Améliorations apportées à System.Text.Json

Ajout du support de la mise en cache au générateur incrémental, améliorant ainsi les performances de l'IDE dans les grands projets. https://github.com/dotnet/runtime/pull/86121

Amélioration du formatage du code source généré, y compris des corrections pour un certain nombre de problèmes d'indentation https://github.com/dotnet/runtime/pull/86526, https://github.com/dotnet/runtime/pull/87557

Ajout d'un certain nombre de nouveaux avertissements de diagnostic https://github.com/dotnet/runtime/pull/87980

Correction d'un certain nombre de bogues liés à la résolution des modificateurs d'accessibilité https://github.com/dotnet/runtime/pull/87136

Veille à ce que les types de propriétés ignorées ou inaccessibles ne soient pas inclus par le générateur https://github.com/dotnet/runtime/pull/87383

Correction de problèmes liés à la prise en charge de JsonNumberHandling https://github.com/dotnet/runtime/pull/87484

https://github.com/dotnet/runtime/pull/87484 Correction de la prise en charge des types de collection récursifs https://github.com/dotnet/runtime/pull/87632

Correction de la prise en charge des convertisseurs personnalisés pour les structures nullables https://github.com/dotnet/runtime/pull/84208

Correction d'un certain nombre de bogues dans l'implémentation de l'analyse d'attributs à la compilation https://github.com/dotnet/runtime/pull/87796

Ajout de la prise en charge de l'imbrication des déclarations JsonSerializerContext dans des types arbitraires https://github.com/dotnet/runtime/pull/87829

JsonStringEnumConverter<TEnum>

JsonStringEnumConverter

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

[ JsonConverter ( typeof ( JsonStringEnumConverter<MyEnum> ) ) ] public enum MyEnum { Value1, Value2, Value3 } [ JsonSerializable ( typeof ( MyEnum ) ) ] public partial class MyContext : JsonSerializerContext { }

JsonConverter.Type

JsonConverter

Code : Sélectionner tout

2

Dictionary<Type, JsonConverter> CreateDictionary ( IEnumerable<JsonConverter> converters ) => converters.Where ( converter => converter.Type != null ) .ToDictionary ( converter => converter.Type! ) ;

null

JsonConverterFactory

typeof ( T )

JsonConverter<T>

Surcharge des méthodes ZipFile.CreateFromDirectory et ExtractToDirectory basées sur les flux

ZipFile CreateFromDirectory

ZipFile CreateFromDirectory

CreateFromDirectory n'a pas besoin d'écrire le résultat zippé sur le disque.

n'a pas besoin d'écrire le résultat zippé sur le disque. ExtractToDirectory ne nécessite pas que le fichier zippé soit situé sur le disque.

Utilisation de ZipFile.CreateFromDirectory

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

Stream destinationStream = GetStreamFromSomewhere ( ) ; ZipFile.CreateFromDirectory ( sourceDirectoryName: "/home/username/sourcedirectory/" , destination: destinationStream, compressionLevel: CompressionLevel.Optimal, includeBaseDirectory: true , entryNameEncoding: Encoding.UTF8 ) ;

Utilisation de ZipFile.ExtractToDirectory

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

Stream sourceStream = GetStreamFromSomewhere ( ) ; ZipFile.ExtractToDirectory ( source: sourceStream, destinationDirectoryName: "/home/username/destinationdirectory/" , entryNameEncoding: Encoding.UTF8, overwriteFiles: true ) ;

API de métriques MetricCollector

MetricCollector

InstrumentRecorder

MetricCollector

Usage de MetricCollector

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

const string CounterName = "MyCounter" ; var now = DateTimeOffset.Now; var timeProvider = new FakeTimeProvider ( now ) ; using var meter = new Meter ( Guid.NewGuid ( ) .ToString ( ) ) ; var counter = meter.CreateCounter< long > ( CounterName ) ; using var collector = new MetricCollector< long > ( counter, timeProvider ) ; Assert.Empty ( collector.GetMeasurementSnapshot ( ) ) ; Assert.Null ( collector.LastMeasurement ) ; counter. Add ( 3 ) ; // verify the update was recorded Assert.Equal ( counter, collector.Instrument ) ; Assert.NotNull ( collector.LastMeasurement ) ; Assert.Single ( collector.GetMeasurementSnapshot ( ) ) ; Assert.Same ( collector.GetMeasurementSnapshot ( ) .Last ( ) , collector.LastMeasurement ) ; Assert.Equal ( 3 , collector.LastMeasurement.Value ) ; Assert.Empty ( collector.LastMeasurement.Tags ) ; Assert.Equal ( now, collector.LastMeasurement.Timestamp ) ;

