Microsoft annonce C# 12 : une meilleure productivité des développeurs avec une syntaxe simplifiée et une exécution plus rapide

<Project Sdk= "Microsoft.NET.Sdk" > <PropertyGroup> <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> ... </PropertyGroup> </Project>

Simplification du code

int [ ] x1 = new int [ ] { 1 , 2 , 3 , 4 } ; int [ ] x2 = Array.Empty< int > ( ) ; WriteByteArray ( new [ ] { ( byte ) 1 , ( byte ) 2 , ( byte ) 3 } ) ; List< int > x4 = new ( ) { 1 , 2 , 3 , 4 } ; Span<DateTime> dates = stackalloc DateTime [ ] { GetDate ( 0 ) , GetDate ( 1 ) } ; WriteByteSpan ( stackalloc [ ] { ( byte ) 1 , ( byte ) 2 , ( byte ) 3 } ) ;

int [ ] x1 = [ 1 , 2 , 3 , 4 ] ; int [ ] x2 = [ ] ; WriteByteArray ( [ 1 , 2 , 3 ] ) ; List< int > x4 = [ 1 , 2 , 3 , 4 ] ; Span<DateTime> dates = [ GetDate ( 0 ) , GetDate ( 1 ) ] ; WriteByteSpan ( [ 1 , 2 , 3 ] ) ;

int [ ] numbers1 = [ 1 , 2 , 3 ] ; int [ ] numbers2 = [ 4 , 5 , 6 ] ; int [ ] moreNumbers = [ .. numbers1, .. numbers2, 7 , 8 , 9 ] ; // moreNumbers contains [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9];

public class BankAccount ( string accountID, string owner ) { public string AccountID { get ; } = accountID; public string Owner { get ; } = owner; public override string ToString ( ) => $ "Account ID: { AccountID } , Owner: { Owner } " ; }

Comme argument à l'invocation du constructeur base().

Pour initialiser un champ membre ou une propriété.

Faire référence au paramètre du constructeur dans un membre de l'instance.

Pour supprimer les éléments parasites dans l'injection de dépendances.

using intArray = int [ ] ; // Array types. using Point = ( int x, int y ) ; // Tuple type using unsafe ArrayPtr = int *; // Pointer type (requires "unsafe")

var IncrementBy = ( int source, int increment = 1 ) => source + increment; Console.WriteLine ( IncrementBy ( 5 ) ) ; // 6 Console.WriteLine ( IncrementBy ( 5 , 2 ) ) ; // 7

