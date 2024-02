Plateforme pour les développeurs cloud-native

Aujourd'hui, jetons un coup d'œil aux domaines d'intérêt de .NET 9 et aux intégrations complémentaires que Microsoft prévoit d'offrir en collaboration avec ses équipes partenaires. L'objectif est de rendre le développement .NET plus productif grâce à Visual Studio, Visual Studio Code avec le kit de développement C#, et de faciliter les déploiements dans le cloud grâce aux services Azure. L'équipe continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires industriels, tels que Canonical et Red Hat, afin de s'assurer que .NET fonctionne parfaitement, quel que soit l'endroit où vous l'utilisez..NET 9 s'annonce comme une nouvelle avancée majeure pour la plateforme. Microsoft livre aujourd'hui l'avant-première de .NET 9 et vous invite à faire part de vos commentaires sur toutes les nouvelles fonctionnalités mises en place.Microsoft a passé les dernières années à développer de solides fondamentaux cloud-native, comme la performance d'exécution et la surveillance des applications. L'équipe poursuivra ses efforts dans ce sens. Elle se concentre également sur la fourniture de chemins pavés vers des infrastructures et des services de production populaires, par exemple l'exécution dans Kubernetes et l'utilisation de bases de données gérées et de services de mise en cache tels que Redis. Microsoft apportera ces améliorations à plusieurs niveaux de la pile .NET. Ces capacités sont toutes réunies avec .NET Aspire, qui réduit considérablement le coût et la complexité de la création d'applications cloud, ainsi que la distance entre le développement et la production.L'équipe a développé Native AOT et le découpage d'applications comme outils clés pour optimiser les applications de production. Dans .NET 8, les applications d'API Web ont été optimisées (à l'aide du modèle webapiaot) pour le découpage et l'AOT. Dans .NET 9, l'équipe travaille à faire de même avec d'autres types d'applications et à améliorer le DATAS GC pour toutes les applications ASP.NET Core.Les partenaires Azure Container Apps veilleront à ce que les applications .NET 9 puissent être mises à l'échelle vers plusieurs instances facilement dans leur environnement basé sur Kubernetes. Microsoft travaille avec eux pour s'assurer que les données éphémères, telles que les jetons d'authentification et d'anti-falsification, sont correctement cryptées à l'aide de Data Protection et que les API de limitation de débit sont améliorées pour garantir un comportement optimal pour et à travers chaque nœud.L'exemple d'application de l'architecture de référence eShop qui a été présenté à la conférence .NET l'année dernière sera mis à jour pour tirer parti de ces nouvelles capacités et options de déploiement au fur et à mesure de l'évolution de .NET 9 au cours de l'année.Nos partenaires Visual Studio de Microsoft prévoient des améliorations qui prennent en charge et renforcent sa plateforme cloud, Native AOT, .NET Aspire et le déploiement Azure.La compilation du code AOT natif nécessite l'installation et l'utilisation d'outils que de nombreux développeurs .NET n'utilisent pas couramment. Les développeurs qui souhaitent effectuer une compilation croisée (par exemple, cibler Linux sur Windows) s'appuient actuellement sur Docker et/ou WSL2, conformément à la documentation et aux exemples. La prise en charge de l'AOT par Visual Studio va s'étendre afin de rendre l'AOT natif accessible à un plus grand nombre de développeurs.Visual Studio et Visual Studio Code incluront de nouvelles expériences de développement et de déploiement pour .NET Aspire. Cela comprendra la configuration des composants, le débogage (y compris le rechargement à chaud) de l'AppHost et des processus enfants, et l'intégration complète avec le tableau de bord du développeur. Les développeurs pourront déployer leurs projets vers Azure Container Apps, à partir de Visual Studio, Visual Studio Code et avec Azure Developer CLI (azd).OpenAI a suscité l'enthousiasme des développeurs en leur offrant la possibilité de transformer leurs applications grâce à l'IA. Au cours de l'année écoulée, Azure Open AI et .NET ont été utilisés pour créer des solutions d'intelligence artificielle, Microsoft Copilot étant la plus populaire. L'équipe de Microsoft continuera à travailler avec les clients qui cherchent des moyens d'utiliser leurs compétences en C# pour créer cette nouvelle classe d'applications, et à investir rapidement dans sa plateforme d'IA.Dans .NET 8, Microsoft a étendu son investissement au-delà de ML.NET. Elle s'est concentrée sur les charges de travail d'IA, a investi dans des exemples de démarrage et de la documentation, et a collaboré avec les partenaires de l'écosystème de l'IA pour fournir des clients C# pour les bases de données vectorielles telles que Qdrant et Milvus, et des bibliothèques telles que Semantic Kernel. En outre, Microsoft a ajouté TensorPrimitives pour .NET.En ce qui concerne .NET 9, l'équipe s'est engagée à faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle par les développeurs .NET dans leurs applications existantes et nouvelles. Les développeurs trouveront d'excellentes bibliothèques et documentations pour travailler avec les modèles OpenAI et OSS (hébergés et locaux), et Microsoft continuera à collaborer avec Semantic Kernel, OpenAI et Azure SDK pour s'assurer que les développeurs .NET bénéficient d'une expérience de premier ordre dans la création d'applications intelligentes.Microsoft mettra à jour ChatGPT + Enterprise Data avec Azure OpenAI et Cognitive Search .NET Sample sur GitHub tout au long de la mise à jour.Il existe de nombreuses autres fonctionnalités, projets et expériences que Microsoft mettra en œuvre dans les mêmes délais, pour l'ensemble des composants d'exécution et d'outils fournis dans le SDK .NET. Consultez le backlog du projet .NET 9 sur GitHub pour connaître vos domaines de produits et fonctionnalités préférés. L'équipe travaille sur les fonctionnalités identifiées et met à jour les progrès au fur et à mesure. Elle mettra à jour les notes de mise à jour de .NET 9 au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront livrées en avant-première..NET 9 Preview 1 est maintenant disponible au téléchargement . À l'avenir, Microsoft publiera des versions préliminaires sur GitHub Discussions et adaptera le contenu de son blog .NET pour souligner les avantages de .NET 8, dans le but de soutenir l'utilisation de .NET 8 dans les environnements de production.L'aperçu 3 de .NET Aspire est également disponible aujourd'hui. Cette version comprend des améliorations de l'interface utilisateur du tableau de bord, ainsi qu'une nouvelle prise en charge des composants, notamment Azure OpenAI, Kafka. Oracle, MySQL, CosmosDB et Orleans.Si les aperçus ne sont pas votre tasse de thé, jetez un coup d'œil à l'article sur la version .NET 8. L'équipe de Microsoft a reçu de nombreux commentaires positifs sur les premiers déploiements de .NET 8. .NET 9 devrait être une migration très facile à partir de .NET 8 (et des versions précédentes).Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des améliorations apportées par .NET 9 ?