Présentation du générateur de source de validation des options

Utilisation de la validation des options

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

public class FirstModelNoNamespace { [ Required ] [ MinLength ( 5 ) ] public string P1 { get ; set ; } = string . Empty; [ Microsoft.Extensions.Options.ValidateObjectMembers ( typeof ( SecondValidatorNoNamespace ) ) ] public SecondModelNoNamespace? P2 { get ; set ; } [ Microsoft.Extensions.Options.ValidateObjectMembers ] public ThirdModelNoNamespace? P3 { get ; set ; } } public class SecondModelNoNamespace { [ Required ] [ MinLength ( 5 ) ] public string P4 { get ; set ; } = string . Empty; } public class ThirdModelNoNamespace { [ Required ] [ MinLength ( 5 ) ] public string P5 { get ; set ; } = string .Empty; } [ OptionsValidator ] public partial class FirstValidatorNoNamespace : IValidateOptions<FirstModelNoNamespace> { } [ OptionsValidator ] public partial class SecondValidatorNoNamespace : IValidateOptions<SecondModelNoNamespace> { }

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

var builder = WebApplication.CreateBuilder ( args ) ; builder.Services.AddControllersWithViews ( ) ; builder.Services.Configure<FirstModelNoNamespace> ( builder.Configuration.GetSection ( ... ) ) ; builder.Services.AddSingleton<IValidateOptions<FirstModelNoNamespace>, FirstValidatorNoNamespace> ( ) ; builder.Services.AddSingleton<IValidateOptions<SecondModelNoNamespace>, SecondValidatorNoNamespace> ( ) ;

Extension des surcharges du constructeur LoggerMessageAttribute pour une fonctionnalité améliorée

Code : Sélectionner tout

2

3

public LoggerMessageAttribute ( LogLevel level, string message ) ; public LoggerMessageAttribute ( LogLevel level ) ; public LoggerMessageAttribute ( string message ) ;

Utilisation de LoggerMessage

LoggerMessage

Code : Sélectionner tout

2

[ LoggerMessage ( Level = LogLevel.Warning, Message = " { p1 } should be valid" ) ] public partial void LogWaraning ( string p1 ) ;

Améliorations du générateur de source de liaison de configuration

Code : Sélectionner tout

2

3

<PropertyGroup> <EnableConfigurationBindingGenerator> true </EnableConfigurationBindingGenerator> </PropertyGroup>

Interopérabilité COM générée par la source

LibraryImportAttribute

LibraryImportAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute

LibraryImportAttribute

LibraryImportAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute

DllImport

LibraryImportAttribute

Usage de GeneratedComInterfaceAttribute

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

using System.Runtime.InteropServices; using System.Runtime.InteropServices.Marshalling; [ GeneratedComInterface ] [ Guid ( "5401c312-ab23-4dd3-aa40-3cb4b3a4683e" ) ] interface IComInterface { void DoWork ( ) ; } internal class MyNativeLib { [ LibraryImport ( nameof ( MyNativeLib ) ) ] public static partial void GetComInterface ( out IComInterface comInterface ) ; }

