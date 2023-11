Chatbot client

Récupération Génération augmentée

Développement d'applications à l'aide des services Azure AI

// Create a list: List< int > a = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ] ; // Create a span Span< char > b = [ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' , 'e' , 'f' , 'h' , 'i' ] ; // Use the spread operator to concatenate int [ ] array1 = [ 1 , 2 , 3 ] ; int [ ] array2 = [ 4 , 5 , 6 ] ; int [ ] array3 = [ 7 , 8 , 9 ] ; int [ ] fullArray = [ ..array1, ..array2, ..array3 ] ; // contents is [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Avec cette version, .NET redéfinit la manière dont on crée des applications intelligentes, natives pour le cloud et des services à fort trafic qui s'adaptent à la demande. Que vous déployiez sur Linux ou Windows, que vous utilisiez des conteneurs ou un modèle d'application en nuage de votre choix, .NET 8 facilite la création de ces applications. Il comprend un ensemble de bibliothèques éprouvées qui sont utilisées aujourd'hui par les nombreux services à grande échelle de Microsoft pour vous aider à relever les défis fondamentaux liés à l'observabilité, la résilience, l'évolutivité, la gérabilité et bien plus encore.Intégrez de grands modèles de langage (LLM) tels que le GPT d'OpenAI directement dans votre application .NET. Utilisez un modèle de composant unique et puissant pour gérer tous vos besoins en matière d'interface utilisateur Web avec Blazor. Déployez vos applications mobiles sur les dernières versions d'iOS et d'Android avec .NET MAUI..NET 8 s'accompagne de milliers d'améliorations des performances sur l'ensemble de la pile. Un nouveau générateur de code appelé Optimisation dynamique guidée par le profil (PGO), qui optimise votre code en fonction de son utilisation réelle, est activé par défaut et peut améliorer les performances de vos applications jusqu'à 20 %. Le jeu d'instructions AVX-512, qui est désormais pris en charge, vous permet d'effectuer des opérations parallèles sur des vecteurs de données de 512 bits, ce qui signifie que vous pouvez traiter beaucoup plus de données en moins de temps. Les types primitifs (numériques et autres) implémentent désormais une nouvelle interface de formatage et d'analyse, qui leur permet de se formater et de s'analyser directement en UTF-8 sans aucune surcharge de transcodage.Chaque année, on parle des gains de performance dans .NET. Cette année, les performances de .NET sont poussées vers de nouveaux sommets. D'après les derniers benchmarks TechEmpower avec .NET 8, on constate des améliorations de 18 % dans le scénario de l'API JSON, atteignant près d'un million de requêtes par seconde avec les API minimales d'ASP.NET Core.Le scénario Fortunes est plus proche d'une charge de travail réelle, incluant l'accès aux bases de données et le rendu HTML côté serveur. Dans ce test, on constate une amélioration encore plus importante de 24 %, dépassant désormais les 300 000 requêtes par seconde avec ASP.NET Core..NET Aspire est une pile pour construire des applications cloud-natives résilientes, observables et configurables avec .NET. Il comprend un ensemble de composants sélectionnés et améliorés pour le cloud-native en incluant par défaut la télémétrie, la résilience, la configuration et les contrôles de santé. Associé à une expérience de développement local sophistiquée mais simple, .NET Aspire facilite la découverte, l'acquisition et la configuration des dépendances essentielles pour les applications cloud-natives, au premier jour comme au centième.Mettez vos applications en conteneur plus facilement et plus sûrement que jamais avec .NET. Chaque image .NET inclut un utilisateur non root, ce qui permet de sécuriser davantage les conteneurs grâce à une configuration en une seule ligne. L'outil SDK .NET publie des images de conteneurs sans fichier Docker et sans utilisateur root par défaut. Déployez vos applications conteneurisées plus rapidement grâce à des images de base .NET plus petites - y compris de nouvelles variantes expérimentales de nos images qui offrent des tailles d'application vraiment minimales pour l'AOT natif. Optez pour un renforcement de la sécurité avec les nouvelles variantes de l'image Ubuntu Chiseled afin de réduire encore davantage votre surface d'attaque. En utilisant les fichiers Docker ou les outils SDK, créez des applications et des images de conteneurs pour n'importe quelle architecture.Compilez vos applications .NET en code natif qui utilise moins de mémoire et démarre instantanément. