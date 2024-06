Prise en charge de l'ensemble de l'API OpenAI, y compris les assistants v2 et les complétions de conversation.

Prise en charge de GPT-4o, le dernier modèle phare d'OpenAI

Extensibilité pour permettre à la communauté de construire des bibliothèques sur le dessus

API de synchronisation et d'asynchronisation pour une plus grande facilité d'utilisation et une plus grande efficacité

Accès aux complétions en continu via IAsyncEnumerable<T> .

Nous aimerions remercier et reconnaître le travail de Roger Pincombe sur sa bibliothèque qui a été publiée sous le nom de paquetage OpenAI v1.x NuGet. Roger a initialement publié la bibliothèque en juin 2020, ce qui en fait le premier paquet OpenAI connu pour .NET. Depuis, il a consacré d'innombrables heures de son temps personnel à la maintenance du projet sur GitHub. Roger a travaillé en étroite collaboration avec OpenAI et Microsoft sur nos plans pour le paquetage .NET officiel pour OpenAI. Roger participe également à l'élaboration d'un guide de migration de son paquetage vers le nouveau paquetage officiel.



L'équipe OpenAI a publié sa première version bêta, la version 2.0.0-bêta.1, de la bibliothèque officielle OpenAI pour .NET. Les caractéristiques sont les suivantes :Cette bibliothèque .NET officielle garantit une intégration fluide et soutenue avec OpenAI et Azure OpenAI. Elle complète également les bibliothèques officielles d'OpenAI pour les développeurs Python et TypeScript/JavaScript.La bibliothèque .NET est développée et supportée sur GitHub et sera maintenue à jour avec les dernières fonctionnalités d'OpenAI. Le travail se poursuivra au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires afin d'améliorer la bibliothèque et de publier un paquet NuGet stable.Microsoft remercie la communauté .Net :Quel est votre avis sur le sujet ?