de référence locale d'environ 4 600 tests, 23 % des applications se sont améliorées de 20 % ou plus.L'expérience des clients avec PGO dans les versions précédentes a été uniformément positive. Cependant, si vous ne connaissez pas encore Dynamic PGO, nous sommes impatients de connaître vos expériences (bonnes ou mauvaises).Si nécessaire, vous pouvez vous désengager de Dynamic PGO viadans votre fichierou via des paramètres similaires dans la configuration ou l'environnement d'exécution.Les accès aux champs marqués comme ThreadStaticLocal sont maintenant optimisés pour les types primitifs. Avec le PR#85619 , nous avons également optimisé l'accès aux champs pour les types de référence. Ces changements ont conduit à de très bonnes améliorations dans un certain nombre de benchmarks : (133 sur windows/arm64, 23 sur windows/x64, 16, 13, 11 améliorations).La Preview 5 apporte également un certain nombre d'optimisations peephole :Notre équipe a publié un certain nombre d'optimisations générales qui incluent :L'extension C# Dev Kit dans VS Code est maintenant disponible en avant-première publique dans VS Code ! Nous apprécierions vos commentaires sur l'utilisation de C# Dev Kit avec .NET 8.Conçu pour améliorer votre productivité en C# dans VS Code, C# Dev Kit vous aide à gérer votre code avec un explorateur de solutions, à écrire du code plus rapidement grâce à des suggestions et des compléments assistés par l'IA, et vous offre de nouvelles capacités pour exécuter et déboguer des tests dans l'explorateur de tests. Grâce à un service de langage alimenté par Roslyn, C# Dev Kit améliore aussi considérablement les performances des fonctions du langage C# telles que la navigation dans le code, le refactoring, IntelliSense, etc.L'aperçu 5 de .NET 8 contient de nouvelles fonctionnalités et améliorations passionnantes qui ont été rendues possibles grâce au travail acharné et au dévouement d'une équipe diversifiée d'ingénieurs de Microsoft ainsi que d'une communauté open-source passionnée. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à .NET 8 jusqu'à présent, que ce soit par des contributions au code, des rapports de bogues ou des commentaires.Vos contributions ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des avant-premières de .NET 8, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour .NET et l'ensemble de la communauté technologique.