GeneratedComClassAttribute

System.Runtime.InteropServices.Marshalling.GeneratedComClassAttribute

Usage de GeneratedComClassAttribute

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

using System.Runtime.InteropServices; using System.Runtime.InteropServices.Marshalling; MyNativeLib.GetComInterface ( out IComInterface comInterface ) ; comInterface.RegisterCallbacks ( new MyCallbacks ( ) ) ; comInterface.DoWork ( ) ; [ GeneratedComInterface ] [ Guid ( "5401c312-ab23-4dd3-aa40-3cb4b3a4683e" ) ] interface IComInterface { void DoWork ( ) ; void RegisterCallbacks ( ICallbacks callbacks ) ; } [ GeneratedComInterface ] [ Guid ( "88470b56-aabc-46af-bf97-8106a1aa3cf9" ) ] interface ICallbacks { void Callback ( ) ; } internal class MyNativeLib { [ LibraryImport ( nameof ( MyNativeLib ) ) ] public static partial void GetComInterface ( out IComInterface comInterface ) ; } [ GeneratedComClass ] internal class MyCallbacks : ICallbacks { public void Callback ( ) { Console.WriteLine ( "Callback called" ) ; } }

Interagir avec LibraryImportAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute

LibraryImportAttribute

LibraryImportAttribute

GeneratedComInterface

GeneratedComClass

GeneratedComInterfaceAttribute

GeneratedComInterfaceAttribute.Options

StrategyBasedComWrappers

Limites

IDispatch

IDispatch

IInspectable

StrategyBasedComWrappers

new

LibraryImportAttribute

CoCreateInstance

Prise en charge du proxy HTTPS

HttpClient

Utilisation du proxy HTTPS

Unix : export all_proxy=https: //x.x.x.x:3218

Windows : [C]set all_proxy=https://x.x.x.x:3218[/C

System.Security : Prise en charge de SHA-3

SHA3_256

SHA3_384

SHA3_512

HMACSHA3_256

HMACSHA3_384

HMACSHA3_512

HashAlgorithmName.SHA3_256

HashAlgorithmName.SHA3_384

HashAlgorithmName.SHA3_512

RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_256

RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_384

RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_512

IsSupported

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

// Hashing example // Check if SHA-3-256 is supported on the current platform. if ( SHA3_256.IsSupported ) { byte [ ] hash = SHA3_256.HashData ( dataToHash ) ; } else { // Determine application behavior if SHA-3 is not available. } // Signing Example // Check if SHA-3-256 is supported on the current platform. if ( SHA3_256.IsSupported ) { using ECDsa ec = ECDsa.Create ( ECCurve.NamedCuves.nistP256 ) ; byte [ ] signature = ec.SignData ( dataToBeSigned, HashAlgorithmName.SHA3_256 ) ; } else { // Determine application behavior if SHA-3 is not available. }

Shake128

Shake256

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

if ( Shake128.IsSupported ) { using Shake128 shake = new Shake128 ( ) ; shake.AppendData ( "Hello .NET!" u8 ) ; byte [ ] digest = shake.GetHashAndReset ( outputLength: 32 ) ; // Also available as a one-shot: digest = Shake128.HashData ( "Hello .NET!" u8, outputLength: 32 ) ; } else { // Determine application behavior if SHAKE is not available. }

SignedXml

SDK : performances et compatibilité de la publication de conteneurs

Les images utilisent désormais par défaut la nouvelle capacité sans racine des conteneurs .NET, ce qui rend vos applications sécurisées par défaut. Vous pouvez changer cela à tout moment en définissant votre propre ContainerUser , comme root .

, comme . Les images sont étiquetées comme latest par défaut, comme les autres outils de conteneur.

Mode HybridGlobalization sur WASM

Quand envisager d'utiliser HybridGlobalization

InvariantGlobalization

Code : Sélectionner tout

Code : Sélectionner tout <WasmIncludeFullIcuData> true </WasmIncludeFullIcuData>

Code : Sélectionner tout <WasmIcuDataFileName>icudt_no_CJK.dat</WasmIcuDataFileName>

Comment utiliser HybridGlobalization

<HybridGlobalization> true </HybridGlobalization>

icudt_hybrid.dat

Limites

Prise en charge du ciblage des plateformes iOS avec NativeAOT

.NET iOS

.NET MAU

NativeAOT

ios

iossimulator

maccatalyst

tvos

tvossimulator

NativeAOT

Mono

NativeAOT

Mono

Xamarin

État actuel

.NET iOS app ( dotnet new ios )

