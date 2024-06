Tester instantanément n'importe quel extrait ou programme C#/F#/VB

Interroger les bases de données en LINQ (ou SQL) - SQL/Azure, Oracle, SQLite, Postgres & MySQL

Profitez d'un formatage de sortie riche, d'une autocomplétion avec IA et d'un débogage intégré.

Script et automatisation dans votre langage .NET préféré, avec tous les avantages d'une REPL

Interopérez avec BenchmarkDotNet, xUnit, Rx, MSAL, Excel et bien plus encore.

Super léger - petit et rapide, avec l'option xcopy

L'édition standard est gratuite et n'a pas d'expiration

La plateforme .NET (prononcée "dot net") est un framework open-source et gratuit pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS. Le projet est principalement développé par les employés de Microsoft par le biais de la Fondation .NET et est publié sous la licence MIT. .NET prend entièrement en charge les langages de programmation C# et F#, et prend en charge Visual Basic .NET.LINQPad est un utilitaire logiciel destiné au développement de .NET Framework et .NET Core. Il est utilisé pour interroger interactivement des bases de données SQL (parmi d'autres sources de données telles que OData ou WCF Data Services) à l'aide de LINQ, ainsi que pour écrire interactivement du code C# sans avoir besoin d'un IDE. Cela permet d'étendre son utilisation à un "banc d'essai" général où le code C# peut être rapidement prototypé en dehors de Visual Studio. Il peut également être utilisé pour écrire du code dans les langages VB.NET, SQL et F#.Parmi les fonctionnalités de LINQPad :LINQPad n'est pas seulement destiné aux requêtes LINQ, mais à. Mettez fin à ces centaines de projets Visual Studio Console qui encombrent votre dossier source et rejoignez la révolution des scripteurs LINQPad et des développeurs incrémentaux.Référencez vos propres assemblages et paquets NuGet. Prototypez vos idées dans LINQPad, puis collez le code de travail dans Visual Studio. Ou appelez vos scripts directement à partir de la ligne de commande.Vous souhaitez tester une variante de votre script ? Clonez votre requête en une seule touche !Faites l'expérience du formatage de sortie riche de LINQPad, du débogueur optionnel et de l'autocomplétion, ainsi que de la magie du développement dynamique et du retour d'information instantané !Avec LINQPad, vous pouvez interroger des bases de données de manière interactive directement en LINQ (ainsi qu'en SQL). Le grand avantage du LINQ est que(déduites des contraintes de clé étrangère), ce qui vous permet d'accéder aux lignes liées sans les joindre ! LINQPad utilise un moteur d'échafaudage personnalisé de haute performance dans les coulisses, et inclut des pilotes pour SQL Server, SQL Azure, Oracle, SQLite, PostgreSQL et MySQL.Lors du dumping, les propriétés d'association apparaissent sous forme d'hyperliens paresseux qui peuvent être développés. Vous pouvez parcourir l'ensemble de votre base de données de manière interactive !Et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez toujours. Utilisez LINQPad pour interroger SQL Server, SQLite, Oracle, MySQL ou PostgreSQL - sans installer de logiciel client !Avec LINQPad, vous pouvez mettre en cache les données intermédiaires avec Util.Cache. Editez et ré-exécutez votre requête sans avoir à recalculer les résultats précédents.Cela permet de bénéficier des performances d'une REPL (Read-Evalulate-Print-Loop), tout en facilitant le suivi de ce que vous faites.La méthode Dump de LINQPad est célèbre pour sa capacité à manger presque n'importe quoi !Ajustée avec de nombreuses heuristiques, elle parcourt intelligemment les graphes d'objets pour obtenir le meilleur résultat possible. Elle transforme même les objets paresseux en hyperliens et les valeurs asynchrones en espaces réservés dont le contenu se matérialise dans le futur !Les images et les bitmaps sont rendus comme des images et des bitmaps, et les types de Reactive Extensions et Dataflow sont entièrement animés.Déposez n'importe quel objet WPF ou Windows Forms et il sera effectivement rendu.Appelez la méthode d'extension .Chart pour afficher les données sous forme de graphique, en utilisant le moteur graphique intégré de LINQPad.Et lorsque vous avez besoin d'une grille de données traditionnelle ou d'une fenêtre de surveillance du débogueur, c'est également possible.Grâce à son support des fonctionnalités C# avancées telles que async / await et unsafe, LINQPad est capable d'effectuer un travail de codage rapide et sérieux.Par exemple, l'écriture d'un réseau neuronal à partir de zéro !Importez d'autres requêtes ou fichiers .cs avec la directive #load.Référencez des assemblages de projet à partir de votre solution Visual Studio et utilisez LINQPad comme un harnais de test interactif. Ou utilisez LINQPad pour fournir des points d'entrée instantanés dans n'importe quelle partie de votre solution.Utilisez LINQPad pour les scripts de construction et pour automatiser les tâches de gestion du cloud. LINQPad comprend un gestionnaire de mot de passe intégré pour stocker les clés d'API en toute sécurité, ainsi qu'un frontal MSAL/OAuth pour l'authentification multifactorielle qui préserve les jetons à travers les exécutions.Parcourez votre code à l'aide d'un débogueur léger et déplacez-vous rapidement grâce à la navigation par symboles, au tracé et à la mise en signet.LINQPad est également un excellent moyen d'apprendre le langage C# : il est fourni avec les 1300 exemples du livre C# 12 in a Nutshell, ainsi qu'avec des échantillons interactifs tirés du livre C# in Depth de Jon Skeet.Vous avez déjà eu besoin d'évaluer votre code ? Vous pouvez désormais le faire en appuyant sur une seule touche ! LINQPad utilise BenchmarkDotNet, un outil de qualité industrielle, pour obtenir des résultats précis, qu'il présente via un visualiseur graphique personnalisable en temps réel. Plus besoin d'écrire un code d'installation standard, ni de fouiller dans des logs textuels !Besoin d'écrire une expression régulière ? Appuyez sur Ctrl+Shift+F1 et un évaluateur RegEx interactif apparaîtra ! Ceci est en fait entièrement implémenté comme une requête LINQPad qui utilise les contrôles HTML de LINQPad. Vous pouvez apporter des modifications à cette requête, ou l'utiliser comme modèle pour écrire vos propres requêtes interactives.Besoin de générer des fichiers Excel ? LINQPad inclut un moteur d'exportation Excel personnalisé à grande vitesse qui génère des fichiers .xlsx natifs avec AutoFiltre et Tableaux - en une seule ligne de code. LINQPad est livré avec un tutoriel/référence intégré, comprenant des exemples de requêtes interactives. Parcourez l'arbre ou appuyez sur Ctrl+F1 pour effectuer une recherche - vous trouverez un exemple qui démontre à peu près toutes les fonctionnalités et applications de LINQPad.