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le compilateur JIT (just-in-time) compile le code au moment de l'exécution. Il n'est pas nécessaire de déployer le compilateur JIT et le code IL. Les applications AOT ne déploient que le code nécessaire à votre application. Votre application est maintenant capable de fonctionner dans des environnements restreints où un compilateur JIT n'est pas autorisé.L'IA générative et les grands modèles de langage transforment le domaine de l'IA, offrant aux développeurs la possibilité de créer des expériences uniques basées sur l'IA dans leurs applications. .NET 8 facilite l'exploitation de l'IA grâce à des fonctions d'IA prêtes à l'emploi de première classe dans le SDK .NET et à une intégration transparente avec plusieurs outils..NET 8 apporte plusieurs améliorations à la bibliothèquepour améliorer sa compatibilité avec les charges de travail d'IA générative, telles que l'intégration des Primitives Tensor. Avec l'essor des applications basées sur l'IA, de nouveaux outils et SDK ont vu le jour. Microsoft a collaboré avec de nombreux partenaires internes et externes, tels que Azure OpenAI, Azure Cognitive Search, Milvus, Qdrant et Microsoft Teams, afin de garantir aux développeurs .NET un accès facile à divers modèles, services et plateformes d'IA par le biais de leurs SDK respectifs. En outre, le SDK Semantic Kernel open-source simplifie l'intégration de ces composants d'IA dans les applications nouvelles et existantes, pour vous aider à offrir des expériences utilisateur innovantes.Différents échantillons et modèles de référence, présentant des modèles et des pratiques, sont désormais disponibles pour faciliter la tâche des développeurs :Blazor dans .NET 8 peut utiliser à la fois le serveur et le client pour répondre à tous vos besoins en matière d'interface utilisateur Web. Il s'agit d'une interface web complète ! Grâce à plusieurs nouvelles améliorations visant à optimiser le temps de chargement des pages, l'évolutivité et l'expérience utilisateur, les développeurs peuvent désormais utiliser Blazor Server et Blazor WebAssembly dans la même application, en faisant automatiquement passer les utilisateurs du serveur au client au moment de l'exécution. Votre code .NET s'exécute beaucoup plus rapidement sur WebAssembly grâce au nouveau runtime basé sur "Jiterpreter" et aux nouveaux composants intégrés. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion globale de l'authentification, de l'autorisation et de l'identité dans .NET 8, Blazor prend désormais en charge la génération d'une interface utilisateur d'identité complète basée sur Blazor..NET MAUI vous offre un système de projet unique et une base de code unique pour créer des applications WinUI, Mac Catalyst, iOS et Android. L'AOT natif (expérimental) permet désormais de cibler les plateformes de type iOS. Une nouvelle extension Visual Studio Code pour .NET MAUI vous donne les outils dont vous avez besoin pour développer des applications mobiles et de bureau .NET multiplateformes. Xcode 15 et Android API 34 sont désormais pris en charge, ce qui vous permet de cibler les dernières versions d'iOS et d'Android. Une pléthore d'améliorations de la qualité a été apportée dans les domaines de la performance, des contrôles et des éléments de l'interface utilisateur, et du comportement spécifique à la plateforme, comme l'interaction avec le bureau, en ajoutant une meilleure gestion des clics, des écouteurs de clavier, et bien plus encore.C# 12 rend votre expérience de codage plus productive et plus agréable. Vous pouvez désormais créer des constructeurs primaires dans n'importe quelle classe et structure à l'aide d'une syntaxe simple et élégante. Fini le code de base pour initialiser vos champs et vos propriétés. La création de tableaux, d'étendues et d'autres types de collections se fait avec plaisir grâce à une syntaxe concise et expressive. Utilisez de nouvelles valeurs par défaut pour les paramètres dans les expressions lambda. Plus besoin de surcharger ou de vérifier la présence de null pour gérer les arguments facultatifs. Vous pouvez même utiliser la directivealias pour aliaser n'importe quel type, et pas seulement les types nommés !Microsoft dispose d'un ensemble d'outils formidables qui vous aident à être le plus productif possible dans votre flux de travail de développement et à tirer parti de .NET 8 dès aujourd'hui. Publiée en même temps que .NET 8, la version 17.8 de Visual Studio 2022 apporte la prise en charge de .NET 8, des améliorations du langage C# 12 et diverses nouvelles fonctionnalités de productivité. VS Code and C# Dev Kit est un excellent moyen de démarrer avec .NET 8 si vous êtes en cours d'apprentissage et/ou si vous souhaitez vous familiariser rapidement avec le runtime. Il est disponible sur Linux, macOS ou dans GitHub Codespaces. Le nouveau modèle GitHub Codespaces pour .NET, qui comprend le SDK .NET et un ensemble d'extensions configurées, est l'un des moyens les plus rapides de démarrer avec .NET 8.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?