( ) .NET MAUI iOS app ( dotnet new maui )

Code : Sélectionner tout

2

3

.NET iOS app Mono-p6 NativeAOT-p6 diff ( % ) Size on disk ( Mb ) 11 , 61 6 , 99 -40 % .ipa ( Mb ) 4 , 37 2 , 69 -39 %

Code : Sélectionner tout

2

3

ET MAUI iOS app Mono-p6 NativeAOT-p6 diff ( % ) NativeAOT-fix diff ( % ) Size on disk ( Mb ) 40 , 24 50 , 13 25 % 27 , 58 -31 , 46 % .ipa ( Mb ) 14 , 68 16 , 59 13 % 10 , 23 -30 , 32 %

.NET 8 Preview 6

*-p6

.NET iOS

Mono

~ 39 %

.NET MAUI iOS app

~ 13 %

.NET MAUI

NativeAOT

.NET MAUI

NativeAOT-fix

~ 30 %

Mono

.NET MAUI

NativeAOT

NativeAOT

.NET 8 Preview 6

.NET 9

NativeAOT

https://github.com/dotnet/runtime/issues/80905 pistes : progression globale

https://github.com/xamarin/xamarin-macios/issues/17339 pistes : améliorations de l'intégration de Xamarin

https://github.com/dotnet/runtime/issues/86649 pistes : Améliorations de la compatibilité du découpage et des extensions =

Comment créer et exécuter une application .NET MAUI avec NativeAOT sur un appareil iOS avec .NET CLI

Code : Sélectionner tout dotnet workload install maui

Code : Sélectionner tout dotnet new maui -n HelloMaui

Choisir NativeAOT plutôt que Mono

PublishAot= true

PublishAotUsingRuntimePack= true

NativeAOT

PropertyGroup

Code : Sélectionner tout

2

3

4

<PropertyGroup> <PublishAot> true </PublishAot> <PublishAotUsingRuntimePack> true </PublishAotUsingRuntimePack> </PropertyGroup>

dotnet publish

NativeAOT

Code : Sélectionner tout dotnet publish -f net8.0-ios -c Release -r ios-arm64 /t:Run

Compatibilité iOS et NativeAOT

L'installation et le déploiement d'applications à l'aide de Visual Studio n'ont pas encore été testés

L'utilisation de NativeAOT n'est activée que pendant le déploiement de l'application - dotnet publish

n'est activée que pendant le déploiement de l'application - La fonctionnalité de la bibliothèque Linq.Expressions n'est pas encore entièrement prise en charge

n'est pas encore entièrement prise en charge La propriété PublishAotUsingRuntimePack= true MSBuild est une solution de contournement temporaire requise pour cibler les plates-formes de type iOS avec NativeAOT

MSBuild est une solution de contournement temporaire requise pour cibler les plates-formes de type iOS avec NativeAOT Cette exigence deviendra obsolète en corrigeant : https://github.com/dotnet/runtime/issues/87060

