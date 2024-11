1

// Declared type at let-binding let notAValue: string | null = null let isAValue: string | null = "hello world" let isNotAValue2: string = null // gives a nullability warning let getLength ( x: string | null ) = x.Length // gives a nullability warning since x is a nullable string // Parameter to a function let len ( str: string | null ) = match str with | null -> -1 | NonNull s -> s.Length // binds a non-null result // Parameter to a function let len ( str: string | null ) = let s = nullArgCheck "str" str // Returns a non-null string s.Length // binds a non-null result // Declared type at let-binding let maybeAValue: string | null = hopefullyGetAString ( ) // Array type signature let f ( arr: ( string | null ) [ ] ) = ( ) // Generic code, note 'T must be constrained to be a reference type let findOrNull ( index: int ) ( list: 'T list ) : 'T | null when 'T : not struct = match List.tryItem index list with | Some item -> item | None -> null