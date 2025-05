Microsoft présente les nouvelles fonctionnalités du langage de programmation de C# 14 : membres d’extension, affectation par condition nulle, propriétés field stockées

Membres d’extension

Affectation par condition nulle

nameof prend en charge les types génériques non liés

Conversions implicites supplémentaires pour Span<T> et ReadOnlySpan<T>

Modificateurs sur des paramètres lambda simples

Propriétés field stockées

Événements et constructeurs partial

public static class Enumerable { // Extension block extension<TSource>(IEnumerable<TSource> source) // extension members for IEnumerable<TSource> { // Extension property: public bool IsEmpty => !source.Any(); // Extension indexer: public TSource this[int index] => source.Skip(index).First(); // Extension method: public IEnumerable<TSource> Where(Func<TSource, bool> predicate) { ... } } // extension block, with a receiver type only extension<TSource>(IEnumerable<TSource>) // static extension members for IEnumerable<Source> { // static extension method: public static IEnumerable<TSource> Combine(IEnumerable<TSource> first, IEnumerable<TSource> second) { ... } // static extension property: public static IEnumerable<TSource> Identity => Enumerable.Empty<TSource>(); } }

IEnumerable<TSource>

sequence.IsEmpty

IEnumerable<TSource>

IEnumerable<int>.Identity

field

field

field

string

null

private string _msg; public string Message { get => _msg; set => _msg = value ?? throw new ArgumentNullException(nameof(value)); }

public string Message { get; set => field = value ?? throw new ArgumentNullException(nameof(value)); }

field

@field

this.field

field

field

Span<T>

ReadOnlySpan<T>

ReadOnlySpan<T>

Span<T>

T[]

nameof

nameof

nameof(List<>

List

List<int>

List

scoped

refin

out

ref readonly

delegate bool TryParse<T>(string text, out T result); // ... TryParse<int> parse1 = (text, out result) => Int32.TryParse(text, out result);

Code : Sélectionner tout TryParse<int> parse2 = (string text, out int result) => Int32.TryParse(text, out result);

params

this()

base()

add

remove

?.

?[]

if (customer is not null) { customer.Order = GetCurrentOrder(); }

?.

Code : Sélectionner tout customer?.Order = GetCurrentOrder();

=

customer

GetCurrentOrder

+=

-=

++

--



Le langage en C# constitue le langage le plus connu pour la plateforme .NET, un environnement de développement gratuit, open source et multiplateforme. Les programmes en C# peuvent s’exécuter sur plusieurs appareils différents, des appareils Internet des objets (IoT) au cloud et partout entre les deux. Vous pouvez écrire des applications pour les téléphones, les appareils de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs.De nouvelles fonctionnalités sont disponible pour C#14 et vous pouvez essayer ces fonctionnalités à l’aide de la dernière version de Visual Studio 2022 ou du Kit de développement logiciel (SDK) .NET 10. Voici les nouvelles fonctionnalités suivantes de C#14 :C# 14 ajoute une nouvelle syntaxe pour définir des membres d’extension. La nouvelle syntaxe vous permet de déclarer des propriétés d’extension en plus des méthodes d’extension. Vous pouvez également déclarer des membres d’extension qui étendent le type, plutôt qu’une instance du type. En d’autres termes, ces nouveaux membres d’extension peuvent apparaître en tant que membres statiques du type que vous étendez. L’exemple de code suivant montre un exemple des différents types de membres d’extension que vous pouvez déclarer :Les membres du premier bloc d’extension sont appelés comme s’ils sont des membres d’instance de, par exemple. Les membres du deuxième bloc d’extension sont appelés comme s’ils sont des membres statiques de, par exempleLe jetonvous permet d’écrire un corps d’accesseur de propriété sans déclarer de champ de stockage explicite. Le jetonest remplacé par un champ de stockage synthétisé par un compilateur.Par exemple, auparavant, si vous souhaitiez vous assurer qu’une propriéténe pouvait pas être définie sur, vous deviez déclarer un champ de stockage et implémenter les deux accesseurs.Vous pouvez maintenant simplifier votre code pour :Vous pouvez déclarer un corps pour un accesseur ou les deux accesseurs d’une propriété stockée dans un champ.Il existe un risque de changement cassant ou de confusion lors de la lecture de code dans les types qui incluent également un symbole nommé. Vous pouvez utiliseroulever l’ambiguïté entre lemot clé et l’identificateur, ou renommer le symbole actuelpour fournir une meilleure distinction.Le mot clé contextuel field est en C# 13 comme fonctionnalité d’aperçu.C# 14 introduit la prise en charge de première classe pouretdans le langage. Cette prise en charge implique de nouvelles conversions implicites permettant une programmation plus naturelle avec ces types.etsont utilisés de nombreuses façons clés en C# et au runtime. Leur introduction améliore les performances sans risquer la sécurité. C# 14 reconnaît la relation et prend en charge certaines conversions entreet. Les types d’étendues peuvent être des récepteurs de méthode d’extension, se combiner avec d’autres conversions et faciliter des scénarios d’inférence de types génériques.À partir de C# 14, l’argument àpeut être un type générique non lié. Par exemple,a pour résultat. Dans les versions antérieures de C#, seuls les types génériques fermés, tels que, peuvent être utilisés pour retourner lenom.Vous pouvez ajouter des modificateurs de paramètre, tels queouà des paramètres d’expression lambda sans spécifier le type de paramètre :Auparavant, l’ajout de modificateurs n’était autorisé que lorsque les déclarations de paramètres incluaient les types des paramètres. La déclaration précédente nécessite des types sur tous les paramètres :Lemodificateur nécessite toujours une liste de paramètres typée explicitement.Vous pouvez maintenant déclarer les constructeurs d’instances et les événements en tant que membres partiels.Les constructeurs partiels et les événements partiels doivent inclure exactement une déclaration de définition et une déclaration d’implémentation.Seule la déclaration d’implémentation d’un constructeur partiel peut inclure un initialiseur de constructeur :ou. Une seule déclaration de type partiel peut inclure la syntaxe du constructeur principal.La déclaration d’implémentation d’un événement partiel doit inclure les accesseurset. La déclaration de définition déclare un événement de type champ.Les opérateurs d’accès de membre conditionnel null,et, peuvent désormais être utilisés sur le côté gauche d'une affectation ou d'une affectation composée.Avant C# 14, vous devez vérifier null une variable avant de l’affecter à une propriété :Vous pouvez simplifier le code précédent à l’aide de l’opérateurLe côté droit de l’opérateurest évalué uniquement lorsque le côté gauche n’est pas null. Siest nul, le code n’appelle pasEn plus de l’affectation, vous pouvez utiliser des opérateurs d’accès membre conditionnel null avec des opérateurs d’affectation composée (etd’autres). Cependant, l'incrémentation et la décrémentation,et, ne sont pas autorisées.: MicrosoftPensez-vous que ces nouvelles fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?