Le débogage de code managé n'est pris en charge qu'avec Mono

NativeAOT

Résumé

Aujourd'hui, Microsoft a une version passionnante comprenant de nombreuses mises à jour de bibliothèques, un nouveau mode WASM, plus de générateurs de sources, des améliorations constantes des performances et le support de NativeAOT sur iOS. Microsoft espére que vous apprécierez ces nouvelles fonctionnalités et améliorations.Vous pouvez télécharger .NET 8 Preview 6 pour Linux, macOS et Windows.Restez au courant de ce qui est nouveau et à venir dans What's New in .NET 8 . Il sera mis à jour tout au long de la publication.Jetons maintenant un coup d'œil à quelques nouvelles fonctionnalités de .NET 8.Microsoft a apporté un certain nombre d'améliorations au générateur de sources System.Text.Json, principalement dans le but de rendre Native AOT comparable au serializer basé sur la réflexion.Ce nouveau convertisseur complète la classeexistante, qui n'est pas prise en charge par Native AOT.Les utilisateurs souhaitant cibler les utilisateurs de Native AOT doivent annoter leurs types d'énumération avec le modèle suivant.Cette nouvelle propriété permet aux utilisateurs de connaître le type d'une instance non générique deLa propriété est annulable puisqu'elle renvoiepour les instances deetpour les instances deMicrosoft a ajouté de nouvelles surcharges dequi permettent aux utilisateurs de collecter tous les fichiers inclus dans un répertoire et de les zipper, puis de stocker le fichier zip résultant dans le flux fourni.Symétriquement les surcharges ont été ajoutéqui permettent aux utilisateurs de fournir un flux contenant un fichier zippé et d'extraire son contenu dans le système de fichiers.Ces API permettent d'éviter d'utiliser le disque comme étape intermédiaire. Cela peut être utile dans les scénarios où l'espace disque est limité, comme, par exemple, dans les environnements basés sur le cloud :est une nouvelle classe conçue pour aider à tester des scénarios. Il s'appelait auparavant. Microsoft a apporté des améliorations significatives à cette classe et l'as déplacée vers le package Microsoft.Extensions.Telemetry.Testing.La classepeut désormais enregistrer des mesures métriques avec des horodatages. De plus, la classe offre la possibilité d'utiliser n'importe quel fournisseur de temps souhaité pour une génération d'horodatage précise.L'exemple suivant montre comment utiliser la fonctionnalité.Pour réduire les frais de démarrage et améliorer l'ensemble des fonctionnalités de validation, Microsoft a introduit le générateur de code source qui implémente la logique de validation.Si l'application utilise l'injection de dépendances, elle peut injecter la validation à l'aide du modèle suivant.De nouvelles surcharges de constructeur LoggerMessageAttribute ont été introduites, offrant une plus grande flexibilité dans la spécification des paramètres requis avec un code réduit. Les nouvelles surcharges de constructeur incluent des options telles que la spécification uniquement du LogLevel et du message, uniquement du LogLevel ou uniquement du message.Ces améliorations permettent aux utilisateurs de définir plus facilement les LoggerMessageAttributes tout en minimisant le code inutile.L'exemple suivant illustre une instanciation dequi n'était pas possible auparavant.Remarque : dans un aperçu ultérieur, pour les constructeurs qui ne nécessitent pas d'ID d'événement, le système générera automatiquement l'ID d'événement, éliminant ainsi la nécessité pour les utilisateurs de le fournir manuellement.Dans Preview 3, Microsoft a introduit un nouveau générateur de source pour fournir une configuration AOT et compatible avec le trim dans ASP.NET Core. Le générateur est une alternative à la mise en œuvre préexistante basée sur la réflexion. Depuis lors, nous avons apporté plusieurs améliorations basées sur les commentaires de la communauté et le générateur est prêt à être réutilisé avec Preview 6.Un exemple d'application qui utilise la liaison de configuration et est publiée avec AOT passe de deux (2) avertissements d'analyse AOT lors de la compilation à aucun. L'application échouerait lors de son exécution, mais maintenant elle fonctionne.Aucune modification du code source n'est nécessaire pour utiliser le générateur. Il est activé par défaut dans les applications Web Native AOT. Pour les autres types de projets, il est désactivé par défaut, mais vous pouvez le contrôler en ajoutant la propriété suivante à votre projet.Microsoft a maintenant un nouveau générateur de source qui prend en