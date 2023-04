Constructeurs primaires pour les classes et les structures non enregistrées

Constructeurs primaires pour les classes et les structures non enregistrées

public class Student ( int id, string name, IEnumerable< decimal > grades ) { public Student ( int id, string name ) : this ( id, name, Enumerable.Empty< decimal > ( ) ) { } public int Id => id; public string Name { get ; set ; } = name.Trim ( ) ; public decimal GPA => grades.Any ( ) ? grades.Average ( ) : 4.0 m; }

Directives d'utilisation pour les types supplémentaires

using Measurement = ( string , int ) ; using PathOfPoints = int [ ] ; using DatabaseInt = int ?;

Code : Sélectionner tout using Measurement = ( string Units, int Distance ) ;

public void F ( Measurement x ) { }

Valeurs par défaut pour les expressions lambda

var addWithDefault = ( int addTo = 2 ) => addTo + 1 ; addWithDefault ( ) ; // 3 addWithDefault ( 5 ) ; // 6

var addWithDefault = ( int addTo = 2 ) => addTo + 1 ; addWithDefault.Method.GetParameters ( ) [ 0 ] .DefaultValue; // 2

Prochaines étapes

Pour tester vous-même ces fonctionnalités, vous pouvez télécharger la dernière version préliminaire de Visual Studio 17.6 ou la dernière version préliminaire de .NET 8.Les constructeurs primaires vous permettent d'ajouter des paramètres à la déclaration de la classe elle-même et d'utiliser ces valeurs dans le corps de la classe. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres pour initialiser les propriétés ou dans le code des méthodes et des accesseurs de propriété. Les constructeurs primaires ont été introduits pour les enregistrements en C# 9 dans le cadre de la syntaxe positionnelle des enregistrements. C# 12 les étend à toutes les classes et structures.La syntaxe de base et l'utilisation d'un constructeur primaire sont les suivantes :Les paramètres du constructeur primaire de la classeci-dessus sont disponibles dans tout le corps de la classe. L'une des façons de les utiliser est d'initialiser les propriétés. Contrairement aux enregistrements, les propriétés ne sont pas automatiquement créées pour les paramètres du constructeur primaire dans les classes et les structures sans enregistrement. Cela s'explique par le fait que les classes et les structures non enregistrées sont souvent plus complexes que les enregistrements, car elles combinent des données et un comportement. Par conséquent, elles ont souvent besoin de paramètres de construction qui ne doivent pas être exposés. La création explicite de propriétés permet de savoir quelles données sont exposées, ce qui est conforme à l'utilisation courante des classes. Les constructeurs primaires permettent d'éviter de déclarer des champs privés et de faire en sorte que des corps de constructeurs triviaux attribuent des valeurs de paramètres à ces champs.Lorsque les paramètres du constructeur primaire sont utilisés dans des méthodes ou des accesseurs de propriété (le paramètredans la classe), ils doivent être capturés afin de rester présents après l'exécution du constructeur. Ceci est similaire à la façon dont les paramètres et les variables locales sont capturés dans les expressions lambda. Pour les paramètres du constructeur primaire, la capture est mise en œuvre en générant un champ de soutien privé sur la classe ou la structure elle-même. Le champ a un nom "unspeakable", ce qui signifie qu'il n'entrera pas en collision avec d'autres noms et qu'il n'est pas évident par réflexion. Réfléchissez à la manière dont vous affectez et utilisez les paramètres du constructeur primaire afin d'éviter le double stockage. Par exemple,est utilisé pour initialiser l'auto-propriété, qui possède son propre champ d'appui. Si un autre membre faisait directement référence au paramètre, ce dernier serait également stocké dans son propre champ de sauvegarde, ce qui entraînerait une duplication regrettable.Une classe dotée d'un constructeur primaire peut avoir des constructeurs supplémentaires. Ces derniers doivent utiliser un initialisateurpour appeler un autre constructeur sur la même classe ou structure. Cela permet de s'assurer que le constructeur primaire est toujours appelé et que toutes les données nécessaires à la création de la classe sont présentes. Une structure possède toujours un constructeur sans paramètre. Le constructeur implicite sans paramètre n'utilise pas d'initialisateurpour appeler le constructeur primaire. Dans le cas d'une, vous devez écrire un constructeur sans paramètre explicite pour faire en sorte que le constructeur primaire soit appelé.C# 12 étend la prise en charge des directives d'utilisation à n'importe quel type. Voici quelques exemples :Il est désormais possible de définir des alias pour presque tous les types. Vous pouvez créer des alias pour les types valeur nullable, mais vous ne pouvez pas créer d'alias pour les types référence nullable. Les tuples sont particulièrement intéressants car ils permettent d'inclure des noms et des types d'éléments :Vous pouvez utiliser des alias partout où vous utiliseriez un type, par exemple :Les alias vous permettent de faire abstraction des types que vous utilisez et de donner des noms conviviaux à des noms génériques longs ou confus. Cela peut faciliter la lecture de votre code.C# 12 franchit une nouvelle étape dans l'autonomisation des expressions lambda en vous permettant de spécifier des valeurs par défaut pour les paramètres. La syntaxe est la même que pour les autres paramètres par défaut :Comme pour les autres valeurs par défaut, la valeur par défaut sera émise dans les métadonnées et sera disponible par réflexion en tant quedude la propriétéde l'expression lambda. Par exemple :Avant C# 12, vous deviez utiliser une fonction locale ou la difficilede l'espace de nomspour fournir une valeur par défaut aux paramètres de l'expression lambda. Ces approches fonctionnent toujours, mais elles sont plus difficiles à lire et ne sont pas cohérentes avec les valeurs par défaut des méthodes. Avec les nouvelles valeurs par défaut des lambdas, vous aurez un aspect cohérent pour les valeurs des paramètres par défaut des méthodes, des constructeurs et des expressions lambda.Nous espérons que vous téléchargerez l'aperçu et que vous découvrirez ces fonctionnalités. Nous expérimentons en C# 12 avec un numéro dédié pour chaque fonctionnalité. Nous espérons que cela permettra de concentrer les commentaires et de faciliter l'adoption de ce que les autres disent.Nous attendons vos commentaires avec impatience !Source : Microsoft Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de C# 12 ?