Prise en charge complète de l'API REST d'OpenAI : Inclut les assistants v2 et les compléments de conversation, permettant des interactions flexibles et avancées.

Inclut les assistants v2 et les compléments de conversation, permettant des interactions flexibles et avancées. Prise en charge des derniers modèles d'OpenAI : Les derniers modèles phares d'OpenAI, notamment GPT-4o, GPT-4o mini, o1-preview et o1-mini, sont entièrement pris en charge, ce qui garantit aux développeurs l'accès à des capacités d'IA de pointe.

Les derniers modèles phares d'OpenAI, notamment GPT-4o, GPT-4o mini, o1-preview et o1-mini, sont entièrement pris en charge, ce qui garantit aux développeurs l'accès à des capacités d'IA de pointe. Extensibilité : La bibliothèque est conçue dans une optique d'extensibilité, ce qui permet à la communauté de créer d'autres bibliothèques par-dessus.

La bibliothèque est conçue dans une optique d'extensibilité, ce qui permet à la communauté de créer d'autres bibliothèques par-dessus. API synchrones et asynchrones : Ces API garantissent aux développeurs la flexibilité d'utiliser des modèles synchrones ou asynchrones en fonction des besoins de leur application.

Ces API garantissent aux développeurs la flexibilité d'utiliser des modèles synchrones ou asynchrones en fonction des besoins de leur application. Complétions en continu : Accès aux complétions en continu via IAsyncEnumerable<T>, offrant des modèles d'interaction plus dynamiques.

Accès aux complétions en continu via IAsyncEnumerable<T>, offrant des modèles d'interaction plus dynamiques. Amélioration de la qualité de vie : De nombreuses améliorations ont été apportées tout au long du cycle bêta sur la base des commentaires de la communauté.

De nombreuses améliorations ont été apportées tout au long du cycle bêta sur la base des commentaires de la communauté. Compatibilité avec la norme .NET 2.0 : Cette bibliothèque, écrite en C#, prend en charge toutes les variantes de .NET qui mettent en œuvre la norme .NET 2.0, garantissant ainsi la compatibilité avec les dernières plates-formes .NET.

using OpenAI.Chat; ChatClient client = new ( model: "gpt-4o" , apiKey: Environment.GetEnvironmentVariable ( "OPENAI_API_KEY" ) ) ; ChatCompletion completion = client.CompleteChat ( "Say 'this is a test.'" ) ; Console.WriteLine ( $ "[ASSISTANT]: { completion.Content [ 0 ] .Text } " ) ;

Cette version stable n'aurait pas été possible sans le soutien continu et les commentaires de la communauté .NET. Au cours de la phase bêta, nous avons constaté un engagement et des contributions significatifs qui ont contribué à façonner cette version. Nous nous engageons à poursuivre cette collaboration au fur et à mesure de l'évolution de la bibliothèque.

La bibliothèque officielle OpenAI pour .NET fournit des outils puissants qui simplifient l'intégration des modèles de pointe d'OpenAI dans vos applications .NET, offrant aux développeurs une expérience simplifiée :Cette bibliothèque .NET officielle garantit une intégration fluide et soutenue avec OpenAI et Azure OpenAI . Elle complète également les bibliothèques officielles d'OpenAI pour les développeurs Python et TypeScript/JavaScript.La bibliothèque est open-source, développée et supportée sur GitHub. Elle sera maintenue à jour avec les dernières fonctionnalités d'OpenAI.Voici un bref aperçu de la facilité d'utilisation de la bibliothèque OpenAI dans une application .NET. L'extrait de code suivant montre comment créer un client OpenAI et l'utiliser pour compléter une interaction de chat :Microsoft conclut :Pour essayer la bibliothèque, installez le paquet NuGet pour la bibliothèque officielle OpenAI pour .NET et commencez à expérimenter ses fonctionnalités.Que pensez-vous de cette bibliothèque OpenAI pour .NET de Microsoft ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'une ressource utile et intéressante ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?