charge l'interopérabilité avec les interfaces COM à l'aide de la prise en charge de l'interopérabilité générée par la source que nous avons démarrée avec. Vous pouvez utiliser System.Runtime.InteropServices.Marshalling.GeneratedComInterfaceAttribute pour marquer une interface comme interface COM pour le générateur source. Le générateur de source générera ensuite du code pour permettre l'appel du code C# vers du code non managé, ainsi que du code pour permettre l'appel du code non managé vers C#. Ce générateur de source s'intègre àet vous pouvez utiliser des types aveccomme paramètres et types de retour dans les méthodes attribuées parLe générateur de source COM offre une expérience IDE simple grâce à des analyseurs et des fixateurs de code. Ceci est similaire à. À côté de chaque interface qui a le System.Runtime.InteropServices.ComImportAttribute, une ampoule offrira une option pour convertir en interopérabilité générée par la source. Ce correctif modifiera l'interface pour utiliser. À côté de chaque classe qui implémente une interface avec le, une ampoule offrira une option pour ajouter leau type. Une fois vos types convertis, vous pouvez déplacer vos méthodespour utiliseravec le fixateur de code existant. Avec ces deux ampoules, il est facile de convertir votre code d'interopérabilité COM existant pour utiliser la nouvelle interopérabilité générée par la source. Il existe également d'autres analyseurs pour vous aider à identifier les endroits où vous pouvez mélanger l'interopérabilité COM générée par la source et basée sur l'exécution qui peut nécessiter un travail supplémentaire.Dans le cadre de ce projet, nous avons mis à jour la bibliothèque System.Transactions pour utiliser la nouvelle interopérabilité générée par la source ! Nous avons utilisé cette expérience pour aider à affiner les analyseurs et les correcteurs de code afin de fournir une bonne expérience de migration.Le générateur source prend également en charge le nouveaupour vous permettre de transmettre vos types qui implémentent des interfaces avec les interfaces attribuées par System.Runtime.InteropServices.Marshalling.GeneratedComInterfaceAttribute au code non managé. Le générateur de source générera le code nécessaire pour exposer un objet COM qui implémente les interfaces et transmet les appels à l'implémentation managée.Les méthodes sur les interfaces avecprennent en charge tous les mêmes types que, etprend en charge les types attribués paret les types attribués pardans cette version.Si votre code C# n'utilisera qu'une interface attribuée parpour encapsuler un objet COM à partir de code non managé ou encapsuler un objet managé à partir de C# pour l'exposer à du code non managé, vous pouvez utiliser les options de la propriétépour personnaliser le code sera généré. Cette option vous permettra de ne pas avoir à écrire de marshallers pour des scénarios dont vous savez qu'ils ne seront pas utilisés.Le générateur source utilise le nouveau typeSystem.Runtime.InteropServices.Marshalling.StrategyBasedComWrappers pour créer et gérer les wrappers d'objets COM et les wrappers d'objets gérés. Ce nouveau type gère l'expérience utilisateur .NET attendue pour l'interopérabilité COM, tout en fournissant des points de personnalisation pour les utilisateurs avancés. Si votre application dispose de son propre mécanisme pour définir des types à partir de COM ou si vous devez prendre en charge des scénarios que COM généré par la source ne prend pas actuellement en charge, vous pouvez envisager d'utiliser le nouveau typepour ajouter les fonctionnalités manquantes à votre scénario et obtenir le même .NET expérience utilisateur pour vos types COM.Actuellement, le générateur de source COM présente les limitations suivantes. Nous ne prévoyons pas de résoudre ces limitations dans .NET 8, mais nous le pourrons dans une future version de .NET.- Pas de prise en charge des interfaces basées sur*La prise en charge de ces interfaces peut être implémentée manuellement à l'aide d'une définition locale de l'interface- Pas de prise en charge des interfaces basées sur*Utilisez l'outil CsWinRT pour générer le code d'interopérabilité pour ces interfaces.- Pas de prise en charge de l'affinité d'appartement.*Tous les objets COM sont supposés être à thread libre. La prise en charge de l'affinité d'appartement peut être implémentée manuellement à l'aide du typeet des implémentations de stratégie personnalisées.- Pas de prise en charge des propriétés COM.*Celles-ci peuvent être implémentées manuellement en tant que méthodes sur l'interface.