Accélérer votre code

Aider Microsoft à aller plus vite

Prochaines étapes

Vous pouvez obtenir C# 12 en téléchargeant .NET 8, la dernière version de Visual Studio ou le kit de développement C# de Visual Studio Code.Pour vos projets existants, vous devrez également indiquer que vous souhaitez changer de version linguistique. Vous pouvez modifier votre version linguistique en remplaçant votre TargetFramework par .NET 8 :Chaque version de C# vous aide à écrire un meilleur code, un code plus simple qui exprime mieux votre intention. Par rapport au code que vous avez écrit précédemment, la nouvelle approche est aussi rapide, voire plus rapide, et comporte le même nombre d'allocations, voire moins. Vous pouvez adopter ces nouvelles fonctionnalités en toute confiance. L'un des objectifs de conception des nouvelles fonctionnalités est de s'assurer que leur adoption ne dégrade pas les performances.C# 12 introduit des expressions de collection, des constructeurs primaires pour toutes les classes et les structures, une syntaxe permettant d'aliaser n'importe quel type et des paramètres par défaut pour les expressions lambda qui simplifient votre code.Avant C# 12, la création de collections nécessitait une syntaxe différente selon les scénarios. L'initialisation d'unenécessitait une syntaxe différente de celle d'unou d'un. Voici quelques-unes des façons dont les collections peuvent être créées :Les expressions de collection constituent une syntaxe unifiée :Non seulement vous pouvez utiliser une syntaxe unique, mais le compilateur crée un code rapide pour vous. Dans de nombreux cas, le compilateur définit la capacité de la collection et évite de copier les données.Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez utiliser l'opérateur new spread pour inclure les éléments d'une ou plusieurs collections ou expressions énumérables dans une expression de collection :L'implémentation de toute expression d'étalement est optimisée et sera souvent meilleure que le code que vous pourriez écrire pour combiner des collections.Comme pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités de C#, les analyseurs peuvent vous aider à vérifier la nouvelle fonctionnalité et à mettre à jour votre code :C# 12 étend les constructeurs primaires à toutes les classes et structures, et pas seulement aux enregistrements. Les constructeurs primaires vous permettent de définir les paramètres du constructeur lors de la déclaration de la classe :Les utilisations les plus courantes d'un paramètre de constructeur primaire sont les suivantes :Vous pouvez considérer qu'un paramètre de constructeur primaire est un paramètre dont la portée s'étend à l'ensemble de la déclaration de la classe.Vous pouvez ajouter des constructeurs primaires à n'importe quel type :et. Lorsqu'ils sont utilisés pour les typeset, les paramètres des constructeurs primaires sont pris en compte dans l'ensemble de la définition de la classe ou de la structure. Vous pouvez utiliser les paramètres pour initialiser des champs ou des propriétés, ou dans le corps d'autres membres. Lorsqu'ils sont utilisés sur des types d', le compilateur génère une propriété publique pour chaque paramètre de constructeur primaire. Ces propriétés sont simplement l'un des nombreux membres générés automatiquement pour les types d'L'alias de type est un moyen pratique de supprimer les signatures de type complexes de votre code. À partir de C# 12, des types supplémentaires sont valides pour l'utilisation des directives d'alias. Par exemple, ces alias ne sont pas valables dans les versions antérieures de C# :Comme les autres alias d', ces types peuvent être utilisés au début d'un fichier et dans les déclarations d'À partir de C# 12, vous pouvez déclarer des paramètres par défaut dans les expressions lambda :Les paramètres lambda par défaut permettent au code appelant de ne pas passer de valeurs et vous permettent d'ajouter des paramètres à des expressions lambda existantes sans interrompre le code appelant. Cela simplifie l'accès aux expressions lambda de la même manière que les paramètres par défaut des méthodes simplifient l'appel des méthodes.Microsoft continue à améliorer votre capacité à travailler avec la mémoire brute afin d'améliorer les performances des applications.Les améliorations apportées à C# au fil des ans sont importantes, que vous les utilisiez directement ou non. La plupart des applications deviennent plus rapides parce que le moteur d'exécution .NET et d'autres bibliothèques tirent parti de ces améliorations. Bien entendu, si votre application utilise des tampons de mémoire dans des chemins d'accès rapides, vous pouvez également tirer parti de ces fonctionnalités. Votre application n'en sera que plus rapide.En C# 12, on a ajouté les paramètreset les tableaux inline.L'ajout des paramètrespermet de combiner le passage de paramètres par référence ou par valeur. L'argument d'un paramètredoit être une variable. Comme pour les argumentset, l'argument ne doit pas être une valeur littérale ou une constante. Un argument littéral génère un avertissement et le compilateur crée une variable temporaire. Comme les paramètres, un paramètrene peut pas être modifié. Une méthode doit déclarer des paramètreslorsqu'elle ne modifiera pas l'argument, mais qu'elle a besoin de son emplacement en mémoire.Les tableaux en ligne constituent un moyen sûr de travailler avec des tampons de mémoire. Un tableau en ligne est un type de tableau de longueur fixe basé sur une structure. Vous avez pu manipuler un bloc de mémoire en utilisant le stockageou les pointeurs. Mais ces techniques nécessitaient que votre assemblage permette un code non sécurisé. Lorsque votre application doit utiliser un bloc de mémoire pour stocker un tableau de structures, vous pouvez désormais déclarer un type de tableau en ligne. Ce type représente un tableau de taille fixe. Vous pouvez les utiliser dans du code sûr et améliorer les performances de votre application lors de la manipulation de tampons.Parfois des fonctionnalités à C# sont ajoutées à titre expérimental ou pour rendre le développement de C# ou de .NET plus efficace. C# 12 apporte deux de ces fonctionnalités : l'attribut expérimental et les intercepteurs.Microsoft place parfois des fonctionnalités dans les versions publiées de .NET ou de C# pour obtenir un retour d'information ou parce que la fonctionnalité ne peut pas être réalisée en un seul cycle. Dans ces cas, il est claire que Microsoft n'est pas encore engagé dans la fonctionnalité ou l'implémentation. Ils ont ajouté l'attributpour mieux clarifier ces cas.Lorsque le code utilise des types ou des membres qui sont expérimentaux, une erreur se produit à moins que le code appelant ne soit également marqué comme expérimental. Chaque utilisation deinclut un identifiant de diagnostic, qui vous permet de supprimer l'erreur pour des fonctionnalités expérimentales individuelles par une option explicite du compilateur ou #pragma afin que vous puissiez explorer une fonctionnalité expérimentale.Les types, les membres et les assemblages peuvent être marqués avec l'attribut. Si un type est marqué comme expérimental, tous ses membres sont considérés comme expérimentaux. Si un assemblage ou un module est marqué comme expérimental, tous les types qu'il contient sont marqués comme expérimentaux.Il est vivement recommandé aux auteurs de bibliothèques qui dépendent d'un élément doté d'un attributde marquer également tout le code qui l'utilise avec l'attribut. Il est également encouragé pour les auteurs de bibliothèques à utiliser l'attributs'ils ont des fonctionnalités expérimentales dans leurs bibliothèques.Les intercepteurs sont une fonctionnalité expérimentale, disponible en mode preview avec C# 12. Cette fonctionnalité peut faire l'objet de modifications ou de suppressions dans une version ultérieure. Par conséquent, elle n'est pas recommandée pour les applications de production ou publiées. Si vous utilisez des intercepteurs, marquez votre bibliothèque avec l'attributLes intercepteurs permettent de rediriger les appels de méthodes. Par exemple, cela permettrait à une version optimisée d'une méthode générée pour des paramètres spécifiques de remplacer une méthode généralisée moins efficace.C# 12 n'est qu'une partie de l'excitante version de .NET 8. Pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités, consultez l'article sur .NET 8.Téléchargez .NET 8 Visual Studio 2022 17.8 et découvrez C# 12 !Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?