- Pas de prise en charge des événements COM.*Celles-ci peuvent être implémentées manuellement à l'aide des API COM sous-jacentes.- Aucune prise en charge de l'utilisation d’unmot-clé pour activer une coclasse COM.*Utilisezpour P/Invoke à l'APIpour activer la CoClass.Bien queait pris en charge divers types de proxy pendant un certain temps, ils permettent tous à l'homme du milieu de voir à quel site le client se connecte. (même pour les URI HTTPS) Le proxy HTTPS permet de créer un canal crypté entre le client et le proxy afin que toutes les requêtes ultérieures puissent être traitées en toute confidentialité.La prise en charge des primitives de hashing SHA-3 est désormais disponible sur les plateformes qui proposent SHA-3. Il s'agit actuellement de Linux avec OpenSSL 1.1.1+ et Windows 11 build 25324+.Les API où SHA-2 est disponible offrent désormais un complément SHA-3. Cela inclutetpour le hashing ;etpour HMAC ;etpour le hashing où l'algorithme est configurable ; etetpour le chiffrement RSA OAEP.L'utilisation des API SHA-3 est similaire à SHA-2, avec l'ajout d'une propriétépour déterminer si la plateforme offre SHA-3.De plus, SHA-3 inclut deux fonctions de sortie extensibles (XOF), SHAKE128 et SHAKE256. Ceux-ci sont disponibles en tant queetLa prise en charge de SHA-3 vise actuellement à prendre en charge les primitives cryptographiques. Les constructions et les protocoles de niveau supérieur ne devraient pas initialement prendre entièrement en charge SHA-3. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les certificats X.509,et COSE. La prise en charge de SHA-3 peut s'étendre à l'avenir en fonction de la prise en charge de la plate-forme et des normes qui adoptent SHA-3.SHA-3 a été normalisé par le NIST en tant que FIPS 202 comme alternative, et non comme successeur, à SHA-2. Les développeurs et les organisations doivent décider quand ou même si l'adoption de SHA-3 leur convient.Nous avons apporté quelques modifications aux valeurs par défaut des images générées pour les applications .NET 8.Microsoft a amélioré les performances des poussées de conteneurs vers des registres distants, la fiabilité de l'opération de poussée et la prise en charge d'un plus grand nombre de registres. Dans le même temps, Tom Deseyn de Red Hat était occupé à améliorer la prise en charge d'une gamme d'implémentations de conteneurs courantes.Cette version devrait voir des performances nettement améliorées pour les poussées de conteneurs, en particulier vers les registres Azure. Cela est dû à notre prise en charge améliorée pour pousser les couches en une seule opération. De plus, pour les registres qui ne prennent pas en charge les téléchargements atomiques, Microsoft a mis en place un mécanisme de téléchargement par blocs plus fiable et réessayable.Comme effet secondaire de ces changements, Microsoft a également élargi sa matrice de support pour les registres. Harbour et Artifactory rejoignent la liste des registres de travail connus, et le travail de Tom a également permis à Quay.io et Podman de pousser.Les applications WASM peuvent utiliser un nouveau mode de globalisation qui allège l'ensemble ICU et exploite l'API Web à la place. En mode hybride, les données de globalisation sont partiellement extraites du bundle ICU et partiellement des appels vers JS. Il dessert tous les paramètres régionaux pris en charge par WASM.Cette option est la plus appropriée pour les applications qui ne peuvent pas fonctionner en modeet utilisent les données de localisation de plus d'un fragment ICU (EFIGS, CJK, no-CJK) - donc actuellement en utilisant soit :dans Blazor WebAssembly oudans le navigateur WASM.Applications qui chargeaient une partition sans CJC ou CJC à l'aide de la méthode de chargement de fichier ICU personnalisée :pourrait également être intéressé, car le fichier hybride est plus petit que le fragment sans CJK de 26 % et plus petit que CJK de 15 %.Définissez la propriété MsBuild :. Il chargera le fichierqui est 46 % plus petit que le fichier icudt.dat chargé à l'origine.En raison des limitations de l'API Web, toutes les API de globalisation ne sont pas prises en charge en mode hybride. Certaines des API prises en charge ont changé de comportement. Pour vous assurer que votre application ne sera pas affectée, lisez la section Différences de comportement pour WASM.Les API qui obtiennent le résultat en appelant JS ont de moins bonnes performances que la version non hybride. Ces API sont répertoriées dans la documentation. Les API qui ne figurent pas dans les listes "API publiques concernées" fonctionnent de la même manière qu'en mode non hybride.Nous prenons désormais en charge le ciblage des plates-formes de type iOS avec Native AOT. Cela inclut la création et l'exécution d'applicationsetavecsur : les systèmesou. La motivation de ce travail est de permettre aux utilisateurs d'explorer la possibilité d'obtenir de meilleures performances et des économies de taille en ciblant de telles plates-formes avecCeci est disponible en tant que fonctionnalité opt-in destinée au déploiement d'applications, tandis queest toujours utilisé comme choix d'exécution par défaut pour le développement et le déploiement d'applications. Cette étape a été franchie grâce à une excellente collaboration entre les membres de notre communauté : @filipnavara @AustinWise et @am11 qui ont contribué par leur travail, et les efforts conjoints des équipesetL'état actuel a été testé avec :Ces exemples d'applications montrent les résultats préliminaires suivants par rapport à Mono :Les résultats de(marqués comme) montrent que l'applicationa des améliorations significatives par rapport àoù le bundle d'applications compressées (.ipa) est jusqu'àplus petit, ce qui montre un grand potentiel, tandis que leaffiche de moins bons résultats, produisant une sortieplus importante. Cependant, nous avons identifié la cause première de la régression de taille avec l'applicationet nous travaillons actuellement sur la liste suivante de problèmes pour résoudre la régression de taille :1- https://github.com/xamarin/xamarin-macios/pull/18532 2- https://github.com/xamarin/xamarin-macios/issues/18479 3- https://github.com/dotnet/runtime/issues/87924 4- https://github.com/dotnet/runtime/issues/86649 En corrigeant les problèmes identifiés 1-3), nous avons estimé quepeut atteindre d'excellents résultats avec l'application, qui est indiquée dans la colonne, où la taille du bundle d'applications estinférieure à celle de. Résoudre le problème 4) améliorerait potentiellement encore plus les performances, mais à ce stade, nous ne pouvons pas estimer les chiffres exacts. Plus d'informations sur les performances deavecsont suivies dans : https://github.com/dotnet/runtime/issues/80907 Microsoft tient à souligner que les conclusions concernant les performances desur les plateformes de type iOS ne doivent pas être tirées des chiffres présentés dans le tableau ni de la versionen général. D'autant plus qu'il s'agit toujours d'un travail en cours et que la première étape vers la préparation de la fonctionnalité pour la sortie officielle de. Par conséquent, Microsoft travaille activement sur des améliorations et identifie tout le travail qui tentera d'apporter une expériencecomplète à nos clients pour obtenir de grandes performances et des économies de taille, ce qui est suivi dans la liste suivante de problèmes (et leurs sous-tâches) :Les propriétés MSBuildet(temporaire, voir ci-dessous) activent les déploiementsCes deux propriétés sont la seule différence notable par rapport au déploiement avec Mono. Vous devez les ajouter dans undu fichier projet de votre application :Ce qui signifie que chaque fois que l'application est déployée via, elle sera déployée à l'aide deToutes les fonctionnalités d'iOS ne sont pas compatibles avec NativeAOT. De même, toutes les bibliothèques couramment utilisées dans iOS ne sont pas compatibles avec NativeAOT. .NET 8 représente le début des travaux pour activer NativeAOT pour iOS, vos commentaires nous aideront à guider nos efforts lors des aperçus de .NET 8 et au-delà, pour nous assurer que nous nous concentrons sur les endroits où les avantages de NativeAOT peuvent avoir le plus grand impact.La liste suivante inclut certaines limitations lors du ciblage des plates-formes de type iOS qui ont été rencontrées jusqu'à présent (et ne sont donc peut-être pas la liste finale) :REMARQUE : La liste précédente est une extension des limitations applicables à toutes les plates-formes avec.NET 8 Preview 6 contient de nouvelles fonctionnalités et améliorations passionnantes qui n'auraient pas été possibles sans le travail acharné et le dévouement d'une équipe diversifiée d'ingénieurs chez Microsoft et d'une communauté open source passionnée. Microsoft tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à .NET 8 jusqu'à présent, que ce soit par le biais de contributions de code, de rapports de bogues ou de commentaires.Source : Microsoft Que pensez-vous de cet aperçu de .NET 8 ? Avez-vous identifié des fonctionnalités intéressantes ?